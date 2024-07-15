Google, Ultra HDR desteğini üçüncü parti uygulamalara genişletiyor

Tam Boyutta Gör Google, geçen yıl Android 14 ve Pixel 8 serisiyle birlikte Ultra HDR desteğini tanıttı. JPEG temeline dayanan bu yeni görüntü formatı, uyumlu cihazların HDR görüntüleri daha iyi dinamik aralıkla görüntülemesine olanak tanıyan yerleşik HDR kazanç haritasını içeriyor. En iyi Android telefonlar, Ultra HDR görüntüler çekme ve gösterme yeteneğine sahip ancak Ultra HDR’ı destekleyen üçüncü parti kamera uygulamaları yok edecek kadar az. Google bu sorunu yakında çözmeyi hedefliyor.

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Ultra HDR’ın avantajları ve bu formatı destekleyen amiral gemisi Android telefonlara rağmen, üçüncü parti kamera uygulamaları ve sosyal medya uygulamaları bu formatı çok benimsemiyor. Bunun nedeni, Google'ın Ultra HDR çekim desteğini yalnızca Android Camera2 API'ye sunması. Ek kontroller olmadan kameraya hızlı erişim gerektiren sosyal medya veya üçüncü parti uygulamalara yönelik bir Jetpack destek kitaplığı olan CameraX'e entegre değil.

CameraX ile karşılaştırıldığında Camera2 API, ISO, pozlama, lensler, kare hızı ve daha fazlasını kontrol etme özelliği gibi ayrıntılı kamera kontrolleri sağlamak isteyen uygulamalara yönelik. Sosyal medya uygulamaları, daha basit olması ve temel kullanım için gerekli tüm kontrolleri sağlaması nedeniyle genellikle CameraX kitaplığını kullanıyor.

Ultra HDR desteğinden öncelikle Camera2API kullanılarak hazırlanan uygulamalar yararlanacak. CameraX API tabanlı uygulamaların Google’ın bu özelliği getirmesini beklemesi gerekecek. Şirket, bununla ilgili olarak zaten bir duyuru yaptı ancak henüz resmî bir açıklama yapmadı.

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Android Ultra HDR desteği üçüncü parti uygulamalara geliyor