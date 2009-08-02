Intel'in 3.06GHz'de çalışan 32nm Clarkdale işlemcisi test edildi

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Lynnfield kod adını taşıyan LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini Eylül ayında duyurmaya hazırlanan Intel, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerini ise önümüzdeki yılın ilk aylarında lanse etmeyi planlıyor. Firmanın masaüstü sistemler için hazırladığı çift çekirdekli ve entegre grafik özellikli 32nm Clarkdale işlemcileri için test sonuçları yavaş yavaş görünmeye başladı. Westmere (32nm Nehalem) mimarisini temel alan yeni işlemci ailesi daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere hem entegre bellek kontrolcüsüne hem de entegre grafik birimiyle geliyorlar..

Lynnfield işlemci ailesiyle benzer şekilde LGA1156 formunda olacak ve modeline göre Turbo Boost (?) ve Hyper Threading teknolojilerine destek verecek olan Clarkdale kod adlı işlemciler pazara yine modeline göre Pentium, Core i3 ve Core i5 serileri altında kullanıma sunulacaklar. Çift çekirdekli Core 2 serisinin yerine konumlandırılması beklenen yeni işlemci ailesinin 3.06GHz'de çalışan mühendislik örneği için ilk test sonuçları yayınlandı. 1333MHz DDR3 desteği sunan çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemci, 3GHz'de çalıştırılan Core 2 Duo E8400 ile karşılaştırıldı.

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Harici ekran akrtı olarak ATi Radeon HD 4870 1GB'ın kullanıldığı karşılaştırma da işlemci dahili bant genişliği, hesaplama hassasiyetli uygulamalar, çoklu ortam & 3D ve oyun testlerine yer veriliyor. Entegre bellek kontrolcüsü ve daha düşük bellek erişim süreleri ile .306GHz'de çalışan 32nm Clarkdale işlemcisi Sandra 2009 bant genişliği testinde, 3GHz'de görev yapan Core 2 Duo E8400'ün önünde yer almayı başarıyor. Cinebench testinde ise tek çekirdek aktif karşılaştırma da Core 2 ve Core i3 işlemcileri arasında ciddi bir fark görülmezken çift çekirdek karşılaştırmasında durum Core i3 lehine değişiyor.

Everest 5 üzerinde gerçekleştirilen CPU Z-lib, FPU Julia (Julia ve Sin-Julia) testlerinde ise yeni nesil Core i3 işlemcisinin ciddi farklara imza attığı görülmekte. Bu noktada Nehalem mimarisiyle gerçekleştirilen yapısal değişikliklerin kazandırdığı kayar nokta hesaplama avantajı ve entegre bellek kontrolcüsü ile elde edilen yüksek bant genişliğinin işlemciye iş yükü bindiren uygulamalarda ciddi avantajlar sağladığı görülmekte. Peki ya oyunlar ? Bilindiği üzere Core i7 işlemcilerinde genel performans ciddi şekilde artmış olsa bile oyunlarda aynı saat hızında Core 2 jenerasyonunun yakın sonuçlara alabildiği gözlenmişti.

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Enemy Territory: Quake Wars, Far Cry 2 ve Crysis Warhead ile yapılan testlerde Core 2 Duo E8400 ile 3.06GHz'de çalışan Core i3 işlemcisinin kafa kafaya olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut işlemci mimarileri için hazırlanan oyunların yeni nesil işlemcilere adapte olmasıyla birlikte aradaki farkın Core i3 lehine artacağı söylense de şu an için oyunlarda genel performans farkına paralel sonuçların alınamadığını görüyoruz. Bu arada testlerde kullanılan işlemcinin mühendislik örneği olduğunu da bu noktada bir kez daha hatırlatmış olalalım.

Henüz model numarası kesinleşmeyen Core i3 3.06GHz, 73 Watt'lık ısıl güç tasarımı ile gelecek. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanmasına ve çift çekirdekli olmasına rağmen ısıl güç tasarımının yüksek olmasında entegre grafik yongasının etkili olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. 143$ seviyesinden satışa sunulacağı belirtilen işlemcinin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde lanse edilmesi bekleniyor.

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