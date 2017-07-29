AMD Radeon Crimson ReLive Edition 17.7.2’yi kullanıma sundu

ABD’li teknoloji devi AMD bir zamanlar Nvidia karşısında eleştirildiği noktalardan biri olan sürücülerini son zamanlarda oldukça iyi bir seviyeye getirdi. Firma son sürümle birlikte geldiği seviyeyi bir adım daha öteye taşımış durumda.
Crimson ReLive Edition 17.7.2 sürümüyle birlikte gelen en dikkat çekici özelliklerden birisi Enhanced Sync. Nvidia tarafındaki VSync’e benzer olarak kare/saniye oranını sabitlemeye yarayan özellik AMD’nin iddiasına göre bu işlevi ekranda yırtılmalara mahal vermeden gerçekleştirebiliyor.
Enhanced Sync
Oyun esnasında kayıtlara yönelik geliştirmeler de unutulmamış. Sürücü ile birlikte artık Radeon ekran kartı kullanıcıları 100 Mb/s’lik bitrate’e sahip oyun kayıtları yapabilecek. Bunun yanı sıra canlı yayına web kamerası görüntüsü ekleme ve mikrofon sesini arttırma gibi opsiyonlar da eklenmiş.
Bununla birlikte artık mobil GPU’lar ve çoklu grafik kartı içeren sistemler de Radeon Chill desteğine kavuşuyor. Ayrıca Radeon WattMan tarafında ve çeşitli oyunlarda da iyileştirmeler içeren sürücüye buradan ulaşabilirsiniz.
https://videocardz.com/71172/amd-radeon-software-17-7-2-brings-enhanced-sync Yorum Yaz Paylaş Tweetle
(Oyunlarda ve sanal uygulamalarda değil; "Baskı" kalitesinde! Bakınız CMYK...)
Şimdi yazılımla atağa kalkıyor...
ot:
Nvidia 660ti kullanıcısı!
VSync benzeri denmiş ama vsync zaten genel bir sistem. Kastedilen Fast Sync sanırım? Geçen sene Nvidia bayağı baskıcıydı bu gelişme için, umarım AMD de iyi adapte etmiştir. Ayrıca vsync ve fast sync zaten yırtılmaları önlemek için. O kısım da hatalı olmuş. Burada önemli olan input lag durumu ve stabilite konusunda katkılar. Zira frame düştüğünde stutter yani anlık takılmalar yaşanabiliyor.
Chill ise mobilde var diye düşünüyordum zira ilgili firma çok zaman önce alındı ve mobilde daha önemli bir konu. Hayırlısı olsun kullanıcılarına. Vega da ters köşe yapsa da f/p oranı yüksek ve performans olarak 1080'in bayağı önünde olsa.