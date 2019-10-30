AMD Renoir APU’su 3DMark 11 testinde ortaya çıktı

İşlemci pazarına etkileyici bir geri dönüş gerçekleştiren AMD’nin APU’ları da Ryzen işlemcileri kadar iddialı. İlk 2 nesilde başarılı bir şekilde ilerleyen APU kanadı Renoir’le birlikte seviye atlayacak.

Henüz erken örnekler olduğu tahmin edilen 3 yeni Renoir yongası girdiği 3DMark 11 testi sonucunda internete düştü. Modellerden ikisi dikkat çekici bir şekilde DDR4 -2667 MHz ile kombine edilmiş. Haliyle Renoir’de GPU tarafı daha da etkili bir hale gelecektir.

3 erken örnek

Config 1 adıyla listelenen ilk APU 1.7 GHz CPU ve 1.5 GHz GPU frekansına sahipken 3547 puan elde etmiş. İlk modelin yeni nesil APU’lara dair yüksek GPU frekansı açısından ümit verdiğini söyleyebiliriz. Config 2’de ise CPU 1.8 GHz’e yükselirken GPU ve RAM’in saat hızı belirtilmemiş. Skor 3143 olarak kayda geçmiş ki bunda düşen GPU frekansının etkisi olmuşa benziyor.

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Config 3 en cılız yonga olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar 2 GHz’de görev yapan işlemci 2667 MHz bellekle desteklense de GPU 1.1 GHz’e düştüğü için ve puandan çıkarımda bulunmak gerekirse CU sayısındaki azalma modeli 2374 puana çekmiş.

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Ayrıca Bkz. "RDNA 2 mimarili Navi GPU’su sertifikasyon sürecinde ortaya çıktı"

Son olarak Renoir APU’larının Zen 2 çekirdeklerinin yanında Navi’nin modern görüntü ve multimedya motorlarıyla güçlendirilmiş Vega GPU’suyla karşımıza çıkacağını hatırlatalım.

https://www.techpowerup.com/260631/amd-renoir-apu-3dmark-11-performance-figures-allegedly-surface