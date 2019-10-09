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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Red Dead Redemption 2’nin sistem gereksinimleri ve PC fiyatı açıklandı

    Geçen sene konsollar için çıkışını gerçekleştiren Red Dead Redemption 2, PC'ye geliyor. RDR 2, ön siparişe açıldı. Oyunun sistem gereksinimleri ve PC fiyatı belli oldu.
    1 gün
    7,3b
    11
    25
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Red Dead Redemption 2’nin sistem gereksinimleri ve PC fiyatı açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Konsollar için 26 Ekim 2018’de çıkışını gerçekleştiren Red Dead Redemption 2, 5 Kasım tarihinde PC’ye gelecek. Oyun bugün ön siparişe açıldı. Böylece oyunun fiyatı ve sistem gereksinimleri resmiyet kazandı.

    RDR 2 PC fiyatı

    Red Dead Redemption 2, Rockstar Launcher mağazasında 299 TL’lik satış fiyatı ile ön siparişe sunuldu. Ön sipariş veren kullanıcılar Standart Edition fiyatına Special Editon, Special Edition fiyatına ise Ultimate Edition sahibi olacak. Bu fırsata ek olarak GTA 3, GTA:VC, GTA:SA, L.A. Noire, Max Payne 3 ve Bully oyunlarından seçtiği 2 tanesini ücretsiz olarak indirecek.

    Oyunu Rockstar Launcher mağazasından değil de diğer mağazalardan ön sipariş vererek satın almak isterseniz biraz beklemeniz gerekecek. Epic Store, Humble Store ve Greenman Gaming üzerinden 23 Ekim tarihinde ön siparişe sunulacak. Steam versiyonu ise Aralık ayında çıkış yapacak.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation 5 çıkış tarihi resmen açıklandı"

    RDR 2 sistem gereksinimleri

    RDR 2 minimum sistem gereksinimleri

    İS: Win 7 SP1 (6.1.7601)

    İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

    RAM: 8 GB

    GPU: Nvidia GTX770 2 GB / AMD R9 280 3 GB

    HDD: 150 GB

    RDR 2 önerilen sistem gereksinimleri

    İS: Win 10 – Nisan 2018 güncelleştirmesi (v1803)

    İşlemci: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

    RAM: 12 GB

    GPU: Nvidia GTX 1060 6 GB / AMD RX 480 4 GB

    HDD: 150 GB



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    keremec 1 gün en beğenilen XanthiN
    Gta V psn de 45gb yazıyor, steamde pc için 72 gb yazıyor. Bende de 70-80gb şu an gta v. Rdr 2 nin psn de 90 gb istediğini düşünürsek pc için tam 150gb olmasa da en az 130-140gb gelir gibi
    Gta V psn de 45gb yazıyor, steamde pc için 72 gb yazıyor. Bende de 70-80gb şu an gta v. Rdr 2 nin psn de 90 gb istediğini düşünürsek pc için tam 150gb olmasa d...
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    denizbay1 17 sa.
    AMD Ryzen 5 1600X, 16 Gb DDR4 Ram, AMD RX560 4GB ile akarım ben.
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    Kefelon 1 gün
    Güzel bir ekran kartı olsa 300 TL fiyat sorun değil. Ancak bu oyunu oynamak için GTX 750 TI emekli edip ekran kartı değişmek lazım. O bakımdan masraf 300 TL ile bitmiyor.
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    [__Zahid__] 1 gün
    Hertürlü steamden alacağım. Sonuçta steam bakiyesini %25 ucuza almanın binbir yolu var. kafadan %25 indirimle almış olurum.
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    Ehlika 1 gün
    Ön sipariş mantıklı mı yoksa beklesek fiyatta bir değişiklik olur mu ? Epic games den korkuyorum sanki daha düşük fiyattan vericek gibi
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    olağan_şüpheli 22 sa. Ehlika
    Sanmam , biraz daha pahalı bile olabilir , anlaşma yapmışlardır ona göre.
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    Mesutzgvn 1 gün
    300 TL hay maşallah. Burada 300 Euro deseler firmaya dava açılır. Bu ne lan :))
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    Aerospace 13 sa. Mesutzgvn
    Oyunun fiyatı 50 dolar, adamların para biriminde. Yani 50 lira gibi düşün ama sen leş gibi fakirsin, sana 5-6 kat pahalı geliyor.
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    Gamermn 1 gün
    Diğer platformlarında epic steam vs fiyat farklı olabilir mi ? Özellikle Gears 5 in steamdaki durumuna benzer.
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    serafon 1 gün
    Muhtemelen baştan pc yi de düşünerek yaptılar. Değilse hayal kırıklığı olur.
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    DH Misafiri 1 gün
    Bu sistem 4k 60 fps veremez 2080 Ti yi hazırlayın
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    a_y_k_u_t 1 gün
    Sırf bu oyun için ekran kartı alıcam sanırım :( Gerçi ddr4 sistem toplamak lazım ama off bilemedim şimdi ps4 alıp oynasam daha ucuza gelir.
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    Psychotechnic 1 gün
    Oyunun boyutunun büyük olması şu konuda da iyi olabilir: Böyle büyük yapımlarda diğer oyunlardan çok daha fazla LOD seviyesi vardır diye düşünüyorum ve her objenin 3-4 seviye LOD’u olsa baya bir alan kaplar ama performansı olumlu etkiler kesinlikle. Ama büyük ihtimalle dlc’ler için o kadar yer ayrılacaktır.
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