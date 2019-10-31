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    Intel Xeon ailesini PCIe 4.0’la tanıştırmaya hazırlanıyor

    Intel son yıllarda AMD karşısında zorlandığı kadar modern teknolojilere geçiş başlığında da kullanıcılarını üzdü. Görünüşe göre firma Xeon ailesinde güncellemeye gidecek.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yarı iletken üreticisi Intel, AMD’nin Ryzen hamlesinin ardından sıkılaşan rekabet koşullarında ayakta kalabilme adına işlemcilerinde yıllardır tercih ettiği çekirdek konfigürasyonunu değiştirmek zorunda kaldı. Bununla birlikte firma halen bazı güncel teknolojilerde geride.

    Geçtiğimiz aylarda Intel’in son kullanıcı kulvarında merakla beklenen PCIe 4.0’a en azından 2020 yılında geçmesinin beklenmediğini aktarmıştık. Görünüşe göre işlemci devi Xeon platformunu PCIe başlığında daha erken modernize edecek.

    Ortaya çıkan slayta göre Whitley platformuna gelmesi beklenen Cooper Lake-SP işlemcileri 300 watt’a kadar TDP altında 48 çekirdeğe kadar ölçeklenirken ayrı bir tepe modelde 56 çekirdeğin sunulması da olası.

    Muhtemel yongada ise TDP 400 watt seviyelerine uzanabilir. Diğer taraftan 64 PCIe 3.0 kanalı sağlayacak platformda 8 kanallı bellek kontrolcüsü 16 DIMM’e kadar yuva sağlayacak. Bellek frekansı ise 3200 MHz’e kadar ulaşacak.

    Xeon platformunda PCIe 4.0 desteği

    Ice Lake-SP’de ise 10 nm+ üretim sürecine yer verilirken yongaların 2020’in 3. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ice Lake-SP’de Intel muhtemelen Sky Lake Extreme-Kaby Lake ailelerinde uyguladığı stratejiyi uygulayacak. Zira Ice Lake-SP’de tepe model 38 çekirdekle gelirken 270 watt’lık TDP değerine sahip olacak.

    Intel Xeon ailesini PCIe 4.0’la tanıştırmaya hazırlanıyor
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    Güzel haberse yeni nesilde 64 adet PCIe kanalının yüksek bant genişliğine imkan tanıyan PCIe 4.0 standırtında olacak olması. Yine 8 kanallı bellek kontrolcüsü bulunan platformda 2. nesil Optane DC belleklerine destek de zamanlama itibariyle muhtemel görünüyor. Son olarak her iki nesil işlemcilerin de LGA 4189 soketli anakartlarda kullanılacağını belirtelim.



    https://www.techpowerup.com/260662/intel-ice-lake-sp-and-cooper-lake-sp-details-leaked Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 2 sa.
    Güzel bir rekabet etme denemesi ama yeterli değil.
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