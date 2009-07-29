Intel yeni RAID kontrolcüsünü duyurdu; RS2BL080

Tam Boyutta Gör

Intel sunucular için hazırladığı yeni RAID kontrolcüsünü duyurdu. Firmanın RS2BL080 kod adını taşıyan yeni RAID kontrolcüsü hem ciddi bir performans artışı hem de SAS 2.0 desteğini beraberinde getiriyor. Intel tabanlı sunucular için hazırlanan yeni kart, PCIe 2.0 x8 ara birimini destekliyor ve 800MHz'de çalışan LSI SAS2108 ROC yongasını kullanıyor.

800MHz'de çalışan 512MB kapasiteli gömülü bellek birimine sahip olan yeni kart, çift SFF8087 kontrolcüsü ile 8SAS 6Gb/sn, SAS 3Gb/sn veya SATA 3Gb/sn sürücüler için 8 adet dahili port desteği sunabiliyor. RAID 0, 1, 5 ve 6 uyumlu yeni kontrol kartı, ayrıca RAID span 10, 50, 60 kurulumlarına olanak tanıyor ve opsiyonel olarak kendinden şifreleme yapabilen sürücüleri destekleyebiliyor.

Önümüzdeki günlerde Intel tabanlı sunuclarda kullanımına başlanacağı belirtilen yeni RAID kontrolcüsü için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.