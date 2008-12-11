Intel, Windows 7 için sürücü hazırladı

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Windows Vista'nın yerini alması beklenen yeni işletim sistemi Windows 7 için Redmond merkezli yazılım devi Microsoft ile birlikte donanım üreticilerinin çalışmaları da devam ediyor.

Ekim ayında Radeon serisi ekran kartlarının Windows 7'nin ön-beta versiyonlarında kullanılabilmesi için özel sürücü yayınlayan AMD-ATi'den sonra entegre grafik işlemcili yonga setlerine yönelik olarak Intel de Windows 7'de çalışacak WDDM 1.1 ön-üretim sürücüye sahip olduğunu açıkladı.

Firmanın yeni sürücüyle özellikle OEM üreticilerine ve Windows 7 beta test programında yer alan kullanıcılara kolaylık sağlamayı hedeflediği belirtilirken sürücünün mevcut ön-beta Windows 7 sürümlerine ek olarak gelecek versiyonlarda da kullanılabileceği belirtiliyor.