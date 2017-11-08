Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Intel yeni sürücüsüyle Netflix ve YouTube’daki HDR içeriklere destek sunuyor

Intel, işlemcilerindeki entegre grafik birimlerine yönelik hazırladığı sürücüsünü güncelledi. Bazı oyunlara yönelik optimizasyonlar da içeren yazılımın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
1,8b
1
4
Sürücüler
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yarıiletken devi Intel işlemcilerinde yer verdiği grafik birimleri için yayınladığı yeni sürücüsüyle bazı önemli yeniliklerin yanı sıra güncel oyunlara yönelik optimizasyonlar da sunuyor. Yazılım özellikle de multimedya içerikleriyle haşır neşir olan kullanıcıların yüzünü güldüreceğe benziyor.

15.60 sürüm numarasına sahip sürücü donanım tarafında Sky Lake, Kaby Lake ve Coffee Lake tabanlı işlemcilere sahip kullanıcılara hitap ederken WDDM 2.3 ile de uyumlu.

HDR içeriklere destek

Microsoft’un Windows 10 için bu yılın başlarında yayınladığı Creator’s Update ile Windows sistemlerde ilk defa kullanılabilir hale getirdiği HDR’a destek sunan yazılım sayesinde kullanıcılar Netflix ve YouTube’daki HDR içerikleri seyredebilecek. Dolayısıyla HDMI arayüzü üzerinden 10-bit renk derinliğine desteği deberaberinde getiren sürücüyle DirectX 12 sonrasında tanıtılan yeni video kodeklerinde donanımsal hızlandırma opsiyonu da kullanılabilecek.

Windows Mixed Reality artık kullanılabilecek

Bununla birlikte WHQL sertifikasına sahip olan yazılım oyun tarafında Iris Pro grafik birimi için Middle-earth: Shadow of War, Pro Evolution Soccer 2018, Call of Duty: WWII, Destiny 2, ve Divinity: Original Sin’e yönelik çeşitli optimizasyonlar içermekte. Son olarak sürücü ile artık Windows Mixed Reality başlığının yanında Intel HD Graphics 620 veya daha iyisine sahip kullanıcılar evlerinde zengin multimedya içeriklerinin tadını çıkarabilecekler. Ayrıca sürücüyü buradan indirebilirsiniz.
https://www.techpowerup.com/238587/latest-intel-graphics-driver-enables-netflix-hdr Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
_Ulquiorra Schiffer_ 1 yıl
YouTube hdr özelliğini kaldırmadı mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 1 yıl
Her konuda bişey bildiğini iddia edip daha forum sınırlarından dışarıya çıkamamış bir gencin dramını izlediniz ;)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
HDR dediğiniz şey jpeg ara geçiş renk sıkalasının
açık ve koyu tonları arası varyasyon uygulamasıdır.
özetle jpeg'in derinlik efeğinden başka bir şey değil !
sonuç olarak görüntü birazda etkileyiciymiş gibi görünür
ama gerçeklikle alakası yoktur ! sadece görüne bilir renk aralığı daha barizleşir !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x X x 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
HDR dediğiniz şey jpeg ara geçiş renk sıkalasının
açık ve koyu tonları arası varyasyon uygulamasıdır.
özetle jpeg'in derinlik efeğinden başka bir şey değil !
sonuç olarak görüntü birazda etkileyiciymiş gibi görünür
ama gerçeklikle alakası yoktur ! sadece görüne bilir renk aralığı daha barizleşir !

İfadeleri biraz daha açar mısınız?
Ara geçiş renk skalası dediğiniz nedir mesela?
Birde neden jpeg'i baz aldınız örneğinizde?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Bitcoin çatallanması iptal edildi 1 yıl Huawei mobil teknolojilerin geleceğini rakipleri önünde anlatacak 1 yıl Apple'dan rOS işletim sistemiyle çalışan artırılmış gerçeklik başlığı geliyor 1 yıl Vespa ilk elektrikli scooter modelini duyurdu: Vespa Elettrica 1 yıl Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya taşınma maliyeti ne kadar? 1 yıl Çok yakında dayanıklılık odaklı bir Xiaomi telefonu gelebilir 1 yıl İlginç iddia: Apple patentimizi çiğnedi, dava açarsanız da çok uğraşırsınız dedi 1 yıl Cumhurbaşkanı talimat verdi: Cam filmi yasağı kalkabilir 1 yıl Ford, Çinli Zotye Auto ile ortak elektrikli araç üretecek 1 yıl Türksat 5A ve 5B uydularını uzaya SpaceX taşıyacak 1 yıl Word'e LinkedIn entegrasyonu geldi, artık özgeçmiş yazmak daha kolay 1 yıl Apple ince çerçeveli, Home tuşu olmayan ve Face ID'li yeni bir iPad üzerinde çalışıyor 1 yıl EPDK, elektrikli araçlara yönelik mevzuat hazırlıyor 1 yıl Intel üst seviye ekran kartı pazarına geliyor: İşin başında Raja Koduri var! 1 yıl Xiaomi'den iPhone X'a benzer bir telefon mu geliyor? 1 yıl Spielberg'in yeni filmi The Post'un ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl IO Interactive'in Türk CEO'su açıkladı: Yeni Hitman oyunu geliyor! 1 yıl Waymo tamamen otonom sürüşe geçmeye hazırlanıyor 1 yıl ASUS Bilgisayarımı Ateşle'de finalistler belli oldu | Seçim vakti geldi! 1 yıl Volkswagen elektrikli araç pillerini Google'ın kuantum bilgisayarı ile geliştirecek 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Intel yeni sürücüsüyle Netflix ve YouTube’daki HDR içeriklere destek sunuyor Sonraki Elon Musk neden Türkiye'ye geldi? İşte Cumhurbaşkanlığının açıklaması 1 yıl Google Allo sohbet içi aktivite desteğine kavuşuyor 1 yıl Ubisoft CEO'su: Bir sonraki yeni nesil konsol 2019'da gelebilir 1 yıl Lamborghini'den süper kapasitörlü elektrikli supersport araç konsepti 1 yıl Dijital cüzdandaki hata 280 milyon dolara mal oldu 1 yıl En güçlü oyun konsolu mercek altında: Xbox One X 1 yıl Uber, uçan taksi projesinin detaylarını açıkladı: 2020 yılında testler başlıyor 1 yıl Resmi olarak açıklandı: Meizu Türkiye’ye geliyor 1 yıl Google'ın yeni Android dosya yöneticisiyle tanışın: Files Go 1 yıl Lockheed Martin savaş uçaklarına lazer sistemleri yerleştirecek 1 yıl Facebook güvenlik amacıyla çıplak fotoğraf yüklemenizi istiyor 1 yıl Snap, başarılı içerik üreticilerine ödeme yapacak 1 yıl Android işletim sistemi var ancak sadece cep telefonu 1 yıl Apple Clips uygulaması güncellendi 1 yıl Kaçak yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan binlerce iPhone 8 ele geçirildi 1 yıl Türkiye, Fransa, İtalya ortak hava savunma sistemi geliştirecek 1 yıl iPhone X kar marjı çok yüksek 1 yıl Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games’in bir bölümünü satın aldı 1 yıl Twitter’da 280 karakter dönemi başladı 1 yıl Elon Musk, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oluyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim