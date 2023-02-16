AMD'nin en son sürücüleri Windows PC'leri çökertti

Tam Boyutta Gör Radeon RX 6000 ve Radeon RX 7000 GPU ailesi için güncellemeler sunan AMD Adrenalin 23.2.1 sürücüleri dün yayınlandı. AMD’nin son yayınladığı sürücüleri yükleyen çok sayıda kullanıcıdan şikayet var. Güncellemenin PC önyükleme sorununa yol açtığı söyleniyor.

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Sosyal medya platformunda AMD’ye tepkiler yağdı. Örneğin; AMD Radeon RX 7900 XTX ekran kartına sahip bir kullanıcı “Bilgisayarımı çökertti, şimdi Windows’u yeniden, sıfırdan kurmam gerekiyor.” dedi. Başka bir kullanıcı sürücünün Windows yüklemesini engellediğini söyledi.

AMD’nin sitesinde sürücülerin yalnızca birkaç oyunda takılma ve çökme sorunu yaşatabileceği yazıyor ancak Twitter’da bildirilenler gibi ciddi Windows sorunlarından hiç bahsedilmiyor.

PC izleme programı CapFrameX’in geliştiricileri, sürücünün Windows BIOS ayarlarını değiştirdiğini bu yüzden de çökme ve önyükleme sorunlarına yol açtığını iddia ediyor. Kullanıcılara Windows’u yeniden yüklemeden önce BIOS ayarlarını kontrol etmeleri, Display Driver Uninstaller’ı kullanarak sürücüyü kaldırmaları yönünde tavsiyede bulunuluyor.

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AMD'nin yeni sürücüleri Windows PC'leri çökertti