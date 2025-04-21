Intel GPU pazarından çıkmıyor: Yeni Battlemage modelleri keşfedildi

Intel vazgeçmiyor
Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl tanıtılan Arc B580 ve B570 modelleri, yeni nesil ekran kartlarının eksikliğinde kısıtlı da olsa ilgi görmüştü. Ancak 2025’in ikinci çeyreği sona ererken, masaüstü GPU planlarına dair güncelleme gelmemesi, Intel'in pazardan çekildiği yönünde yorumlara yol açmıştı. Yeni sevkiyat belgeleri ise farklı bir tablo çiziyor.
Belgelerde dikkat çeken ilk model, "BMG-G31" kod adlı Battlemage varyantı. 24-32 arasında değişen Xe2 çekirdek sayısı, 256-bit bellek veri yolu ve 16 GB GDDR6 kapasitesiyle mevcut modellere kıyasla daha güçlü bir konumda. Her ne kadar bir süre bu çipin iptal edildiği iddia edilse de, "Ar-Ge amacıyla" sınıflandırılması, modelin yapay zekâ ya da profesyonel iş yüklerine yönelik geliştirildiğini doğruluyor olabilir.
Şu aşamada Intel'in masaüstü GPU pazarında güçlü bir dönüş yapıp yapmayacağı kesin değil. Ancak yeni bilgilere göre birden fazla model daha göreceğimizi söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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