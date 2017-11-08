Intel yeni sürücüsüyle Netflix ve YouTube’daki HDR içeriklere destek sunuyor

Yarıiletken devi Intel işlemcilerinde yer verdiği grafik birimleri için yayınladığı yeni sürücüsüyle bazı önemli yeniliklerin yanı sıra güncel oyunlara yönelik optimizasyonlar da sunuyor. Yazılım özellikle de multimedya içerikleriyle haşır neşir olan kullanıcıların yüzünü güldüreceğe benziyor.
15.60 sürüm numarasına sahip sürücü donanım tarafında Sky Lake, Kaby Lake ve Coffee Lake tabanlı işlemcilere sahip kullanıcılara hitap ederken WDDM 2.3 ile de uyumlu.
HDR içeriklere destek
Microsoft’un Windows 10 için bu yılın başlarında yayınladığı Creator’s Update ile Windows sistemlerde ilk defa kullanılabilir hale getirdiği HDR’a destek sunan yazılım sayesinde kullanıcılar Netflix ve YouTube’daki HDR içerikleri seyredebilecek. Dolayısıyla HDMI arayüzü üzerinden 10-bit renk derinliğine desteği deberaberinde getiren sürücüyle DirectX 12 sonrasında tanıtılan yeni video kodeklerinde donanımsal hızlandırma opsiyonu da kullanılabilecek.
Windows Mixed Reality artık kullanılabilecek
https://www.techpowerup.com/238587/latest-intel-graphics-driver-enables-netflix-hdr Yorum Yaz Paylaş Tweetle
açık ve koyu tonları arası varyasyon uygulamasıdır.
özetle jpeg'in derinlik efeğinden başka bir şey değil !
sonuç olarak görüntü birazda etkileyiciymiş gibi görünür
ama gerçeklikle alakası yoktur ! sadece görüne bilir renk aralığı daha barizleşir !
İfadeleri biraz daha açar mısınız?
Ara geçiş renk skalası dediğiniz nedir mesela?
Birde neden jpeg'i baz aldınız örneğinizde?