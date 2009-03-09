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Intel'de Core 2 Extreme X7800 ve Celeron D 326 işlemcileri emekli oluyor

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'de Core 2 Extreme X7800 ve Celeron D 326 işlemcileri emekli oluyor
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Yarıiletken dünyasının lider isimlerinden Intel, bir yandan yeni işlemci modellerine yönelik çalışmalarını sürdürürken öte yandan yolculuk süresi dolan modeller için emeklilik işlemlerini uygulamaya devam ediyor. Firmanın bu yöndeki son operasyonundan uzunca bir süredir satışı devam eden Celeron D 326 ve Core 2 Extreme X7800 modelleri etkileneceği bildiriliyor.

Hem masaüstü sistemler hem de dizüstü bilgisayarlar için 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemcileri satışta olan ayrıca yılın sonuna doğru 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk modellerini pazara sunması beklenen Intel, 90nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 2.53GHz'de görev yapan Celeron D 326 modelini saha kenarına almaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre 10 Eylül'de satışı sona erecek.

Intel'in dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Extreme serisi ilk işlemci modellerinden birisi olan ve tabiatıyla çarpan kilidi açık olarak gelen Core 2 Extreme X7800 (2.6GHz) modelinin de 19 Haziran tarihine kadar listelerde kalması ve satışının 19 Şubat 2010 tarihine kadar devam etmesi bekleniyor.


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max975 10 yıl
yenilenmek iyidir..
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SeVeRaL 10 yıl
Haberler yurtdışından çevrilmekte olduğundan bazen kelalaka durumlar doğabiliyor.
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Vuze 10 yıl
haber için teşekkürler yanlız işlemciyi yeni duydum daha önce hiç duymamıştım ???
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Krak3n 10 yıl
Bu işlemciyi tam olarak açılar mısınız acaba?İlk defa duyuyoruz.Ya da Türkiye'de satışa sunulmadı.Ayrıca Intel böyle yaparak herkesi i7 leştirmek istiyor.
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melyyh 10 yıl
harbiden bende ilk defa duydum ''core 2 extreme 7800'' :D
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drkayzer 10 yıl
bende ilk defa duydum :D
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ugacomtr 10 yıl
x7800ü ilk defa duydum :)
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djdeeles 10 yıl
90 mi :S
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