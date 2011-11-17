Intel'den ultrabook ağırlıklı yeni AppUp yatırımı

Ultrabook konsepti ile ultra-ince ve ultra-hafif tasarımlı dizüstü bilgisayarları yaygınlaştırmayı hedefleyen Intel, bu alandaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni modellerin hızla pazara girebilmesi ve ekosistemin genişleyebilmesi adına daha önce 300 milyon dolarlık yatırım paketi hazırlayan Intel, buna ek olarak finansal yatırımlarını gerçekleştiren Intel Capital aracılığı ile 100 milyon dolarlık yeni bir yatırıma daha gidiyor.

Yapılan açıklamaya göre, planlaması yapılan 100 milyon dolarlık yeni yatırım daha çok yazılım ve servisler tarafında kullanılacak ve AppUp platformunun geliştirilmesinde kullanılacak. Mobil ve PC ekosistemi için yazılım araçları geliştiren firmalar ile servis şirketlerinin yenilikçi uygulamalar ve dijital içerik geliştirmesini isteyen Intel, bu çalışmaların netbooklar, tüketici odaklı dizüstü bilgisayarlar ve en önemlii de ultrabooklar için yapılmasını istiyor. Intel, AppUp platformunu zaman içerisinde Ultrabooklarda yaygınlaştırmayı hedeflerken, bu noktada ilk adımlardan birini Toshiba attı ve Portege Z835 modelinde, AppUp uygulamasını ön yüklü olarak kullanıcılarına sundu.

Intel Capital ayrıca mobil pazarlama şirketi Urban Airship ve mobil cihazlar için işletim sistemi geliştiren ayrıca WTab tablet bilgisayarı da yapan 4tiitoo firmalarına da yatırım yaptı. Hatırlanacağı üzere Intel Capital daha önce ülkemize de gelmiş ve internet şirketleri Nokta ile fırsat sitesi Grupanya'ya da yatırım yaparak ortak olmuştu.