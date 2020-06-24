Intel Xe grafik birimini ilk kullanan Acer Swift 5 oldu

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Intel’in 10nm sürecinde geliştirdiği ve Xe grafik mimarisinin temel özelliklerini kullanması ile merak edilen Tiger Lake işlemciler ilk kez Acer Swift 5 dizüstü bilgisayar modelinde karşımıza çıkacak.

Acer Swift 5 özellikleri ve fiyatı

Acer Swift 5 uzun süredir dizüstü bilgisayar segmentinde yer alıyor ve sürekli yeni donanımlar ile güncelleniyor. Bu kez Intel’in yeni Tiger Lake işlemcilerine ilk sahip olma şansını elde etti.

İşlemci modeli konusunda net bilgiler verilmese de Intel Core i7-1165G7 barındıracağı tahmin ediliyor. Intel Core i7-1165G7 işlemcisi özellikle Intel Xe grafik birimi sayesinde Ryzen 4000 serisindeki Vega grafik mimarilerini bir miktar geride bırakıyor. Bir süre önce Tiger Lake üzerinde akıcı bir şekilde Battlefield V oynatılan video da paylaşılmıştı.

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Acer Swift 5 modeli 14 inçlik Full HD IPS dokunmatik ekranında NTSC renk uzayının yüzde 72’sini sunuyor. İnce çerçeveler sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 90 seviyesinde. Ekran parlaklığı 300 nit seviyesine çıkarken özel Gorilla Glass kaplaması anti mikrobik bir etki yapıyor.

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Magnezyum-lityum ve magnezyum-alüminyum alaşımları bir araya getiren gövde 14.95mm kalınlığında. İstenirse touchpad ve dış kısma da anti mikrobik Gorilla Glass kaplanabiliyor. Gövdenin ağırlığı ise 1kg altında.

Kullanıcılar Intel Xe dahili grafik biriminin yanı sıra GTX 1050 seviyesinde performans veren MX350 ekran kartını da opsiyonel olarak tercih edebilecek. 16GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 1TB’a kadar SSD seçenekleri mevcut. Soğutma sistemi yüke göre 3 farklı mod sunuyor.

56Wh batarya tüm güne yakın kullanım süresi sunarken 30 dakikalık şarj ile 4 saate kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. USB 3.2 Tip-C, Thunderbolt 3, WiFi 6, Bluetooth 5.0 gibi bağlantı özellikleri olan yeni Acer Swift 5 modeli 1099 Avro başlangıç fiyatına sahip.

https://www.techpowerup.com/268915/acer-announces-swift-5-notebooks-powered-by-intel-tiger-lake-processors

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