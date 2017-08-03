AMD RX Vega Frontier Edition için hazırladığı yeni sürücüsünü duyurdu

AMD’nin bu yılın başında duyurduğu açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir 3D render platformu olan Radeon ProRender Technology şimdi yeni sürücü içerisinde endüstrinin en çok kullanılan 3D Render uygulamasını destekler şekilde yerini almış. Ayrıca oyunlara modellemelerinizi aktarmanızı sağlayan imkanlar da unutulmamış.

Bununla birlikte AMD’nin Vega GPU’larında yer alan AMD Secure Processor isimli birimin de boot esnasındaki virüslerden sistemi koruması için aktive eden Radeon Pro Security özelliği ihmal edilmemiş.

8K monitör desteği

Daha geçtiğimiz bir kaç gün içerisinde kullanıma sunulan Radeon Crimson ReLive Edition’in 17.7.2 sürümünde karşımıza çıkan 100 Mb/s’lik oyun içi kayıt imkanı ve mikrofona yönelik çeşitli geliştirmeleri bu sürücüde de görmek bizleri şaşırtmasının yanı sıra mutlu da etti.

Aynı anda 3 sürücü

AMD görünüşe göre sürücü üzerinde oldukça büyük bir efor sarfetmiş. Zaten firmanın sürücülerinde son zamanlarda oldukça büyük bir gelişme söz konusu. Anlaşılan o ki AMD bizim gözümüzdeki o eski imajını yıkmakta bir hayli kararlı.

Son olarak sürücünün ne zaman indirmeye sunulacağına dair net bir bilgi yok ancak RX Vega FE’nin halihazırda satışta olduğu ve oyuncu kartların da 14 Ağustos itibariyle raflardaki yerini alacağı düşünüldüğünde kısa bir süre içerisinde hazır hale geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

http://www.tomshardware.com/news/amd-radeon-pro-software-vega,35114.html

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AMD’ninGPU’sunu barındıran profesyonel grafik kartı çözümühatırlayacağınız üzere 2 farklı seçenekle geçtiğimiz haftalarda satışa sunulmuştu.İlk çıkış yaptığı dönemde oyun testlerine tabi tutulsa da iş istasyonu sınıfı bir model olduğu, dolayısıyla’unaçısından baz alınmaması gerektiği söylenen çözümün yine de oyunlaraaktarılmıştı. Geçtiğimiz gün duyurlan sürücü de bu bilgiyiözelliklere sahip.Ek olarakyenimonitörüne de destek sunan sürücü doğal olarak bu desteği yalnızcaFlash belleğe sahipmodellerinde sunuyor. Yazılımın iş istasyonu sınıfı kartlaraözelliğini getirmesi de değinilmesi gereken önemli detaylardan birisi.Şu ana kadarki bahsettiğimiz özelliklerden belki de en ilgi çekicisine geldi sıra: Yeni sürücü bilgisayarınızdakurulu olmasına imkan tanıyor. Üstelik bunların arasında sisteminizigeçiş yapmanız da mümkün. Bunlardan ikisi haliyle son kullanıcı sınıfı sürücülerdenolurken,geçiş yapmadan aynı bilgisayar üzerinde geliştirdiklerigeliştiricilerin işini oldukça kolaylaştıracağa benziyor.