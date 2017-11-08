Intel yeni sürücüsüyle Netflix ve YouTube’daki HDR içeriklere destek sunuyor

HDR içeriklere destek

Microsoft’un Windows 10 için bu yılın başlarında yayınladığı Creator’s Update ile Windows sistemlerde ilk defa kullanılabilir hale getirdiği HDR’a destek sunan yazılım sayesinde kullanıcılar Netflix ve YouTube’daki HDR içerikleri seyredebilecek. Dolayısıyla HDMI arayüzü üzerinden 10-bit renk derinliğine desteği deberaberinde getiren sürücüyle DirectX 12 sonrasında tanıtılan yeni video kodeklerinde donanımsal hızlandırma opsiyonu da kullanılabilecek.

Windows Mixed Reality artık kullanılabilecek

https://www.techpowerup.com/238587/latest-intel-graphics-driver-enables-netflix-hdr

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