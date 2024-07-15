Google, Ultra HDR desteğini üçüncü parti uygulamalara genişletiyor

Ultra HDR’ın avantajları ve bu formatı destekleyen amiral gemisi Android telefonlara rağmen, üçüncü parti kamera uygulamaları ve sosyal medya uygulamaları bu formatı çok benimsemiyor. Bunun nedeni, Google'ın Ultra HDR çekim desteğini yalnızca Android Camera2 API'ye sunması. Ek kontroller olmadan kameraya hızlı erişim gerektiren sosyal medya veya üçüncü parti uygulamalara yönelik bir Jetpack destek kitaplığı olan CameraX'e entegre değil.
CameraX ile karşılaştırıldığında Camera2 API, ISO, pozlama, lensler, kare hızı ve daha fazlasını kontrol etme özelliği gibi ayrıntılı kamera kontrolleri sağlamak isteyen uygulamalara yönelik. Sosyal medya uygulamaları, daha basit olması ve temel kullanım için gerekli tüm kontrolleri sağlaması nedeniyle genellikle CameraX kitaplığını kullanıyor.
Ultra HDR desteğinden öncelikle Camera2API kullanılarak hazırlanan uygulamalar yararlanacak. CameraX API tabanlı uygulamaların Google’ın bu özelliği getirmesini beklemesi gerekecek. Şirket, bununla ilgili olarak zaten bir duyuru yaptı ancak henüz resmî bir açıklama yapmadı.Kaynakça https://www.sammyfans.com/2024/07/15/androids-ultra-hdr-will-work-on-third-party-camera-apps/ https://www.androidpolice.com/popular-android-apps-could-soon-capture-ultra-hdr-images/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.