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    Anlık Bildirim

    AMD'nin en son sürücüleri Windows PC'leri çökertti

    Yeni AMD Radeon ekran kartı sürücüleri sorunlu çıktı. Windows PC'leri bozduğu, önyükleme sorunu yaşattığı yönünde çok sayıda şikayet geliyor.                    
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    Radeon RX 6000 & 7000 sürücü sorunu Tam Boyutta Gör
    Radeon RX 6000 ve Radeon RX 7000 GPU ailesi için güncellemeler sunan AMD Adrenalin 23.2.1 sürücüleri dün yayınlandı. AMD’nin son yayınladığı sürücüleri yükleyen çok sayıda kullanıcıdan şikayet var. Güncellemenin PC önyükleme sorununa yol açtığı söyleniyor.

    Sosyal medya platformunda AMD’ye tepkiler yağdı. Örneğin; AMD Radeon RX 7900 XTX ekran kartına sahip bir kullanıcı “Bilgisayarımı çökertti, şimdi Windows’u yeniden, sıfırdan kurmam gerekiyor.” dedi. Başka bir kullanıcı sürücünün Windows yüklemesini engellediğini söyledi.

    AMD’nin sitesinde sürücülerin yalnızca birkaç oyunda takılma ve çökme sorunu yaşatabileceği yazıyor ancak Twitter’da bildirilenler gibi ciddi Windows sorunlarından hiç bahsedilmiyor.

    PC izleme programı CapFrameX’in geliştiricileri, sürücünün Windows BIOS ayarlarını değiştirdiğini bu yüzden de çökme ve önyükleme sorunlarına yol açtığını iddia ediyor. Kullanıcılara Windows’u yeniden yüklemeden önce BIOS ayarlarını kontrol etmeleri, Display Driver Uninstaller’ı kullanarak sürücüyü kaldırmaları yönünde tavsiyede bulunuluyor.

    Kaynakça https://www.digitaltrends.com/computing/amd-driver-windows-crashing-boot-problems/ https://wccftech.com/latest-amd-radeon-graphics-drivers-reportedly-causing-pc-boot-issues-corrupting-windows/
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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