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Intel, Windows 7 için sürücü hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,5b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Windows 7 için sürücü hazırladı
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Windows Vista'nın yerini alması beklenen yeni işletim sistemi Windows 7 için Redmond merkezli yazılım devi Microsoft ile birlikte donanım üreticilerinin çalışmaları da devam ediyor.

Ekim ayında Radeon serisi ekran kartlarının Windows 7'nin ön-beta versiyonlarında kullanılabilmesi için özel sürücü yayınlayan AMD-ATi'den sonra entegre grafik işlemcili yonga setlerine yönelik olarak Intel de Windows 7'de çalışacak WDDM 1.1 ön-üretim sürücüye sahip olduğunu açıkladı.

Firmanın yeni sürücüyle özellikle OEM üreticilerine ve Windows 7 beta test programında yer alan kullanıcılara kolaylık sağlamayı hedeflediği belirtilirken sürücünün mevcut ön-beta Windows 7 sürümlerine ek olarak gelecek versiyonlarda da kullanılabileceği belirtiliyor.


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IhtiyarDelikanli 10 yıl
windows xp 2 geliyo
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SERIM 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

windows xp 2 geliyo

İnşallah öyle olur ,ben halen xp kullanıyorum vistayı hiç sevemedim
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