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AMD Radeon Crimson ReLive Edition 17.7.2’yi kullanıma sundu

AMD sürücü tarafına yatırım yapmaya devam ediyor. Firma kullanıma sunduğu yeni sürücüsüyle yeni özellikleri kullanıma sundu. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
1 yıl
4,1b
1
12
Sürücüler
Metehan Göktaş
Yazar
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ABD’li teknoloji devi AMD bir zamanlar Nvidia karşısında eleştirildiği noktalardan biri olan sürücülerini son zamanlarda oldukça iyi bir seviyeye getirdi. Firma son sürümle birlikte geldiği seviyeyi bir adım daha öteye taşımış durumda.

Enhanced Sync

Crimson ReLive Edition 17.7.2 sürümüyle birlikte gelen en dikkat çekici özelliklerden birisi Enhanced Sync. Nvidia tarafındaki VSync’e benzer olarak kare/saniye oranını sabitlemeye yarayan özellik AMD’nin iddiasına göre bu işlevi ekranda yırtılmalara mahal vermeden gerçekleştirebiliyor.
Oyun esnasında kayıtlara yönelik geliştirmeler de unutulmamış. Sürücü ile birlikte artık Radeon ekran kartı kullanıcıları 100 Mb/s’lik bitrate’e sahip oyun kayıtları yapabilecek. Bunun yanı sıra canlı yayına web kamerası görüntüsü ekleme ve mikrofon sesini arttırma gibi opsiyonlar da eklenmiş.
AMD Radeon Crimson ReLive Edition 17.7.2’yi kullanıma sundu
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Bununla birlikte artık mobil GPU’lar ve çoklu grafik kartı içeren sistemler de Radeon Chill desteğine kavuşuyor. Ayrıca Radeon WattMan tarafında ve çeşitli oyunlarda da iyileştirmeler içeren sürücüye buradan  ulaşabilirsiniz.

https://videocardz.com/71172/amd-radeon-software-17-7-2-brings-enhanced-sync Yorum Yaz
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murat204 1 yıl en beğenilen
Nvidia'dan "gerçek görüntü kalitesi" olarak kat be kat üstündü zaten...
(Oyunlarda ve sanal uygulamalarda değil; "Baskı" kalitesinde! Bakınız CMYK...)
Şimdi yazılımla atağa kalkıyor...
ot:
Nvidia 660ti kullanıcısı!
Nvidia'dan"gerçek görüntü kalitesi"olarak kat be kat üstündü zaten...(Oyunlarda ve sanal uygulamalarda değil; "Baskı" kalitesinde! Bakınız CMYK......
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St Batuhan 1 yıl
İlerleme var AMD de gerçekten ama düşündürtüyor hala. 1 senedir gtx 1060 kullanıyorum ve güzel ama AMD alışkanlığım da hala içimde. Zaten ilgili konuyu takip etmekten çıkmadım ve VEGA ile dönmeyi umuyordum :(
VSync benzeri denmiş ama vsync zaten genel bir sistem. Kastedilen Fast Sync sanırım? Geçen sene Nvidia bayağı baskıcıydı bu gelişme için, umarım AMD de iyi adapte etmiştir. Ayrıca vsync ve fast sync zaten yırtılmaları önlemek için. O kısım da hatalı olmuş. Burada önemli olan input lag durumu ve stabilite konusunda katkılar. Zira frame düştüğünde stutter yani anlık takılmalar yaşanabiliyor.
Chill ise mobilde var diye düşünüyordum zira ilgili firma çok zaman önce alındı ve mobilde daha önemli bir konu. Hayırlısı olsun kullanıcılarına. Vega da ters köşe yapsa da f/p oranı yüksek ve performans olarak 1080'in bayağı önünde olsa.
İlerleme var AMD de gerçekten ama düşündürtüyor hala. 1 senedir gtx 1060 kullanıyorum ve güzel ama AMD alışkanlığım da hala içimde. Zaten ilgili konuyu takip et...
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DH Misafiri 1 hf.
arkadaşlar ben bandicam felan kullandım işlemcim fx6300 amd hep kastı bu programı yeni duydum reLive ekran kartım iyi ama yada sanıyorum r9 290x sizce beklentilerimi karşılar mı video kaydedebilirmiyim ?
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DH Misafiri 1 yıl
arkadaşalar merhaba sağ alttan amd ekran kartına tıklıyorum bana bu drivera sahip değilsin felan yazıyor. güncellemeyi indireceğim fakat hangisini indireceğim bilmiyorum . minimal setup nedır mesela
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SEO-Uzmanı 1 yıl
windowsta yapamıyor garibim ne yapsın ! yakında linux a geçer, oyuncular zaten gözü kapalı sistem değiştirme meyilli ! sorun bu şekliyle tarih olur gider ! tüm mesele para da !
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diemcizone 1 yıl
Overclock için uygun değil arkadaşlar, Power Limit ortadan kalkıyor.
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peske 1 yıl
güncelleme yaptım ama bir yerde hata veriyor çözemedim 3 4 defa kaldır kur yaptım ama olmadı eskisine de dönemiyorum eski kurulum yeni sürümü indiriyor.hata veren kısım sağ tık menüsündeki panel sanırım tam çözemedim.
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MROM 1 yıl
valla ben güncellemeye korkuyorum. artık herhangi bir sorun yoksa ekran kartı driverını güncellememeye karar verdim. kaç kere bunların saçma sapan driverlarıyla uğraştım. yok siyah ekran verir yok oyundan atar yok bilmem ne. işin yoksa defalarca ddu ile kaldır temiz kur. eski sürüme dön cart curt.
-r9 380 kullanıyorum şu anda 17.4.4 sürümü stabil gibi duruyor.
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viper17 1 yıl
windows 7 ye çıkarıp, 8.1 i pas geçmeleri garip.
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Siyah Kalem 1 yıl viper17
viper17
windows 7 ye çıkarıp, 8.1 i pas geçmeleri garip.

