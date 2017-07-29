AMD Radeon Crimson ReLive Edition 17.7.2’yi kullanıma sundu

Enhanced Sync

Oyun esnasında kayıtlara yönelik geliştirmeler de unutulmamış. Sürücü ile birlikte artık Radeon ekran kartı kullanıcıları 100 Mb/s’lik bitrate’e sahip oyun kayıtları yapabilecek. Bunun yanı sıra canlı yayına web kamerası görüntüsü ekleme ve mikrofon sesini arttırma gibi opsiyonlar da eklenmiş.

GPU’lar ve çoklu grafik kartı içeren sistemler de Radeon Chill desteğine kavuşuyor. Ayrıca Radeon WattMan tarafında ve çeşitli oyunlarda da iyileştirmeler içeren sürücüye Bununla birlikte artık mobilveiçeren sistemler dedesteğine kavuşuyor. Ayrıca Radeon WattMan tarafında ve çeşitli oyunlarda da iyileştirmeler içeren sürücüye buradan ulaşabilirsiniz.

https://videocardz.com/71172/amd-radeon-software-17-7-2-brings-enhanced-sync

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ABD’li teknoloji devibir zamanlarkarşısında eleştirildiği noktalardan biri olan sürücülerini son zamanlarda oldukçagetirdi. Firma son sürümle birlikte geldiği seviyeyitaşımış durumda.sürümüyle birlikte gelen en dikkat çekici özelliklerden birisi. Nvidia tarafındakibenzer olarak kare/saniye oranını sabitlemeye yarayan özellik AMD’nin iddiasına göre bu işlevi ekranda yırtılmalara mahal vermeden gerçekleştirebiliyor.