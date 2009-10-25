Intel ultra-düşük güç tüketimli iki yeni mobil işlemci hazırlıyor

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Clarksfield kod adını taşıyan mobil Core i7 işlemcilerini geçtiğimiz ay içerisinde kullanıma sunan Intel, Nehalem mimarisini temel alan ultra-düşük güç tüketimli işlemciler de planlıyor. Firmanın hazırlık çalışmaları süren işlemcilerinden Core i6 640UM ve 620UM modellerine ait detaylar netleşmeye başladı. 4MB bellek kapasitesine sahip olacağı belirtilen yeni işlemcilerden Core i7 620UM modelinin 1.06GHz, Core i7 640UM modelinin ise 1.2GHz hızında çalışması bekleniyor. Düşük saat hızına rağmen Nehalem mimarisi ile aynı segmentteki güncel çözümlerden daha yüksek performans sunacağı düşünülen yeni işlemciler için Turbo Boost teknolojisinin fark yaratacağı ve bu sayede uygulama ihtiyacına göre işlemci çekirdek hızının dinamik olarak ayarlanabileceğine dikkat çekiliyor.

Turbo Boost teknolojisi ile standart olarak 1.06GHz'de çalışacağı belirtilen Core i7 620UM modelinde çekirdek hızının 2.13GHz'e, 1.2GHz'de çalışan Core i7 640UM modelinde ise 2.26GHz'e çıkabileceği söyleniyor. Dinamik olarak işlemci tarafından gerçekleştirilen hız artışı ile özellikle tek ve çift izlekli uygulamalarda ciddi performans kazanımları elde edilebileceği belirtilirken, tüm bu değişikliklerin 18 Watt olarak belirlenen ısıl güç tasarımı çerçevesinde gerçekleşeceği söyleniyor. Saat hızları dinamik olarak %113 oranında artabilen yeni mobil işlemcilerden Core i7 620UM modelinin 278$, daha yüksek saat hızına sahip olan Core i7 640UM'nin ise 305$ seviyesinden satışa sunulması ve işlemcilerin performans odaklı ultra taşınabilir notebook'larda kullanılması bekleniyor.