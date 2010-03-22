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Intel'den gömülü sistemlere özel 32nm Xeon işlemciler

9 yıl
5,4b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'den gömülü sistemlere özel 32nm Xeon işlemciler
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Sunucu ve iş istasyonları için 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Xeon 5600 serisi (Westmere-EP) serisi yeni nesil işlemcilerini geçtiğimiz günlerde pazara sunan Intel, tek veya çift işlemci destekli gömülü sistem uygulamaları için geliştirdiği LGA1366 formundaki yeni Xeon işlemcilerini de satışa sunuyor. Benzer şekilde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Intel 5520 çipsetiyle uyumlu olan dört ve altı çekirdekli yeni işlemciler, modeline göre 1.87GHz ile 2.40GHz arasında görev yapıyor ayrıca yine modeline göre 40 Watt ila 80 Watt arasında değişen ısıl güç tasarımı ile geliyorlar.

Tamamında Turbo Boost ve Hyper Threading gibi teknolojilerin desteklendiği, gömülü sistemlere özel yeni Xeon işlemcilerin, uzatılmış yaşam döngüsü ile 7 yıl boyunca desteklenecekleri de açıklandı. DDR3 destekli entegre bellek kontrolcüsüne ve 12MB kapasiteli Seviye 3 bellek birimine sahip olan yeni işlemcilerin, daha çok iletişim ve depolama çözümleriyle ilgili çeşitli sistem uygulamalarında kullanılmaları bekleniyor. Intel'in gömülü sistemler için 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni Xeon işlemcilerin detayları şu şekilde;

Intel'den gömülü sistemlere özel 32nm Xeon işlemciler
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artenis 9 yıl
cunku oyun uretıme katkısı dogrudan olan bir başlıga donusmemıstır TRde, xeon işlemciler işistasyonlarında kullanılıyor ve bolca Megakiller dedigi gibi, TR de oc ve oyun agırlıklı olunca server ıslemcilere ragbet olamıyor, ugrasan kesımlerı takdır edıyorum 3D konusunda, ancak yetersiz...
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