Intel'in 32nm Clarkdale işlemcileri için detaylar netleşiyor

Tik-tak stratejisine bağlı kalarak yılın son çeyreğinde 32nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlayan Intel, yeni fabrikasyon süreciyle birlikte entegre grafik özelliğine sahip işlemcilerini de pazara sunmaya başlayacak. Firma Clarkdale kod adını taşıyacak 32nm işlemci serisiyle birlikte entegre grafik işlemcili merkezi işlem birimlerini endüstrinin beğenisine sunacak. İlk etapta MCM formunda hazırlanacağı belirtilen işlemcilerin tek paket altında 32nm çekirdeğe ve 45nm grafik yongasına sahip olacakları belirtiliyor.

Clarkdale serisinin pazara sunulacak ilk versiyonlarında, G45 yonga setinde kullanılan GMA 4500 serisi entegre grafik işlemcilerin özel bir varyasyonuna yer verilecek. Yani Clarkdale serisi 32nm işlemciler, DirectX 10 desteği ve büyük bir ihtimalle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunacaklar. Gelen bilgilere göre işlemcilerdei entegre grafik birimi, bağımsız iki görüntü kanalını kullandırabilecekler ki hazırlanan P55 yonga setli anakartlarda yer verilen HDMI ve DVI portları da bu bilgiyi doğrulamakta.

Üreticisine göre değişmekle birlikte LGA1156 formunda olması ve P55 yonga setli anakartlarla da kullanılması beklenen Clarkdale işlemci ailesinin analog görüntü desteği sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor ama kimi anakart üreticilerinin VGA portuna sahip anakartlar hazırlayacağı da gelen haberler arasında yer alıyor. İlk modellerinin çift çekirdekli tasarıma sahip olacağı belirtilen Clarkdale işlemcilerin, destek verilen SMT teknolojisi sayesinde 4 izlekten sorumlu olabilecekleri de yine gelen haberler arasında yer alıyor.

P55 yonga setli anakartların yanı sıra P57, H55 ve H57 çipsetli anakartların da Clarkdale işlemcileriyle kullanılabilmesi bekleniyor.