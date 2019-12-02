Intel Tiger Lake’te L1 ve L2 önbellekleri arttıracak

İşlemci pazarında zor günler geçiren Intel görünüşe göre AMD’ye mobil pazarda yanıt vermeye hazırlanıyor. Daha önce Sky Lake-X işlemcilerinde L1 ve L2 önbbellekleri arttıran firma mobil pazarda benzer bir hamleye gidiyor.

L2 önbellekte %400'lük artış

Geekbench’in veri tabanına düşen mobil Tiger Lake işlemcisinin L2 önbelleği çekirdek başına 1.25 MB olmak üzere toplamda 5 MB seviyesinde. Bu da mevcut yongaların toplam 1 MB’lık L2 önbelleğine göre %400’lük artışa tekabül ediyor. L1 seviyesinde ise komut belleği 48 KB’a yükseltilirken veri önbelleği 32 KB olarak yer almaya devam etmiş.

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Intel’in Sky Lake-X’de gittiği iyileştirmenin aksine L3 önbellekte düşüşün aksine %50 artış dikkatlerden kaçmıyor. Toplamda 12 MB’a çekilen tampon belleğe sahip Tiger Lake işlemcilerinin bir diğer öne çıkan başlığı ise PCIe 4.0 desteği olacak. Son olarak 10 nm+ sürecinden geçmesi beklenen modellerin 2020-2021 döneminde ilk dizüstü bilgisayarlarda yerini alması bekleniyor.

https://wccftech.com/intel-tiger-lake-cpu-architecture-potential-hedt-like-10nm-cache-rebalance-incoming/