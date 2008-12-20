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Intel X58 ile 3 way SLI video inceleme

10 yıl
75,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Intel X58 vs nVidia 790i SLI. X58 yonga setinin SLI performansı mercek altında!

Intel'in yeni nesil yonga seti X58'in belki de en çok merak edilen özelliği ATI'ın Crossfire teknolojisi yanı sıra nVidia'nın SLI'ına da destek veriyor olmasıydı.

Bu videomuzda yeni yonga setinin SLI desteği üzerinde duruyor ve 3 adet Zotac GTX280 ekran kartını hem X58 gem de 790i SLI yonga setli anakartlar üzerinde deneyerek performans karşılaştırması yapıyoruz.


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veyselkoyuncu 7 yıl
o şimdi asker...
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dododurmus 10 yıl
ya benim bilgisayarımın özellikleri şunlar:intel pentium4 cpu 3.00ghz 1gb ram nvidia 6330turbocache 256 mb ekran kartım var bnm yeni çıkan oyunları kaliteli bir şekilde oynayabilmem için neleri değiştirmem gerekli?
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gordon01 10 yıl

Orjinalden alıntı: dododurmus

ya benim bilgisayarımın özellikleri şunlar:intel pentium4 cpu 3.00ghz 1gb ram nvidia 6330turbocache 256 mb ekran kartım var bnm yeni çıkan oyunları kaliteli bir şekilde oynayabilmem için neleri değiştirmem gerekli?

Hepsini
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yamitarukannochi 10 yıl
kim kazandı x58 mi diğerimi ?
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coupant 10 yıl
Şu an kazananı ilan etmek için erken.
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mhamadko 10 yıl

Orjinalden alıntı: yamitarukannochi

kim kazandı x58 mi diğerimi ?


digeri
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By.DeaD 10 yıl
inceleme çok güzel olmuş..
birde CF performanslarını görmek hiçde fena olmazdı...
sanırım her ikisini destekliyim derken birini mahvetmişler..
ama zaten x58 için yolun başı... şuan corei7ler için erken bende şu erken dönemin geçmesini bekliyorum... yeni sistem toplamak gerçekten bu dönemlerde çok zor helede dolar uçuyorken..
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SSH 10 yıl
Her zamanki gibi güzel bir inceleme olmuş.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
nforce chipsetler kaç nm ile üretiliyo bilen varmı?
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sinanx 10 yıl
oyuncuysan 790i alıcan o zaman videoda x58 oyunular için en azından şu an için fos olduğu söylenmiş
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After_Dark 10 yıl
Güzel bir inceleme olmuş elinize sağlık.
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s.o.s58 10 yıl
Orjinalden alıntı: yc#1

Keşke testte NF200 yongalı MSI Eclipse+'da olsaydı. En azından Core i7 işlemciyle 3xPCIe x16'nın performansını görürdük.



O anakart tın çalışma stilide aynı tüm x58 lerde aynı durumda olucaktır.

Single : x16
2 way SLI : x16+x16
3 way SLI : x16+x8+x8 oluyor
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SnRkRkMn 10 yıl
bende gördümki 3. kartın bi artısı yok
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yc#1 10 yıl
Keşke testte NF200 yongalı MSI Eclipse+'da olsaydı. En azından Core i7 işlemciyle 3xPCIe x16'nın performansını görürdük.
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lastingend 10 yıl
ilk çıkan ürünlerde yaşanan sorunlar diye düşünüyorum. videoda da bahsettiği gibi ileride sürücü güncellemeleriyle bu sorun ortadak kalkacaktır.
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::_Kosov@lı_:: 10 yıl
Nvidia ve intel ortak bir kazık hazırlıyor bizlere Dikkatli olun!!!
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whatisnfc 10 yıl
Çok güzel bir inceleme olmuş ellerinize sağlık.
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Atı Radeon 10 yıl
İnceleme cok güzel elinize sağlık. X58 ve i7 yolun başında ilerde ne olur bekliyip görücez
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