Bir arkadaş ''uzun zamandır beklenen renk ve doygunluk ayarlarını AMD bu güncelleme de geri getirdi'' yazmış ki uzun zamandır bekleyen biri olarak heyecanla indireyim dedim bir de ne göreyim 8.1 için yok. 2,5 saattir 8.1 den windows 10 da geçicem diye uğraşıyorum sonunda başardım.
Sırf o ayar için 16.11.5 kullanıyordum varın gerisini düşünün artık ama gel gelelim daha o ayarı bulamadım
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St Batuhan 1 yıl
İlerleme var AMD de gerçekten ama düşündürtüyor hala. 1 senedir gtx 1060 kullanıyorum ve güzel ama AMD alışkanlığım da hala içimde. Zaten ilgili konuyu takip etmekten çıkmadım ve VEGA ile dönmeyi umuyordum :(
VSync benzeri denmiş ama vsync zaten genel bir sistem. Kastedilen Fast Sync sanırım? Geçen sene Nvidia bayağı baskıcıydı bu gelişme için, umarım AMD de iyi adapte etmiştir. Ayrıca vsync ve fast sync zaten yırtılmaları önlemek için. O kısım da hatalı olmuş. Burada önemli olan input lag durumu ve stabilite konusunda katkılar. Zira frame düştüğünde stutter yani anlık takılmalar yaşanabiliyor.
Chill ise mobilde var diye düşünüyordum zira ilgili firma çok zaman önce alındı ve mobilde daha önemli bir konu. Hayırlısı olsun kullanıcılarına. Vega da ters köşe yapsa da f/p oranı yüksek ve performans olarak 1080'in bayağı önünde olsa.
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teramit 1 yıl
Asus laptoplara da yeni neasil amd leri bekleriz.
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black_flood 1 yıl teramit
teramit

Asus laptoplara da yeni neasil amd leri bekleriz.

var zaten 8 çeirdekli Ryzen 1800X işlemcili modeli piyasaya yıl başında sunulacak fuarda tanıtıldı vega grafik kartına sahip.
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murat204 1 yıl en beğenilen
Nvidia'dan "gerçek görüntü kalitesi" olarak kat be kat üstündü zaten...
(Oyunlarda ve sanal uygulamalarda değil; "Baskı" kalitesinde! Bakınız CMYK...)
Şimdi yazılımla atağa kalkıyor...
ot:
Nvidia 660ti kullanıcısı!
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