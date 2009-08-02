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Intel'in 3.06GHz'de çalışan 32nm Clarkdale işlemcisi test edildi

9 yıl
18,3b
1
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 3.06GHz'de çalışan 32nm Clarkdale işlemcisi test edildi
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Lynnfield kod adını taşıyan LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini Eylül ayında duyurmaya hazırlanan Intel, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerini ise önümüzdeki yılın ilk aylarında lanse etmeyi planlıyor. Firmanın masaüstü sistemler için hazırladığı çift çekirdekli ve entegre grafik özellikli 32nm Clarkdale işlemcileri için test sonuçları yavaş yavaş görünmeye başladı. Westmere (32nm Nehalem) mimarisini temel alan yeni işlemci ailesi daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere hem entegre bellek kontrolcüsüne hem de entegre grafik birimiyle geliyorlar..

Lynnfield işlemci ailesiyle benzer şekilde LGA1156 formunda olacak ve modeline göre Turbo Boost (?) ve Hyper Threading teknolojilerine destek verecek olan Clarkdale kod adlı işlemciler pazara yine modeline göre Pentium, Core i3 ve Core i5 serileri altında kullanıma sunulacaklar. Çift çekirdekli Core 2 serisinin yerine konumlandırılması beklenen yeni işlemci ailesinin 3.06GHz'de çalışan mühendislik örneği için ilk test sonuçları yayınlandı. 1333MHz DDR3 desteği sunan çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemci, 3GHz'de çalıştırılan Core 2 Duo E8400 ile karşılaştırıldı.

Intel'in 3.06GHz'de çalışan 32nm Clarkdale işlemcisi test edildi
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Harici ekran akrtı olarak ATi Radeon HD 4870 1GB'ın kullanıldığı karşılaştırma da işlemci dahili bant genişliği, hesaplama hassasiyetli uygulamalar, çoklu ortam & 3D ve oyun testlerine yer veriliyor. Entegre bellek kontrolcüsü ve daha düşük bellek erişim süreleri ile .306GHz'de çalışan 32nm Clarkdale işlemcisi Sandra 2009 bant genişliği testinde, 3GHz'de görev yapan Core 2 Duo E8400'ün önünde yer almayı başarıyor. Cinebench testinde ise tek çekirdek aktif karşılaştırma da Core 2 ve Core i3 işlemcileri arasında ciddi bir fark görülmezken çift çekirdek karşılaştırmasında durum Core i3 lehine değişiyor.

Everest 5 üzerinde gerçekleştirilen CPU Z-lib, FPU Julia (Julia ve Sin-Julia) testlerinde ise yeni nesil Core i3 işlemcisinin ciddi farklara imza attığı görülmekte. Bu noktada Nehalem mimarisiyle gerçekleştirilen yapısal değişikliklerin kazandırdığı kayar nokta hesaplama avantajı ve entegre bellek kontrolcüsü ile elde edilen yüksek bant genişliğinin işlemciye iş yükü bindiren uygulamalarda ciddi avantajlar sağladığı görülmekte. Peki ya oyunlar ? Bilindiği üzere Core i7 işlemcilerinde genel performans ciddi şekilde artmış olsa bile oyunlarda aynı saat hızında Core 2 jenerasyonunun yakın sonuçlara alabildiği gözlenmişti.

Intel'in 3.06GHz'de çalışan 32nm Clarkdale işlemcisi test edildi
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Enemy Territory: Quake Wars, Far Cry 2 ve Crysis Warhead ile yapılan testlerde Core 2 Duo E8400 ile 3.06GHz'de çalışan Core i3 işlemcisinin kafa kafaya olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut işlemci mimarileri için hazırlanan oyunların yeni nesil işlemcilere adapte olmasıyla birlikte aradaki farkın Core i3 lehine artacağı söylense de şu an için oyunlarda genel performans farkına paralel sonuçların alınamadığını görüyoruz. Bu arada testlerde kullanılan işlemcinin mühendislik örneği olduğunu da bu noktada bir kez daha hatırlatmış olalalım.

Henüz model numarası kesinleşmeyen Core i3 3.06GHz, 73 Watt'lık ısıl güç tasarımı ile gelecek. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanmasına ve çift çekirdekli olmasına rağmen ısıl güç tasarımının yüksek olmasında entegre grafik yongasının etkili olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. 143$ seviyesinden satışa sunulacağı belirtilen işlemcinin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde lanse edilmesi bekleniyor.

Intel'in 3.06GHz'de çalışan 32nm Clarkdale işlemcisi test edildi
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Intel'in 3.06GHz'de çalışan 32nm Clarkdale işlemcisi test edildi
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Intel'in 3.06GHz'de çalışan 32nm Clarkdale işlemcisi test edildi
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fahdlan 9 yıl
valla benim Q6600 ve 8800GT an itibariyle çıkan bütün oyunları 1400x900 oynatıyor , ne O.C var ne bişey , takılma yok ... daha ne isteyim ... baktım takılma olur , o zaman ufak bi ayar cekerız , ilk aldıgım zamanlarda deneme maksadı ile 3.2 ye çıktım Q6600 le hemde hiç sıkıntı cekmeden, sonuna kadar hakkediyor medhiyeleri bu işlemci , hadi kolay gelsin ...
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XRacer 9 yıl

işlemcinin mühendıslık örneği olduğunu ve entegre grafık yongası olduğunu unutmadan yorum yaparsanız daha iyi olur. Doğmamış bebeği öldürdünüz :) benim kafama takılan madem elinizde örnek bir işlemci var ve bu işlemci piyasada bir ilk peki neden grafik gücünü test etmediniz?

