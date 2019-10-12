Intel vites yükseltiyor: Core i3 işlemcilerine de HT geliyor

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Intel, Ryzen işlemcilerinin çıkışının ardından uzun yıllardır korduğu çekirdek/izlek konfigürasyonunda değişikliğe gitmek zorunda kalmış, kullanıcılara daha yüksek çekirdekli yongalar sunmya başlamıştı. Coffee Lake-S ile birlikte HT’yi yalnızca Core i9 çözümlerine has tutan firma yeni nesil yongalarında strateji değişikliğine gidebilir.

SiSoft Sandra veritabanına düşen yonga Core i3-10100 olarak isimlendirilirken sahip olduğu izlek sayısıyla dikkat çekiyor. Hatırlayacağınız üzere Coffe Lake’e kadar 2/4 konfigürasyonunda karşımıza çıkan Core i3 modelleri son 2 nesildir 4 çekirdekli bir yapıdaydı.

Core i3 ailesinde HT desteği

Test sonucunda göre Mavi ekip uygun fiyatlı yongasını sanal izlekle güçlendirmişe benziyor. 1 MB L2 ve 6 MB L3 tampon belleğiyle destelenen işlemcinin frekansı ise şu anlık 3.6 GHz olarak ölçülmüş. Yonganın erken mühendislik örneği olduğunu hatırlatalım.

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Geçtiğimiz günlerde Kaby Lake işlemcilerinin fişini çeken Intel’in bu gelişmeyle birlikte yaklaşık 350 dolardan satışa sunduğu Core i7-7700 işlemcisinin yerine 100 dolar altı bir fiyatlandırma ile Core i3 yongalarını yerleştireceği söylenebilir.

Daha da güzeli ise giriş seviyesindeki bu yenilik Intel’in tüm çözümlerinde Hyper Threading’i aktive edeceği manasına geliyor olabilir. Bu durumda henüz 2 yıllık Core i7-7700K orta segmentteki bir Core i5 çözümünden bir hayli geride kalacaktır. Sonuçları zaman gösterecek.

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Son gelişme ile birlikte anlaşılan o ki Intel özellikle de giriş-orta segmentte piyasaya güçlü bir şekilde geri dönen hatta bölgesel olarak satış oranlarında bayrağı kaptırdığı AMD’nin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Rekabet güzeldir.

https://www.techpowerup.com/260050/next-gen-intel-core-i3-to-sport-hyper-threading