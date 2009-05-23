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Intel'in 32nm Clarkdale işlemcileri için detaylar netleşiyor

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tik-tak stratejisine bağlı kalarak yılın son çeyreğinde 32nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlayan Intel, yeni fabrikasyon süreciyle birlikte entegre grafik özelliğine sahip işlemcilerini de pazara sunmaya başlayacak. Firma Clarkdale kod adını taşıyacak 32nm işlemci serisiyle birlikte entegre grafik işlemcili merkezi işlem birimlerini endüstrinin beğenisine sunacak. İlk etapta MCM formunda hazırlanacağı belirtilen işlemcilerin tek paket altında 32nm çekirdeğe ve 45nm grafik yongasına sahip olacakları belirtiliyor.

Clarkdale serisinin pazara sunulacak ilk versiyonlarında, G45 yonga setinde kullanılan GMA 4500 serisi entegre grafik işlemcilerin özel bir varyasyonuna yer verilecek. Yani Clarkdale serisi 32nm işlemciler, DirectX 10 desteği ve büyük bir ihtimalle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunacaklar. Gelen bilgilere göre işlemcilerdei entegre grafik birimi, bağımsız iki görüntü kanalını kullandırabilecekler ki hazırlanan P55 yonga setli anakartlarda yer verilen HDMI ve DVI portları da bu bilgiyi doğrulamakta.

Üreticisine göre değişmekle birlikte LGA1156 formunda olması ve P55 yonga setli anakartlarla da kullanılması beklenen Clarkdale işlemci ailesinin analog görüntü desteği sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor ama kimi anakart üreticilerinin VGA portuna sahip anakartlar hazırlayacağı da gelen haberler arasında yer alıyor. İlk modellerinin çift çekirdekli tasarıma sahip olacağı belirtilen Clarkdale işlemcilerin, destek verilen SMT teknolojisi sayesinde 4 izlekten sorumlu olabilecekleri de yine gelen haberler arasında yer alıyor.

P55 yonga setli anakartların yanı sıra P57, H55 ve H57 çipsetli anakartların da Clarkdale işlemcileriyle kullanılabilmesi bekleniyor.


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kaptan666 10 yıl
GMA 4500 serisi GPU olsa kaç yazar olmasa kaç ...
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K.Kahriman 10 yıl
ah intel vah intel . g43 g45 çipset satmayınca dediler "çipsetleri almıyorlar bari işlemcilerin içine takalımda satalım"


yahu ne derseniz deyin o gpu çöp 3dmark01 de 6-7 k alıyor , 3dmark06 da 500-600 puan alıyor başarı "0"

giderim 60 dolara 780g onboard hd3200 anakart alırım , 79 dolara x2 7850 black edition işlemci alırım herşeyi açar oynarım

bu yeni teknoloji işlemci için !! 100 dolar gibi bir fiyata satılacak deniliyor (avrupada 84 dolar olacağına göre) p55 anakart zaten tonla para isteyecekler birde ddr3 ram

buraya kadar yorumlarım oyunlar içindi.

ofis,video filen diyorsanız orasına karışmam istediğinizi alın


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sertacaygun 10 yıl
İki çip tek pakette ısınmayacak mı peki ?
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Netscout 10 yıl
İşte intel ve mükemmel cpu+gpu bileşimi :D
Intelcilere kötü haber :D
GMA4500 ha işlemcinin içinde ha anakartta ne değişti :D
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dellino 10 yıl
Soket yapısı illaki farklı olmak zorunda.
İşlemcilerin mimarilerinin farkından dolayı aynı sokette çıkartsalardı bu kez de anakart karmaşası çıkacaktı. Anakartlar I7 uyumlu ve I5 uyumlu diye ayrılacaktı. Bu da satış ve kullanıcılar için büyük karmaşıklık getirirdi.
I5 ve I7nin aynı anakartta çalışma ihtimali yok.

Clarkdale çok küçük bir adım GPU daha güzel birşey olabilirdi.
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Tolgá 10 yıl
oturmamış olurmu adamlar 1.000.000 core i7 sistem sattı :D:D
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Executor Arhentir 10 yıl
core i5 ler i7 lerden daha ucuz olacak ve int.igp olacak işlemcilerde 1156 soket olmasıdaki neden iki kanal ddr3 bellek denetcisinin olması.
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mk2kill 10 yıl

Orjinalden alıntı: DEATH71

oturmamış olurmu adamlar 1.000.000 core i7 sistem sattı :D:D

evet son kullanıcıya iyi oturttular
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punisher_1947 10 yıl
Saçmalıktan başka birşey değil, 1366 oturmadan adamlar almadan ne iştir bu.
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yekoo 10 yıl
core i7 ilk çıktığında daha lansmanlarda iki çeşit soket olacağı açıklanmıştı. sonradan yapılan birşey yok burda birşey bilmeden gaza gelip konuşmayın saçma saçma.
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atilgan26 10 yıl
saçma sapan bişey. GMA4500 entegre olsa ne olmasa ne zaten chipsetler bu desteği verirken chipsetin içinden bunu çıkarıp işlemcinin içine sokmanın ne anlamı var. Bu işi yapacaksan işlemci eşdeğerinde güçlü bir grafik çekirdeği kullanacaksınki extra ekran kartına lüzum kalmasın. Bu işi yapsa yapsa AMD yapar. İntel ve GPU komedi gibi
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mk2kill 10 yıl
anakart üreticleri bu yuzden cok seviyo inteli zaten :D
adamlar zırt pırt soket degistiriyor . islemci degistiren illaki gidip anakartta almak zorunda kalıyor.
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sadtneverdie 10 yıl
nehalem almaya nıyetlendım adamlar soket değiştiriyor gider 1366 alırım 1156 ya agırlık verırler. güvende al hadi :S
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sakiri 10 yıl
İntel kendi kazdigi kuyuya kendi düsecek artik.
Socket 775 ile büyük bir basari yakalamissin sonrada simarmissin ben bilirim ben iyi cocugum ayagina yatarsin. Sonrada yeni socketcikler cikartirsin 1366 diye daha kimse almadan ve piyasaya tam uyum göstermeden o ara amd seni alt edecek yeni islemciler cikarsin. Devaminda elin ayagin durmasin corei5 islemciler ile socketlerini 1156 cevirirsin. Cok uyaniksin intel ama millet senin kadar uyanik degil kimsede akil kalmadi o yüzden sen bu sene cok güzel bir zarar edersin. Amdnin yolu acik olsun
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righteous@ 10 yıl
intel yine soket değişimleriyle çok oynamaya başladı,lga 1366 lga 1156 bakalım sırada ne var
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metintekin 10 yıl
çok hızlı bi gelişim ve değişim içinde intel.biraz dinleseler iyi olucak
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Z-DGİ 10 yıl

Orjinalden alıntı: righteous@

intel yine soket değişimleriyle çok oynamaya başladı,lga 1366 lga 1156 bakalım sırada ne var



Bu soketler birbirinden bağımsız dimi tamamen , aralarında herhangi bir uyumluluk yok yani ?
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