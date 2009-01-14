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Intel, Xeon işlemci ailesinde fiyat indirimine gidiyor

10 yıl
15,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Xeon işlemci ailesinde fiyat indirimine gidiyor
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Masaüstü işlemci fiyatlarında indirime gitmeye hazırlanan Intel geleneği bozmuyor ve eş zamanlu olarak sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon serisi profesyonel işlemci çözümlerinde de fiyatları aşağı çekmeye hazırlanıyor. 18 Ocak'ta yani önümüzdeki pazar günü biri dört çekirdekli 5 masaüstü işlemci modelinde 20$'a varan oranda indirim yapacak olan Intel aynı tarih itibariyle bir süredir merakla beklenen düşük güç tüketimiyle öne çıkması beklenen dört çekirdekli yeni modellerini de pazara sunacak.

Gelen yeni bilgilere göre, Intel dört çekirdekli Xeon işlemcilerinde %15-40 arası, çift çekirdekli Xeon işlemcilerinde ise %13 oranında indirim yapılması bekleniyor. Intel'in yeni fiyat indirimiyle hem 45nm Opteron modelleri ile pazar payını yeniden arttırmaya başlayan AMD'ye karşı daha etkili olmayı hem de Nehalem tabanlı Xeon modellerinden önce stok eritmeyi hedefliyor.

Intel'in masaüstü işlemciler için planladığı 18 Ocak indiriminin detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


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gun 10 yıl
Şubat ayı içinde yeni Xeon'ların sunulması bekleniyor doğal olarak şimdiki Xeon'larla aynı fiyatlardan sunulacaklarından eskilerinin fiyatlarının düşmesi gerekmekte.
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natcenk 10 yıl
Xeon neymiş ki?
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seven44 10 yıl

Orjinalden alıntı: natcenk

Xeon neymiş ki?


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