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    Intel Tiger Lake’te L1 ve L2 önbellekleri arttıracak

    Yarı iletken üreticisi Intel Tiger Lake yongalarıyla birlikte mobil kanatta önbelle düzeninde değişikliğe gideceğe benziyor. Geekbench’e düşen yonga bir hayli kaslı görünüyor.
    1 hf.
    2,2b
    1
    22
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    İşlemci pazarında zor günler geçiren Intel görünüşe göre AMD’ye mobil pazarda yanıt vermeye hazırlanıyor. Daha önce Sky Lake-X işlemcilerinde L1 ve L2 önbbellekleri arttıran firma mobil pazarda benzer bir hamleye gidiyor.

    L2 önbellekte %400'lük artış 

    Geekbench’in  veri tabanına düşen mobil Tiger Lake işlemcisinin L2 önbelleği çekirdek başına 1.25 MB olmak üzere toplamda 5 MB seviyesinde. Bu da mevcut yongaların toplam 1 MB’lık L2 önbelleğine göre %400’lük artışa tekabül ediyor. L1 seviyesinde ise komut belleği 48 KB’a yükseltilirken veri önbelleği 32 KB olarak yer almaya devam etmiş.

    Ayrıca Bkz. "AMD’nin 4. nesil Ryzen APU ailesinin kod adı sızdı"

    Intel’in Sky Lake-X’de gittiği iyileştirmenin aksine L3 önbellekte düşüşün aksine %50 artış dikkatlerden kaçmıyor. Toplamda 12 MB’a çekilen tampon belleğe sahip Tiger Lake işlemcilerinin bir diğer öne çıkan başlığı ise PCIe 4.0 desteği olacak. Son olarak 10 nm+ sürecinden geçmesi beklenen modellerin 2020-2021 döneminde ilk dizüstü bilgisayarlarda yerini alması bekleniyor.



    https://wccftech.com/intel-tiger-lake-cpu-architecture-potential-hedt-like-10nm-cache-rebalance-incoming/ Yorum Yaz
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    qoqoCAN 1 hf. en beğenilen
    yaw he intel he
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    Mutlak.Sıfır 1 hf.
    Yıl olmuş 2020 Ryzen'lar çıkmış hala Intel alan var.
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    estf 1 hf.
    önbellek++++++
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    lemartes 1 hf.
    Bu "lake" işini bırakmasında fayda var intel in, kafa karıstırmaktan başka faydası yok bu noktada
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    paco_ct 1 hf.
    çevir kazı yanmasın
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    clarq26 1 hf.
    intel 80 milyon tane haberini okudum lake x modil mobilx u işlemci cartı curtu 10 nesil pc versiyonları ne zaman cıkıcak bilgisi olan varmı

    Not: bende 5 ay oncesine kadar intel kullanırdım fanboyluk olarak demiyorumda acayip sekilde bokunu cıkartı intel
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    Wilson Fisk 1 hf. clarq26
    bu sorunun cevabını intel bile bilmiyor bence.mobilde yenilik yapıyoruz ayağına 10nm'yi deniyorlar.o iş olgunlaşacak da hadi masaüstüne de çıkaralım diyecekler bir garantisi de yok.sen 9900k almış olsan önümüzdeki ay 10nm 10900k çıksa 4 ghz alır mısın?ryzenler ilk çıktığında 3.8 3.9 kullanıyordu insanlar hatırlayın.nm düştükçe mhz düşer amd'de de düştü hala düşük.intel bu sorunu aşacak da gelecek.şu an tam anlamıyla çıkmaz ayın son çarşambasında çıkıyor masaüstü 10nm'ler.
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    qoqoCAN 1 hf. en beğenilen
    yaw he intel he
    Yanıtla +6
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    Wilson Fisk 1 hf.
    yapacak edecek cak cuk diye gidiyorlar bakalım ortada bir şey göremiyoruz falan lake filan göl gidip intihar etsinler bence.çek 9900k 9700k 8700k'nın fiyatlarını aşağı bunların kafa da çalışmıyor.
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    demmak 1 hf. Wilson Fisk
    adamlar 10 sene önce çıkan işlemcinin bile fiyatını düşürmüyor
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    intel tiger lake-u, intel 10 nm+ ve
    5 etiket daha intel 10 nm intel whiskey lake İşlemci Donanım Metehan Göktaş
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