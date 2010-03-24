Intel USB 3.0 kontrol yongası geliştiriyor

USB 3.0 destekli anakart satışları hızla artarken, yonga üreticileri arasındaki rekabet te kızışıyor. Geçtiğimiz günlerde verdiğimiz bir haberimizde NEC tarafından şimdiye kadar üç milyondan fazla USB 3.0 host kontrolcüsü satıldığını belirtmiş ve firmanın gelen yüksek talebi karşılayabilmek için önümüzdeki aylarda üretim kapasitesini iki kat arttırmayı planladığından bahsetmiştik. Hem AMD hem de Intel en iyi ihtimalle yıl sonuna kadar USB 3.0 için doğal destek getiren yeni bir yonga seti planlamıyor ama Intel, yüksek yonga satışlarından istifade edebilmek adına NEC'e rakip olacak harici bir USB 3.0 kontrolcüsü hazırlıyor.
Gelen bilgilere göre USB 3.0 kontrol yongasının anakart üreticilerine maliyeti 9 dolar seviyesinde ki diğer kalemler de düşünüldüğünde bunun yüksek bir rakam olduğu belirtiliyor. Intel tarafından çalışmaları devam eden yeni yonganın maliyet anlamında rekabetçi olacağı ve Intel'i hızlı bir şekilde potanın içine sokacağı belirtilirken, çıkış tarihi ve fiyatlandırmayla ilgili olarak henüz net bir bilgi bulunmuyor. AMD tarafında ise SB850 güney köprüsü ile doğal SATA-III desteği sunmaya başlayan firmanın, harici bir USB 3.0 kontrolcüsü için herhangi bir planlama içerisinde olduğu düşünülmüyor ancak firma güncel yol haritasında Fusion jenerasyonu için çıkaracağı yeni nesil çipset çözümlerinde SATA-III ile birlikte USB 3.0 için de doğal destek sunacağını belirtiyor.
Yonga üreticilerinin yanı sıra USB 3.0 için bir gelişme de Asus cephesinde yaşanıyor. Hem anakartları hem de dizüstü bilgisayarlarında NEC tarafından geliştirilen USB 3.0 yongasına yer veren Asus, alt şirketlerinden biri olan ASMedia'nın geliştirmekte olduğu USB 3.0 kontrol yongasını öncelikli olarak dizüstü bilgisayarları olmak üzere Mayıs ayından itibaren yaygın bir şekilde kullanmayı planlıyor.
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Sanırım hepimizin usb 2.0 ile en büyük sorunumuz hız olduğu için , usb 3.0'ın hız konusundaki hız artışına odaklandık. Usb 2.0 ile yaşanan bir sorun da 5 volt ve 500 miliamper çıkışıydı. Usb 3.0 ile 12 volt ve 1-2 amper gibi değerler izin verirse 3,25 harici diskler adaptörsüz çalışabilir. Bundan umutlu olan var mı yoksa USB 4.0 ' a kısmet olacak?
Usb 2.0 hub başına 480 mb/sn , usb port başına 240/8=30 mb transfer hızı veriyor. Acaba usb 3.0 bu konuda hiç geriye dönük iyileştirme getirecek mi? Varsın mevcut her usb 2.0 cihaz bu bant genişliğini sonuna kadar kullanmasın ama illaki kullanabilecek veya üst seviyede ve stabil kullanabilecek cihaz olabilir.
Hocam harici kartta zaten topu topu 2 tane usb 3.0 portu oluyor. Sonra zaman içinde sök-tak yapmaya üşenince , usb harddiskti yok webcamdi derken usb 3.0 destekli cihaz sayısı artar. Bir iki tane de güncel özelliği var veya yeni işlemciye geçmek istediğinizdeki uyumsuzluğu var diye yine yeni anakart aldırır merak etmeyin. Minareyi çalan kılıfını hazırlarmış.
Zaten mevcut Nec usb kontrolcüleri ile ekran kartı pci-ex bant genişliği arasındaki darboğazdan bahsediliyor. 16x den 8x e düşüyor diye arkadaşlar şikayet ediyor ve anakart tavsiyesi isteyenlere usb 3.0 nec kontrolcülü anakart aldırmıyorlardı. Bakalım intelinki nasıl iş görecek .
İstedikten sonra her türlü mecbur bırakır. Amaç çok kar etmek , çok ürün satmak , aski amaçlanıyor olsa kuzey ve güney köprüleri de işlemci gibi takılabilir olurdu. Komple anakart yerine sadece kuzey veya güney köprüsü veya diğer kontrol işlemcileri , IO birimleri değiştirilirdi
Alan olarak bakılırsa herhalde anakartın yüzde doksanı 10-15 yıl değiştirilmese çok da büyük sorun olmaz. Ama bahane hazıdır , ya bant genişliği yetmez, ya çektiği güç yetmez ya soketi uymaz vs. vs... Yerim dar yenim dar hesabı....
Not : Marka fanatikliği veya intel düşmanlığım yok. P4 2ghz ile idare ediyorum.
100% katılıyorum intelin taa basından beriyaptıgı intel sevenleri yolmak. asıl mesele biliyonmu YEĞEN işte intel sevipde yolunduğunu anlayamamak.
Cok iyi tespit
Artık nec le hız testi de yaparlar
+1. sata III ve USB 3.0 özelliklerini ICH10 güney köprüsünün içine sallasalar tamamdır olay. Aynı şey AMD SB8xx için geçerli.