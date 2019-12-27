Intel vites yükseltiyor: 10. nesilde i3 ve i5 işlemcileri de HT desteği ile gelecek

Intel, işlemci pazarında AMD’nin son 3 yıldır uyguladığı baskı neticesinde yıllardır yükseltmeye gitmediği çekirdek sayılarını arttırdı. Gelen haberlere göre 10 . nesilde firma kırmızı ekibin oluşturduğu sıkı rekabet koşullarına ayak uydurabilmek adına yeniden kolları sıvayacak.

Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı 4 yonga i3 ve i5 ailesine konumlandırılacak. Core i5 kanadında i5-10600 6 çekirdek 12 izlek gelecek. 3.3 GHz’den tek çekirdeğiyle 4.5 GHz’e yükselebilen model 65 watt TDP’ye sahip. Diğer taraftan 95 watt TDP’li hız aşırtma kilitsiz Core i5-10600K’ya ek olarak 35 watt’lık TDP altında konumlandırılacak i5-10600T ise yine 6 çekirdek 12 izleğe sahip olacak.

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Modelin frekans aralığı ise 2.4 GHz-4.0 GHz olarak rapor edilmiş. Bu detaylara göre yonga, 6/6 Core i5-9600T’den hem çekirdek sayısı itibariyle hem de 200 MHz taban frekansa 300 MHz de tepe frekansa gelen güncelleme ile önde yer alacak. Hız aşırtma kilitli Core i5-10400’de çekirdek/izlek konfigürasyonu korunurken frekanslar 3.5 GHz ve 4.1 GHz olarak belirlenmiş.

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Comet Lake'te tüm işlemciler sanal izlekle gelebilir

İ3 tarafına geçelim. Tablo öyle görünüyor ki Intel 8. ve 9. neslin aksine Comet Lake’te tüm yongalarında sanal izlek sunacak. Core i3-10300 4/8 yapıda 3.7 GHz çalışırken ihtiyaç halinde soluğu 4.2 GHz’de alıyor. Yonga bu haliyle Core i3-9300’den 4 sanal izleğiyle öne çıkarken tepe frekansta 100 MHz’lik bir kırpma söz konusu.

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Modellerin Alienware’e ait bir OEM sistemden sızdığını da not düşelim. Dolayısıyla frekansların nihai seviye olması kuvvetle muhtemel. Son olarak 14 nm+++ sürecinden geçecek yongaların çıkış tarihi olarak önümüzdeki şubat ayına işaret edilmekte.

https://wccftech.com/intel-10th-gen-desktop-comet-lake-s-core-i5-i3-cpus-z490-motherboard-leak/