AMD'nin en son sürücüleri Windows PC'leri çökertti

Sosyal medya platformunda AMD’ye tepkiler yağdı. Örneğin; AMD Radeon RX 7900 XTX ekran kartına sahip bir kullanıcı “Bilgisayarımı çökertti, şimdi Windows’u yeniden, sıfırdan kurmam gerekiyor.” dedi. Başka bir kullanıcı sürücünün Windows yüklemesini engellediğini söyledi.
AMD’nin sitesinde sürücülerin yalnızca birkaç oyunda takılma ve çökme sorunu yaşatabileceği yazıyor ancak Twitter’da bildirilenler gibi ciddi Windows sorunlarından hiç bahsedilmiyor.
PC izleme programı CapFrameX’in geliştiricileri, sürücünün Windows BIOS ayarlarını değiştirdiğini bu yüzden de çökme ve önyükleme sorunlarına yol açtığını iddia ediyor. Kullanıcılara Windows’u yeniden yüklemeden önce BIOS ayarlarını kontrol etmeleri, Display Driver Uninstaller’ı kullanarak sürücüyü kaldırmaları yönünde tavsiyede bulunuluyor.Kaynakça https://www.digitaltrends.com/computing/amd-driver-windows-crashing-boot-problems/ https://wccftech.com/latest-amd-radeon-graphics-drivers-reportedly-causing-pc-boot-issues-corrupting-windows/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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