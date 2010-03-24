Intel USB 3.0 kontrol yongası geliştiriyor

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USB 3.0 destekli anakart satışları hızla artarken, yonga üreticileri arasındaki rekabet te kızışıyor. Geçtiğimiz günlerde verdiğimiz bir haberimizde NEC tarafından şimdiye kadar üç milyondan fazla USB 3.0 host kontrolcüsü satıldığını belirtmiş ve firmanın gelen yüksek talebi karşılayabilmek için önümüzdeki aylarda üretim kapasitesini iki kat arttırmayı planladığından bahsetmiştik. Hem AMD hem de Intel en iyi ihtimalle yıl sonuna kadar USB 3.0 için doğal destek getiren yeni bir yonga seti planlamıyor ama Intel, yüksek yonga satışlarından istifade edebilmek adına NEC'e rakip olacak harici bir USB 3.0 kontrolcüsü hazırlıyor.

Gelen bilgilere göre USB 3.0 kontrol yongasının anakart üreticilerine maliyeti 9 dolar seviyesinde ki diğer kalemler de düşünüldüğünde bunun yüksek bir rakam olduğu belirtiliyor. Intel tarafından çalışmaları devam eden yeni yonganın maliyet anlamında rekabetçi olacağı ve Intel'i hızlı bir şekilde potanın içine sokacağı belirtilirken, çıkış tarihi ve fiyatlandırmayla ilgili olarak henüz net bir bilgi bulunmuyor. AMD tarafında ise SB850 güney köprüsü ile doğal SATA-III desteği sunmaya başlayan firmanın, harici bir USB 3.0 kontrolcüsü için herhangi bir planlama içerisinde olduğu düşünülmüyor ancak firma güncel yol haritasında Fusion jenerasyonu için çıkaracağı yeni nesil çipset çözümlerinde SATA-III ile birlikte USB 3.0 için de doğal destek sunacağını belirtiyor.

Yonga üreticilerinin yanı sıra USB 3.0 için bir gelişme de Asus cephesinde yaşanıyor. Hem anakartları hem de dizüstü bilgisayarlarında NEC tarafından geliştirilen USB 3.0 yongasına yer veren Asus, alt şirketlerinden biri olan ASMedia'nın geliştirmekte olduğu USB 3.0 kontrol yongasını öncelikli olarak dizüstü bilgisayarları olmak üzere Mayıs ayından itibaren yaygın bir şekilde kullanmayı planlıyor.