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Intel USB 3.0 kontrol yongası geliştiriyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel USB 3.0 kontrol yongası geliştiriyor
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USB 3.0 destekli anakart satışları hızla artarken, yonga üreticileri arasındaki rekabet te kızışıyor. Geçtiğimiz günlerde verdiğimiz bir haberimizde NEC tarafından şimdiye kadar üç milyondan fazla USB 3.0 host kontrolcüsü satıldığını belirtmiş ve firmanın gelen yüksek talebi karşılayabilmek için önümüzdeki aylarda üretim kapasitesini iki kat arttırmayı planladığından bahsetmiştik. Hem AMD hem de Intel en iyi ihtimalle yıl sonuna kadar USB 3.0 için doğal destek getiren yeni bir yonga seti planlamıyor ama Intel, yüksek yonga satışlarından istifade edebilmek adına NEC'e rakip olacak harici bir USB 3.0 kontrolcüsü hazırlıyor.

Gelen bilgilere göre USB 3.0 kontrol yongasının anakart üreticilerine maliyeti 9 dolar seviyesinde ki diğer kalemler de düşünüldüğünde bunun yüksek bir rakam olduğu belirtiliyor. Intel tarafından çalışmaları devam eden yeni yonganın maliyet anlamında rekabetçi olacağı ve Intel'i hızlı bir şekilde potanın içine sokacağı belirtilirken, çıkış tarihi ve fiyatlandırmayla ilgili olarak henüz net bir bilgi bulunmuyor. AMD tarafında ise SB850 güney köprüsü ile doğal SATA-III desteği sunmaya başlayan firmanın, harici bir USB 3.0 kontrolcüsü için herhangi bir planlama içerisinde olduğu düşünülmüyor ancak firma güncel yol haritasında Fusion jenerasyonu için çıkaracağı yeni nesil çipset çözümlerinde SATA-III ile birlikte USB 3.0 için de doğal destek sunacağını belirtiyor.

Yonga üreticilerinin yanı sıra USB 3.0 için bir gelişme de Asus cephesinde yaşanıyor. Hem anakartları hem de dizüstü bilgisayarlarında NEC tarafından geliştirilen USB 3.0 yongasına yer veren Asus, alt şirketlerinden biri olan ASMedia'nın geliştirmekte olduğu USB 3.0 kontrol yongasını öncelikli olarak dizüstü bilgisayarları olmak üzere Mayıs ayından itibaren yaygın bir şekilde kullanmayı planlıyor.


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DemirAtlı 9 yıl
olay belliydi zaten. usb3 ü sata3 ü olmayan anakartmı alınır. intel bunu hep yapıyor taaa p2 döneminde bile ilk çıkan muhteşem!! ve döneminin bi dünya parasına satılan p2 anakartlarında agp slotu yoktu.Dünya para verip alan okadar insan sonra tekrar anakart almak zorunda bırakılmıştı.
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ender123 9 yıl
Arkadaşlar ,

Sanırım hepimizin usb 2.0 ile en büyük sorunumuz hız olduğu için , usb 3.0'ın hız konusundaki hız artışına odaklandık. Usb 2.0 ile yaşanan bir sorun da 5 volt ve 500 miliamper çıkışıydı. Usb 3.0 ile 12 volt ve 1-2 amper gibi değerler izin verirse 3,25 harici diskler adaptörsüz çalışabilir. Bundan umutlu olan var mı yoksa USB 4.0 ' a kısmet olacak?


Usb 2.0 hub başına 480 mb/sn , usb port başına 240/8=30 mb transfer hızı veriyor. Acaba usb 3.0 bu konuda hiç geriye dönük iyileştirme getirecek mi? Varsın mevcut her usb 2.0 cihaz bu bant genişliğini sonuna kadar kullanmasın ama illaki kullanabilecek veya üst seviyede ve stabil kullanabilecek cihaz olabilir.
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mehmet-73 9 yıl
usb3.0 geliştirmesinde Hewlett-Packard, Intel, NEC, NXP Semiconductors, Microsoft ve Texas Instruments yer aldı bunlar danışıkl ı döğüş yapıyorlar. ilk harici kartı piyasaya sürdüler milleti yolacaklar ondan sonra intel sonradan piyasaya girip doğal destek verecek.hepsi anlaşmalı bunların çakal bunlar.
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Solitude 9 yıl
İntel buna da el atmasaydı şaşardım zaten cpu-gpu-ssd-motherboard-usb 3.0 benim bildiklerim
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Tolgá 9 yıl
@ender123 harici kontrolcü alan insan neden sonradan anakart değiştirsinki
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ender123 9 yıl

DEATH71

@ender123 harici kontrolcü alan insan neden sonradan anakart değiştirsinki


Hocam harici kartta zaten topu topu 2 tane usb 3.0 portu oluyor. Sonra zaman içinde sök-tak yapmaya üşenince , usb harddiskti yok webcamdi derken usb 3.0 destekli cihaz sayısı artar. Bir iki tane de güncel özelliği var veya yeni işlemciye geçmek istediğinizdeki uyumsuzluğu var diye yine yeni anakart aldırır merak etmeyin. Minareyi çalan kılıfını hazırlarmış.


