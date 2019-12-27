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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel vites yükseltiyor: 10. nesilde i3 ve i5 işlemcileri de HT desteği ile gelecek

    İşlemci pazarında son yıllarda özlenen hareketlilik yaşanıyor. Görünüşe göre tüketicilerin yüzü gülmeye devam edecek.
    2 sa.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel vites yükseltiyor: 10. nesilde i3 ve i5 işlemcileri de HT desteği ile gelecek

    Intel, işlemci pazarında AMD’nin son 3 yıldır uyguladığı baskı neticesinde yıllardır yükseltmeye gitmediği çekirdek sayılarını arttırdı. Gelen haberlere göre 10 . nesilde firma kırmızı ekibin oluşturduğu sıkı rekabet koşullarına ayak uydurabilmek adına yeniden kolları sıvayacak.

     

    Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı 4 yonga i3 ve i5 ailesine konumlandırılacak. Core i5 kanadında i5-10600 6 çekirdek 12 izlek gelecek. 3.3 GHz’den tek çekirdeğiyle 4.5 GHz’e yükselebilen model 65 watt TDP’ye sahip. Diğer taraftan 95 watt TDP’li hız aşırtma kilitsiz Core i5-10600K’ya ek olarak 35 watt’lık TDP altında konumlandırılacak i5-10600T ise yine 6 çekirdek 12 izleğe sahip olacak.

    Intel vites yükseltiyor: 10. nesilde i3 ve i5 işlemcileri de HT desteği ile gelecek
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     Modelin frekans aralığı ise 2.4 GHz-4.0 GHz olarak rapor edilmiş. Bu detaylara göre yonga, 6/6 Core i5-9600T’den hem çekirdek sayısı itibariyle hem de 200 MHz taban frekansa 300 MHz de tepe frekansa gelen güncelleme ile önde yer alacak. Hız aşırtma kilitli Core i5-10400’de çekirdek/izlek konfigürasyonu korunurken frekanslar 3.5 GHz ve 4.1 GHz olarak belirlenmiş.

    Intel vites yükseltiyor: 10. nesilde i3 ve i5 işlemcileri de HT desteği ile gelecek
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    Comet Lake'te tüm işlemciler sanal izlekle gelebilir

    İ3 tarafına geçelim. Tablo öyle görünüyor ki Intel 8. ve 9. neslin aksine Comet Lake’te tüm yongalarında sanal izlek sunacak. Core i3-10300 4/8 yapıda 3.7 GHz çalışırken ihtiyaç halinde soluğu 4.2 GHz’de alıyor. Yonga bu haliyle Core i3-9300’den 4 sanal izleğiyle öne çıkarken tepe frekansta 100 MHz’lik bir kırpma söz konusu.

    Ayrıca Bkz. "Deepcool GAMMAXX GTE V2 White soğutucusunu satışa sundu"

    Modellerin Alienware’e ait bir OEM sistemden sızdığını da not düşelim. Dolayısıyla frekansların nihai seviye olması kuvvetle muhtemel. Son olarak 14 nm+++ sürecinden geçecek yongaların çıkış tarihi olarak önümüzdeki şubat ayına işaret edilmekte.



    https://wccftech.com/intel-10th-gen-desktop-comet-lake-s-core-i5-i3-cpus-z490-motherboard-leak/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    kreat 17 dk.
    Yok muydu ki?
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    forvet09 41 dk.
    İntel dediğime geldi. Afferin.
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    Mutlak.Sıfır 1 sa.
    Oyunlar için Ryzen 2600 veya 9600k da yeter işlemcinin asıl performansını ve gücünü göreceğimiz testlerdir onlar. "Rendercı değilim" demekle ne alakası var, sen hiç Winrar'dan dosya çıkartmadın mı, video editlemedin mi, Excel'de bir şey yapmadın mı, 20-30 tane sekme açmadın mı?

    Aaa bak burada başka bir test var senin 8700k zar zor 3600'ü geçebilmiş.

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    techspot.com/...


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    BoşnakAğa 49 dk. Mutlak.Sıfır
    "Oyunlar için 2600 veya 9600k da yeter"




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    mito1172 1 sa.
    araba yada ev fiyatına satar artık yaşadı zengin kerizler
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    The_Dark_Forever 1 sa.
    İyi bir F/P seviyesi de yakalarsa İntel, eski günlerine geri dönebilir.
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    keremec 1 sa.
    Vay amd, bu günleri de mi görecektik.
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    koyunsayar 1 sa.
    Yusuf un verdiği destekle oluyor bu işler
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    2paccc 1 sa. Mutlak.Sıfır
    Hahahhahaha
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    Gökay16 2 sa. yeni yorumcu
    Ne oldu intel arkandan köpek kovalıyo gibisin. 7 nesil 4/8 çekirdekli i7 leri 375$ dan 100mhz artışlarla, üstelik yeni anakartlarla vatandaşa iteleyip duruyordun. Hayırdır başına taşmı düştü 2 senede 129$ lık i3 leri 4/8 çekirdekli yapıverdin. Dikkat et zarar etmeyesin. ;)
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    i5-10600, Core i5-10600K ve
    7 etiket daha Core i5-9600T Core i3-10300 intel comet lake intel 14 nm+++ İşlemci Donanım Metehan Göktaş
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