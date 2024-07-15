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    Google, Ultra HDR desteğini üçüncü parti uygulamalara genişletiyor

    Google, Android'in Ultra HDR desteğini üçüncü parti kamera uygulamalarına getirmek için çalışıyor. Bu, Instagram ve diğer Android uygulamalarının Ultra HDR görüntüler çekebileceği anlamına geliyor.
    android 14 ultra hdr desteği üçüncü parti uygulamalar Tam Boyutta Gör
    Google, geçen yıl Android 14 ve Pixel 8 serisiyle birlikte Ultra HDR desteğini tanıttı. JPEG temeline dayanan bu yeni görüntü formatı, uyumlu cihazların HDR görüntüleri daha iyi dinamik aralıkla görüntülemesine olanak tanıyan yerleşik HDR kazanç haritasını içeriyor. En iyi Android telefonlar, Ultra HDR görüntüler çekme ve gösterme yeteneğine sahip ancak Ultra HDR’ı destekleyen üçüncü parti kamera uygulamaları yok edecek kadar az. Google bu sorunu yakında çözmeyi hedefliyor.

    Ultra HDR’ın avantajları ve bu formatı destekleyen amiral gemisi Android telefonlara rağmen, üçüncü parti kamera uygulamaları ve sosyal medya uygulamaları bu formatı çok benimsemiyor. Bunun nedeni, Google'ın Ultra HDR çekim desteğini yalnızca Android Camera2 API'ye sunması. Ek kontroller olmadan kameraya hızlı erişim gerektiren sosyal medya veya üçüncü parti uygulamalara yönelik bir Jetpack destek kitaplığı olan CameraX'e entegre değil.

    CameraX ile karşılaştırıldığında Camera2 API, ISO, pozlama, lensler, kare hızı ve daha fazlasını kontrol etme özelliği gibi ayrıntılı kamera kontrolleri sağlamak isteyen uygulamalara yönelik. Sosyal medya uygulamaları, daha basit olması ve temel kullanım için gerekli tüm kontrolleri sağlaması nedeniyle genellikle CameraX kitaplığını kullanıyor.

    Ultra HDR desteğinden öncelikle Camera2API kullanılarak hazırlanan uygulamalar yararlanacak. CameraX API tabanlı uygulamaların Google’ın bu özelliği getirmesini beklemesi gerekecek. Şirket, bununla ilgili olarak zaten bir duyuru yaptı ancak henüz resmî bir açıklama yapmadı.

    Kaynakça https://www.sammyfans.com/2024/07/15/androids-ultra-hdr-will-work-on-third-party-camera-apps/ https://www.androidpolice.com/popular-android-apps-could-soon-capture-ultra-hdr-images/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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