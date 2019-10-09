Red Dead Redemption 2’nin sistem gereksinimleri ve PC fiyatı açıklandı

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Konsollar için 26 Ekim 2018’de çıkışını gerçekleştiren Red Dead Redemption 2, 5 Kasım tarihinde PC’ye gelecek. Oyun bugün ön siparişe açıldı. Böylece oyunun fiyatı ve sistem gereksinimleri resmiyet kazandı.

RDR 2 PC fiyatı

Red Dead Redemption 2, Rockstar Launcher mağazasında 299 TL’lik satış fiyatı ile ön siparişe sunuldu. Ön sipariş veren kullanıcılar Standart Edition fiyatına Special Editon, Special Edition fiyatına ise Ultimate Edition sahibi olacak. Bu fırsata ek olarak GTA 3, GTA:VC, GTA:SA, L.A. Noire, Max Payne 3 ve Bully oyunlarından seçtiği 2 tanesini ücretsiz olarak indirecek.

Oyunu Rockstar Launcher mağazasından değil de diğer mağazalardan ön sipariş vererek satın almak isterseniz biraz beklemeniz gerekecek. Epic Store, Humble Store ve Greenman Gaming üzerinden 23 Ekim tarihinde ön siparişe sunulacak. Steam versiyonu ise Aralık ayında çıkış yapacak.

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RDR 2 sistem gereksinimleri

RDR 2 minimum sistem gereksinimleri

İS: Win 7 SP1 (6.1.7601)

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

RAM: 8 GB

GPU: Nvidia GTX770 2 GB / AMD R9 280 3 GB

HDD: 150 GB

RDR 2 önerilen sistem gereksinimleri

İS: Win 10 – Nisan 2018 güncelleştirmesi (v1803)

İşlemci: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 12 GB

GPU: Nvidia GTX 1060 6 GB / AMD RX 480 4 GB

HDD: 150 GB