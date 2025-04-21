Intel GPU pazarından çıkmıyor: Yeni Battlemage modelleri keşfedildi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel’in masaüstü ekran kartı yarışındaki sessizliği, şirketin bu pazardan çekildiği yorumlarına yol açmıştı. Ancak ortaya çıkan yeni sevkiyat belgeleri, durumun pek de öyle olmadığını gösteriyor. Battlemage mimarisi üzerine kurulu yepyeni GPU'lar yolda. İşte detaylar...

Intel vazgeçmiyor

Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl tanıtılan Arc B580 ve B570 modelleri, yeni nesil ekran kartlarının eksikliğinde kısıtlı da olsa ilgi görmüştü. Ancak 2025’in ikinci çeyreği sona ererken, masaüstü GPU planlarına dair güncelleme gelmemesi, Intel'in pazardan çekildiği yönünde yorumlara yol açmıştı. Yeni sevkiyat belgeleri ise farklı bir tablo çiziyor.

Belgelerde dikkat çeken ilk model, "BMG-G31" kod adlı Battlemage varyantı. 24-32 arasında değişen Xe2 çekirdek sayısı, 256-bit bellek veri yolu ve 16 GB GDDR6 kapasitesiyle mevcut modellere kıyasla daha güçlü bir konumda. Her ne kadar bir süre bu çipin iptal edildiği iddia edilse de, "Ar-Ge amacıyla" sınıflandırılması, modelin yapay zekâ ya da profesyonel iş yüklerine yönelik geliştirildiğini doğruluyor olabilir.

Tam Boyutta Gör Bir diğer dikkat çeken model ise "BMG-C32" kod adlı sürüm. Kod yapısı Battlemage ve Celestial mimarilerini çağrıştırsa da, bu modelin aslında BMG-G31’in yeniden düzenlenmiş bir sürümü olduğu iddia ediliyor. Bu da Intel'in Battlemage altında birden fazla varyant üzerinde çalıştığını gösteriyor. Ancak bu modellerin son kullanıcıya ulaşıp ulaşmayacağı hâlâ belirsiz.

Samsung’dan Grand Circle monitörler geliyor 8 yıl önce eklendi

Şu aşamada Intel'in masaüstü GPU pazarında güçlü bir dönüş yapıp yapmayacağı kesin değil. Ancak yeni bilgilere göre birden fazla model daha göreceğimizi söyleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Intel GPU pazarından çıkmıyor: Yeni Battlemage modelleri geliyor!