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Intel'den biri dört çekirdekli beş yeni mobil işlemci

10 yıl
8,4b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD ile birlikte işlemci düyasının lider iki isiminden biri olan Intel, biri dört çekirdekli beş yeni mobil işlemcisini duyurdu. Firmanın resmi lansmanı Temmuz ayında gerçekleştirilen Centrino 2 platformunda kullanılmak üzere hazılanan işlemcilerden dört çekirdekli Q9000 modeli 2GHz'de çalışıyor ve 6MB seviye 2 bellekle geliyor. 1066MHz FSB hızını destekleyen işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 45 watt olarak belirlenmiş.

Duyurusu yapılan çift çekirdekli diğer dört modelin kendi içlerindeki en iddialı temsilcisi ise 2.93GHz'de görev yapan Core 2 Duo T9800 modeli. Bu modeli 2.66GHz'de çalışan P9600 ve T9550 ile 2.53GHz'de görev yapan P8700 takip ediyor. Tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemciler 1066MHz FSB hızını desteklerken P serisi modeller 25 watt, T serisi modeller ise 35 watt TDP seviyesine sahip.

Duyurusu yapılan beş yeni mobil işlemci için belirlenen satış fiyatları ise model sırasına göre 348$, 530$, 348$, 316$ ve 241$.


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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Efendim? Amd hiç durdumu ki :P amd tam gaz devam ediyor hocam
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max975 10 yıl
masaüstünü geçtim dizüstünde de harika
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
intel durmak bilmiyo darısı amd'nin başına
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