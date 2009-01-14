Intel, Xeon işlemci ailesinde fiyat indirimine gidiyor

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Masaüstü işlemci fiyatlarında indirime gitmeye hazırlanan Intel geleneği bozmuyor ve eş zamanlu olarak sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon serisi profesyonel işlemci çözümlerinde de fiyatları aşağı çekmeye hazırlanıyor. 18 Ocak'ta yani önümüzdeki pazar günü biri dört çekirdekli 5 masaüstü işlemci modelinde 20$'a varan oranda indirim yapacak olan Intel aynı tarih itibariyle bir süredir merakla beklenen düşük güç tüketimiyle öne çıkması beklenen dört çekirdekli yeni modellerini de pazara sunacak.

Gelen yeni bilgilere göre, Intel dört çekirdekli Xeon işlemcilerinde %15-40 arası, çift çekirdekli Xeon işlemcilerinde ise %13 oranında indirim yapılması bekleniyor. Intel'in yeni fiyat indirimiyle hem 45nm Opteron modelleri ile pazar payını yeniden arttırmaya başlayan AMD'ye karşı daha etkili olmayı hem de Nehalem tabanlı Xeon modellerinden önce stok eritmeyi hedefliyor.

Intel'in masaüstü işlemciler için planladığı 18 Ocak indiriminin detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.