Hakkatten ben de bunu merak ettim.
GMA X4500-HD3200-HD4200-GF8200 karşılaştırmaları olsa güzel olurdu aslında.
Özellikle HD video testleri gerçekten ilgimi çekiyor.
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sahafiec 9 yıl
aynı frekansta E8400 ün gerisinde kalması ilginç...
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tahir40 9 yıl
Benim için herşey fiyat/performans. Şu an kullandığım E8400 yetiyor,Zaten oyunlarda ugrade için ekran kartı daha mantıklı.DDR3 Bellek fiyatları, yeni işlemcilerin yüksek fiyatları... Bu arada oyularda değil i3, i5 hatta i7 hikaye... Başka da işlemci ev kullanıcısı için neye lazım olur ki? Video işlemeyi bile çoğu yazılımda ekran kartı yapıyor...
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K.Kahriman 9 yıl
ne kadar mimari filen deselerde i7 yada daha geniş tabirle nehalem mimarisinin iyi olmasının sebebi "ht" teknolojisi . tabi qpi / fsb değişmeside oldu . sonuç olarak bu işlemcileri "p4 ht" modellerine benzetiyorum . asıl bombanın bu işlemcilerden sonra geleceğini düşünüyorum sadece bir hazırlık i7-i9 serisi
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sadtneverdie 9 yıl
@Epirus demek adamlar o zaman biliyormuş amd nin birşey yapayacağını :) böyle büyük bir şirketin bunu hesaplamış olması çokta anormal bir durum değil. neyi savunduğunuzu hala anlamış değilim. nehalem serisinin performansını sadece oyunlara göre değerlendirirseniz zaten boşuna konuşuyoruz demektir.
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blackdreamss 9 yıl
bunları bırakında ms çoklu çekirdeğe göre çalışan bir sistem yapsa daha güzel olur o zaman işte performans ortaya çıkar
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K.Kahriman 9 yıl
overclocklu q6600 ler direnmeye devam ediyor . bakalım kaç sene sonra şöyle performans olarak ikiye katlayacak bir işlemci çıkacak merak ediyorum
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sadtneverdie 9 yıl
@Hökela umarım saçamaladığının farkıdansındır?
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sadtneverdie 9 yıl
@Hökela i serisinin fos çıkmadığını bilmek için mühendis olmaya gerek yok hatta 5 yaşını geçmiş olmak bile yeterli
evet iki soket var iki soket olmasının sorumlusuda amd bunu biliyorsunuz değil mi? eğer amd i7 ye karşı bir işlemci çıkarabilmiş olsa intel farklı soket çıkartıp i7-i9 ları server sınıfına sokmazdı.
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
sadtneverdie
iki soket olmasının sorumlusuda amd bunu biliyorsunuz değil mi? eğer amd i7 ye karşı bir işlemci çıkarabilmiş olsa intel farklı soket çıkartıp i7-i9 ları server sınıfına sokmazdı.

AMD yi sevmemeniz için bir sebep daha size, ne güzel... Intel ile ilgili konularda artık daha fazla şımarabilirsiniz ve AMD kullananları, beğenenleri daha fazla aşağılayabilirsiniz.
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Hobar 9 yıl
i serisi fos mos değil. ama 2 farklı soket olması ve fiyatlarının yüksekliği dezavantaj.
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F.@.T.İ.H 9 yıl
bence hikaye core i5 ler e8400 cıkalı ne kadar oldu + 0.6ghz daha hızlı olmasına ragmet oyunlarda geri kalması ve diger uygulamalarda da pekte fark olmaması hayal kırıklıgı bence..

ben daha iyi sonuclar bekliyodum acıkcası e8400 olan adamında bu islemciyi dusunmesine bile gerek yok suanda..
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MrPerFormance 9 yıl
dünyanın en hızlı işlemcisini yapıp gösteriş yapacaklarına birazda o çıkardıkları işlemcilerin fiyatlarını alınabilir düzeye indirsinlerde bizde intel iyi çıkarıyor alıp kullanıyoruz bu teknolojinin nimetlerinden faydalanabiliyoruz diyebilelim. Kim bilir bu işlemcileride kaç paraya satacaklar.
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canmuhabbet41 9 yıl
benim farklı görüşüm var boş bu farklı işlemci üretme uygulamaları.
bana tek çekirdek dediğin zaman çift çekirdek aynı frekansda bu işlemcinin iki katı hızı elde etmesi gerekir.bir çokm uygulamayı aynı anda yapmayanlar için çift çekirdek bile ihtiyaç değil.
veya çift çekirdekli bir işlemci tek çekirdeklinin yarı frekansında çalışınca bile aynı performansı vermesi gerekir.şu an kullandığım e5200@3.0ghz de yazdıkaki everest testlerinde aynı puanı veriyor bu durumda söylenecek sözüm yok. şahsi görüşümdür.5 lira veriyorsan karşılığını isterim .malesef böyle bir durum yok .saygılarımla.
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DemirAtlı 9 yıl
e8400 den terfi etmeyi gerektirecek gibi görünmüyor.e8000 = corei3 gibi gözüküyor
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