Intel yeni yonga seti GN40 ile netbook'lara Full HD desteği sağlayacak

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Nvidia'nın yılın ikinci çeyreğinde duyurmayı planladığı Ion platformuyla Atom işlemcili netbook ve nettop sistemlerde DirectX 10 desteği sunmaya ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sağlamaya hazırlandığı günlerde Intel de rakibinin girişimlerine sessiz kalmadı ve netbook sistemler için GN40 koad adını taşıyan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen yeni yonga setini duyurdu.

Yaygın olarak kullanılan ve 1.6GHz'de çalışan Aton N270 modelinden 667MHz'e yükseltilen FSB desteği ile ayrılan Atom N280 işlemcisinin eşlik ettiği GN40 yonga setinin 1080p videoları oynatabildiği de belirtiliyor. Bu konuda henüz net detay olmasa da Intel cephesinden gelen haberlere göre, H.264, MPEG2, VC1, ve WMV9 gibi farklı video formatlarına tam destek sunacak GN40 yonga seti 1080p video da oynatabilecek.

Masaüstü sistemler için hazırlanan GL40 yonga setinin bnetbook sistemlere uyarlanmış yeni bir varyasyonu olarak değerlendirilen GN40 çipseti için Intel'in resmi sitesinde de destek verilen video çözünürlüğü konusunda net bir bilgi yer almazken 720p üstü (1080i, 1080p) çözünürlüklerde kullanılan entegre grafik biriminin nasıl bir başarım sergileyeceği şimdiden merak konusu olmaya başladı.