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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel vites yükseltiyor: Core i3 işlemcilerine de HT geliyor

    Son gelen haberlere göre Intel bütçe odaklı Core i3 yongalarına HT desteği ekleyebilir. Firmanın bu adımı piyasada yeniden rekabetçi konuma gelme adına bir hamle olarak değerlendirilebilir.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel vites yükseltiyor: Core i3 işlemcilerine de HT geliyor
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    Intel, Ryzen işlemcilerinin çıkışının ardından uzun yıllardır korduğu çekirdek/izlek konfigürasyonunda değişikliğe gitmek zorunda kalmış, kullanıcılara daha yüksek çekirdekli yongalar sunmya başlamıştı. Coffee Lake-S ile birlikte HT’yi yalnızca Core i9 çözümlerine has tutan firma yeni nesil yongalarında strateji değişikliğine gidebilir.

    SiSoft Sandra veritabanına düşen yonga Core i3-10100 olarak isimlendirilirken sahip olduğu izlek sayısıyla dikkat çekiyor. Hatırlayacağınız üzere Coffe Lake’e kadar 2/4 konfigürasyonunda karşımıza çıkan Core i3 modelleri son 2 nesildir 4 çekirdekli bir yapıdaydı.

    Core i3 ailesinde HT desteği

     Test sonucunda göre Mavi ekip uygun fiyatlı yongasını sanal izlekle güçlendirmişe benziyor. 1 MB L2 ve 6 MB L3 tampon belleğiyle destelenen işlemcinin frekansı ise şu anlık 3.6 GHz olarak ölçülmüş. Yonganın erken mühendislik örneği olduğunu hatırlatalım.

    Intel vites yükseltiyor: Core i3 işlemcilerine de HT geliyor
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    Geçtiğimiz günlerde Kaby Lake işlemcilerinin fişini çeken Intel’in bu gelişmeyle birlikte yaklaşık 350 dolardan satışa sunduğu Core i7-7700 işlemcisinin yerine 100 dolar altı bir fiyatlandırma ile Core i3 yongalarını yerleştireceği söylenebilir.

    Daha da güzeli ise giriş seviyesindeki bu yenilik Intel’in tüm çözümlerinde Hyper Threading’i aktive edeceği manasına geliyor olabilir. Bu durumda henüz 2 yıllık Core i7-7700K orta segmentteki bir Core i5 çözümünden bir hayli geride kalacaktır. Sonuçları zaman gösterecek.

    Ayrıca Bkz. "Red Dead Redemption 2’nin sistem gereksinimleri ve PC fiyatı açıklandı"

    Son gelişme ile birlikte anlaşılan o ki Intel özellikle de giriş-orta segmentte piyasaya güçlü bir şekilde geri dönen hatta bölgesel olarak satış oranlarında bayrağı kaptırdığı AMD’nin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Rekabet güzeldir.



    https://www.techpowerup.com/260050/next-gen-intel-core-i3-to-sport-hyper-threading Yorum Yaz
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    sniper23 1 sa. en beğenilen
    AMD sayesinde olmuştur.
    Yanıtla +7
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    Witcher3 1 sa.
    amd olmasa hala 4/4 i5 çöplerini 1500 liraya alıyor olurduk
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    napolyon94 33 dk.
    Pentium4'den beri var olan HT sonunda standart oluyor.
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    FaRCaN 35 dk.
    İntel fanboyları yine işbaşında 😀
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    omer19072 35 dk.
    İ5 7.nesil mobil islemcilere de gelir mi bu ht desteği ilerde?
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    DeliOrmanlı0106 47 dk.
    Teşekkürler AMD. Lütfen sabaha kadar amd övün de zenboylar , İntel hiç satmasın. Bakarsın İnteli bile batırır bu AMD finansörleri ve destekleme derneği üyeleri. Ben, çıkar çıkmaz İ5 10400 önsiparişi çeker, Elimdeki Ryzen 5 1600 e üzerinde tepinme- sağlamlık videosu atarım buraya. Ryzen 5 3600 alanlar çok pişman olacaklar. Ama neyse ki ellerinde kaya gibi b450 ankartları var işlemcilerine 600 e okutur 1600 tlye ryzen 4600 alıcak onlar :))))
    İntel ve Nvidia varken AMD çöpüne ve sobasına para verilmez
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    xgny58x 10 dk. DeliOrmanlı0106
    Boş insandan boş yorum böylelerini foruma dahi almayacaksın. Kişisel görüşlerini belirtmekten ziyade marka fanatikliği yapan insanların böyle yerlerde barınmaması lazım.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Six Feet Under. 50 dk.
    Burada AMD'yi göklere çıkartanlar farkındasınız degil mi 8 senedir işlemci teknolojisinin gram ilerlememesinin sebebi AMD yüzünden? Ortada rakip yoktu rakip be 10 seneye yakındır rakip yok ortada.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Glorfindel1907 30 dk. Six Feet Under.
    Kısmen haklısın ama tüm sebebini buna bağlayamazsın, Senelerce hiç bir yenilik yapmayan her yeni çıkarttığı seriyi yeni soket ile birlikte satıp kullanıcılara gereksiz harcama yaptıran (üstelik kayda değer performans farkları dahi olmadığı halde) firma rakip olmadığı için öyle yaptı denerek savunulamaz...
    Yıllarca beklenen yenilikleri sunamadı amd bu kendileri ile ilgili sorunlar ama sonunda bence beklentileri ufak tefen sıkıntılar dışında tamamı ile karşıladı, Bu saatten sonra intel ne kadar iyi olursa olsun para vermem ben açıkcası.
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    oklawa 1 sa.
    Güzel olmuş.
    Her iki firma da güzel işler yaptı son zamanlarda.
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    oup59 1 sa.
    Eh AMD vites kolunu verdi, Intel de yükseltsin biraz.
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    _Dominic_Toretto_ 1 sa.
    Paçalar tutuştu Intel'de
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    Witcher3 1 sa.
    amd olmasa hala 4/4 i5 çöplerini 1500 liraya alıyor olurduk
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    Musty3535123 1 sa.
    HT nedir az bahsetseniz güzel olurdu ?
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    gurpolo4 1 sa. Musty3535123
    Acılımı Hyper Threading yani işlemcinizdeki her bir çekirdeğin aynı anda iki işlem üzerinde çalışmasını sağlar, bir çeşit sanal çekirdek dir.Mesela 8700k işlemcisi 6 çekirdek 12 İş Parçacığı Sayısı veya (izlek) vardır.
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