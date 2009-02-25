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Intel yeni yonga seti GN40 ile netbook'lara Full HD desteği sağlayacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel yeni yonga seti GN40 ile netbook'lara Full HD desteği sağlayacak
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Nvidia'nın yılın ikinci çeyreğinde duyurmayı planladığı Ion platformuyla Atom işlemcili netbook ve nettop sistemlerde DirectX 10 desteği sunmaya ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sağlamaya hazırlandığı günlerde Intel de rakibinin girişimlerine sessiz kalmadı ve netbook sistemler için GN40 koad adını taşıyan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen yeni yonga setini duyurdu.

Yaygın olarak kullanılan ve 1.6GHz'de çalışan Aton N270 modelinden 667MHz'e yükseltilen FSB desteği ile ayrılan Atom N280 işlemcisinin eşlik ettiği GN40 yonga setinin 1080p videoları oynatabildiği de belirtiliyor. Bu konuda henüz net detay olmasa da Intel cephesinden gelen haberlere göre, H.264, MPEG2, VC1, ve WMV9 gibi farklı video formatlarına tam destek sunacak GN40 yonga seti 1080p video da oynatabilecek.

Masaüstü sistemler için hazırlanan GL40 yonga setinin bnetbook sistemlere uyarlanmış yeni bir varyasyonu olarak değerlendirilen GN40 çipseti için Intel'in resmi sitesinde de destek verilen video çözünürlüğü konusunda net bir bilgi yer almazken 720p üstü (1080i, 1080p) çözünürlüklerde kullanılan entegre grafik biriminin nasıl bir başarım sergileyeceği şimdiden merak konusu olmaya başladı.


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canhantas 10 yıl
pil teknolojisini geliştirmek sanıldığı kadar kolay birşey değil ne yazıkki. sadece bilgisayarlar ve elektronik cihazlar için değil elektrik motoru olan araçlarda da bu büyük bir sorun. Ellerinde böyle bir seçenek olsa bu kadar uğraşmazlardı eminim.
Olayın birde çevre yanı var. pilde bir enerji kaynağı ve ne kadar verimli kullanırsak o kadar iyi. bence esas kullanılan yazılımlar ve uygulamalar enerji duyarlı değil. farklı görevler için özelleşmiş heterojen çok çekirdekli sistemlerin çıkmasıyla ve bu farklı çekirdekleri en verimli şekilde kullanan yazılımlar oluşturulduğunda bir hayli yol alınmış olacaktır eminim.
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max975 10 yıl
intel işi sıkı tutuyor...
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suslu76 10 yıl
intel batarya üretimi yapmıyor diye biliyorum ya da batarya teknolojileri ile ilgili bir arge departmanı yoktur demek ki
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petsiyehable 10 yıl
GÜZEL gözüküyor.ama çok basit gibi :)
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sampiyon bilo 10 yıl
Güç tüketiminde artış olmazsa çok iyi olacak.
Ve şunuda anlamıyorum.Adamlar batarya süresini arttırmak için mimariyi değiştiriyorlar.İşe yarıyorda.Ama bu kadar uğraşacaklarına batarya teknolojisinbde birşeyler yapsalar daha rahat edemezler mi?
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