Zaten mevcut Nec usb kontrolcüleri ile ekran kartı pci-ex bant genişliği arasındaki darboğazdan bahsediliyor. 16x den 8x e düşüyor diye arkadaşlar şikayet ediyor ve anakart tavsiyesi isteyenlere usb 3.0 nec kontrolcülü anakart aldırmıyorlardı. Bakalım intelinki nasıl iş görecek .

İstedikten sonra her türlü mecbur bırakır. Amaç çok kar etmek , çok ürün satmak , aski amaçlanıyor olsa kuzey ve güney köprüleri de işlemci gibi takılabilir olurdu. Komple anakart yerine sadece kuzey veya güney köprüsü veya diğer kontrol işlemcileri , IO birimleri değiştirilirdi


Alan olarak bakılırsa herhalde anakartın yüzde doksanı 10-15 yıl değiştirilmese çok da büyük sorun olmaz. Ama bahane hazıdır , ya bant genişliği yetmez, ya çektiği güç yetmez ya soketi uymaz vs. vs... Yerim dar yenim dar hesabı....

Not : Marka fanatikliği veya intel düşmanlığım yok. P4 2ghz ile idare ediyorum.
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sertacaygun 9 yıl
Birşey gelince üst üste geliyor zaten... Nasıl bi' işse...
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apodur 9 yıl
Arkadaşlar olayın arkasındaki ince taktiği gördünüz mü? Intel eğer isteseydi, 32nm işlemci ile birlikte usb 3.0 'ı standart yapardı. 55 , 57 gibi anakart işlemcisi ile birlikte ICH11 gibi birşeyler çıkarıp sata3 ve usb3 ekleyebilirdi ama amaç farklı. Önce harici kart aldırarak insanları yolmak, sonra ana karta dahil edip komple anakart değiştirmeye mecbur etmek. Yazık.....

100% katılıyorum intelin taa basından beriyaptıgı intel sevenleri yolmak. asıl mesele biliyonmu YEĞEN işte intel sevipde yolunduğunu anlayamamak.
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shavkat 9 yıl
ender123
Arkadaşlar olayın arkasındaki ince taktiği gördünüz mü? Intel eğer isteseydi, 32nm işlemci ile birlikte usb 3.0 'ı standart yapardı. 55 , 57 gibi anakart işlemcisi ile birlikte ICH11 gibi birşeyler çıkarıp sata3 ve usb3 ekleyebilirdi ama amaç farklı. Önce harici kart aldırarak insanları yolmak, sonra ana karta dahil edip komple anakart değiştirmeye mecbur etmek. Yazık.....

Cok iyi tespit
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ender123 9 yıl
Arkadaşlar olayın arkasındaki ince taktiği gördünüz mü? Intel eğer isteseydi, 32nm işlemci ile birlikte usb 3.0 'ı standart yapardı. 55 , 57 gibi anakart işlemcisi ile birlikte ICH11 gibi birşeyler çıkarıp sata3 ve usb3 ekleyebilirdi ama amaç farklı. Önce harici kart aldırarak insanları yolmak, sonra ana karta dahil edip komple anakart değiştirmeye mecbur etmek. Yazık.....
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DavutGENC 9 yıl
nec dedigin firma zamanında IBM gibi kafaya gidenlerden biriydi.
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hellteam 9 yıl
Daha geçen gün ne zaman gelcek diyoduk meğerse eli kulağındaymış

Artık nec le hız testi de yaparlar
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yc#1 9 yıl
Yonga geliştirene kadar ICH10R ile ve P5X/H5X'in USB 3.0 destekli yeni revizyonlarını çıkarsalar ya !
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showstopper41 9 yıl

yc#1

Yonga geliştirene kadar ICH10R ile ve P5X/H5X'in USB 3.0 destekli yeni revizyonlarını çıkarsalar ya !

+1. sata III ve USB 3.0 özelliklerini ICH10 güney köprüsünün içine sallasalar tamamdır olay. Aynı şey AMD SB8xx için geçerli.
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