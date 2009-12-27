Intel X25-V serisi SSD ailesi için 80GB kapasiteli yeni model planlıyor

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Geleceğin depolama sürücüleri olarak gösterilen SSD teknolojisinin en büyük yatırımcıları arasında yer alan Intel, 2010 yılında yeni teknolojinin kullanım yaygınlığını arttıracağını düşünüyor. 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ikinci jenerasyon SSD çözümlerini yaz aylarında pazara sunan firma, kısa bir süre önce alt fiyat segmentleri için düşük maliyetli X25-V serisi SSD ailesini de duyurmuştu.

40GB kapasiteli ilk modeli Kingston tarafından satışa sunulan X25-V'nin daha yüksek depolama alanı sunan versiyonları da hazırlanıyor. Üretim teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak X25-V serisinde kapasite arttırımına gitmeyi planlayan Intel, 2x nm (muhtemelen 28nm) üretim teknolojisine geçiş ile birlikte X25-V serisinin 80GB kapasiteli yeni modelini endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor.

2.5-inç boyutundaki sürücülerden oluşan X25 serisi altında orta segment için X25-M ve yüksek performans sınıfı için X25-E serisi çözümlere de sahip olan Intel, üst ürün gruplarında kapasite çıtasını yukarı çekmeye ve yıl sona ermeden 600GB depolama alanı sunan modelini duyurmayı da planlıyor. 600GB'lık model değil ama 80GB kapasiteli modelin kısmen alınabilir fiyat seviyesinde olması bekleniyor.