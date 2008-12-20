Intel X58 ile 3 way SLI video inceleme

Intel X58 vs nVidia 790i SLI. X58 yonga setinin SLI performansı mercek altında!

Intel'in yeni nesil yonga seti X58'in belki de en çok merak edilen özelliği ATI'ın Crossfire teknolojisi yanı sıra nVidia'nın SLI'ına da destek veriyor olmasıydı.

Bu videomuzda yeni yonga setinin SLI desteği üzerinde duruyor ve 3 adet Zotac GTX280 ekran kartını hem X58 gem de 790i SLI yonga setli anakartlar üzerinde deneyerek performans karşılaştırması yapıyoruz.