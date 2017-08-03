AMD RX Vega Frontier Edition için hazırladığı yeni sürücüsünü duyurdu

AMD’nin Vega 10 GPU’sunu barındıran profesyonel grafik kartı çözümü Radeon RX Vega Frontier Edition hatırlayacağınız üzere 2 farklı seçenekle geçtiğimiz haftalarda satışa sunulmuştu.
İlk çıkış yaptığı dönemde oyun testlerine tabi tutulsa da iş istasyonu sınıfı bir model olduğu, dolayısıyla Vega 10’un oyun performansı açısından baz alınmaması gerektiği söylenen çözümün yine de oyunlara destek vereceği aktarılmıştı. Geçtiğimiz gün duyurlan sürücü de bu bilgiyi destekler nitelikte özelliklere sahip.
AMD’nin bu yılın başında duyurduğu açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir 3D render platformu olan Radeon ProRender Technology şimdi yeni sürücü içerisinde endüstrinin en çok kullanılan 3D Render uygulamasını destekler şekilde yerini almış. Ayrıca oyunlara modellemelerinizi aktarmanızı sağlayan imkanlar da unutulmamış.
Bununla birlikte AMD’nin Vega GPU’larında yer alan AMD Secure Processor isimli birimin de boot esnasındaki virüslerden sistemi koruması için aktive eden Radeon Pro Security özelliği ihmal edilmemiş.
Ek olarak Dell’in yeni 8K UP3218K monitörüne de destek sunan sürücü doğal olarak bu desteği yalnızca 2 TB NAND Flash belleğe sahip Radeon Pro SSG modellerinde sunuyor. Yazılımın iş istasyonu sınıfı kartlara HDR özelliğini getirmesi de değinilmesi gereken önemli detaylardan birisi.
8K monitör desteği
Daha geçtiğimiz bir kaç gün içerisinde kullanıma sunulan Radeon Crimson ReLive Edition’in 17.7.2 sürümünde karşımıza çıkan 100 Mb/s’lik oyun içi kayıt imkanı ve mikrofona yönelik çeşitli geliştirmeleri bu sürücüde de görmek bizleri şaşırtmasının yanı sıra mutlu da etti.
Şu ana kadarki bahsettiğimiz özelliklerden belki de en ilgi çekicisine geldi sıra: Yeni sürücü bilgisayarınızda aynı anda 3 sürücünün kurulu olmasına imkan tanıyor. Üstelik bunların arasında sisteminizi yeniden başlatmadan geçiş yapmanız da mümkün. Bunlardan ikisi haliyle son kullanıcı sınıfı sürücülerden 2 farklı sürüm olurken, farklı makineye geçiş yapmadan aynı bilgisayar üzerinde geliştirdikleri yazılımı test edebilmek geliştiricilerin işini oldukça kolaylaştıracağa benziyor.
Aynı anda 3 sürücü
AMD görünüşe göre sürücü üzerinde oldukça büyük bir efor sarfetmiş. Zaten firmanın sürücülerinde son zamanlarda oldukça büyük bir gelişme söz konusu. Anlaşılan o ki AMD bizim gözümüzdeki o eski imajını yıkmakta bir hayli kararlı.
Son olarak sürücünün ne zaman indirmeye sunulacağına dair net bir bilgi yok ancak RX Vega FE’nin halihazırda satışta olduğu ve oyuncu kartların da 14 Ağustos itibariyle raflardaki yerini alacağı düşünüldüğünde kısa bir süre içerisinde hazır hale geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
http://www.tomshardware.com/news/amd-radeon-pro-software-vega,35114.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Pokemon oyunu versiyonları gibi renklerle ifade edilir hale gelecek heralde sürücüler.