Intel'in 32nm Clarkdale işlemcileri için detaylar netleşiyor

Tik-tak stratejisine bağlı kalarak yılın son çeyreğinde 32nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlayan Intel, yeni fabrikasyon süreciyle birlikte entegre grafik özelliğine sahip işlemcilerini de pazara sunmaya başlayacak. Firma Clarkdale kod adını taşıyacak 32nm işlemci serisiyle birlikte entegre grafik işlemcili merkezi işlem birimlerini endüstrinin beğenisine sunacak. İlk etapta MCM formunda hazırlanacağı belirtilen işlemcilerin tek paket altında 32nm çekirdeğe ve 45nm grafik yongasına sahip olacakları belirtiliyor.
Clarkdale serisinin pazara sunulacak ilk versiyonlarında, G45 yonga setinde kullanılan GMA 4500 serisi entegre grafik işlemcilerin özel bir varyasyonuna yer verilecek. Yani Clarkdale serisi 32nm işlemciler, DirectX 10 desteği ve büyük bir ihtimalle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunacaklar. Gelen bilgilere göre işlemcilerdei entegre grafik birimi, bağımsız iki görüntü kanalını kullandırabilecekler ki hazırlanan P55 yonga setli anakartlarda yer verilen HDMI ve DVI portları da bu bilgiyi doğrulamakta.
Üreticisine göre değişmekle birlikte LGA1156 formunda olması ve P55 yonga setli anakartlarla da kullanılması beklenen Clarkdale işlemci ailesinin analog görüntü desteği sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor ama kimi anakart üreticilerinin VGA portuna sahip anakartlar hazırlayacağı da gelen haberler arasında yer alıyor. İlk modellerinin çift çekirdekli tasarıma sahip olacağı belirtilen Clarkdale işlemcilerin, destek verilen SMT teknolojisi sayesinde 4 izlekten sorumlu olabilecekleri de yine gelen haberler arasında yer alıyor.
P55 yonga setli anakartların yanı sıra P57, H55 ve H57 çipsetli anakartların da Clarkdale işlemcileriyle kullanılabilmesi bekleniyor.
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yahu ne derseniz deyin o gpu çöp 3dmark01 de 6-7 k alıyor , 3dmark06 da 500-600 puan alıyor başarı "0"
giderim 60 dolara 780g onboard hd3200 anakart alırım , 79 dolara x2 7850 black edition işlemci alırım herşeyi açar oynarım
bu yeni teknoloji işlemci için !! 100 dolar gibi bir fiyata satılacak deniliyor (avrupada 84 dolar olacağına göre) p55 anakart zaten tonla para isteyecekler birde ddr3 ram
buraya kadar yorumlarım oyunlar içindi.
ofis,video filen diyorsanız orasına karışmam istediğinizi alın
Intelcilere kötü haber :D
GMA4500 ha işlemcinin içinde ha anakartta ne değişti :D
İşlemcilerin mimarilerinin farkından dolayı aynı sokette çıkartsalardı bu kez de anakart karmaşası çıkacaktı. Anakartlar I7 uyumlu ve I5 uyumlu diye ayrılacaktı. Bu da satış ve kullanıcılar için büyük karmaşıklık getirirdi.
I5 ve I7nin aynı anakartta çalışma ihtimali yok.
Clarkdale çok küçük bir adım GPU daha güzel birşey olabilirdi.
evet son kullanıcıya iyi oturttular
adamlar zırt pırt soket degistiriyor . islemci degistiren illaki gidip anakartta almak zorunda kalıyor.
Socket 775 ile büyük bir basari yakalamissin sonrada simarmissin ben bilirim ben iyi cocugum ayagina yatarsin. Sonrada yeni socketcikler cikartirsin 1366 diye daha kimse almadan ve piyasaya tam uyum göstermeden o ara amd seni alt edecek yeni islemciler cikarsin. Devaminda elin ayagin durmasin corei5 islemciler ile socketlerini 1156 cevirirsin. Cok uyaniksin intel ama millet senin kadar uyanik degil kimsede akil kalmadi o yüzden sen bu sene cok güzel bir zarar edersin. Amdnin yolu acik olsun
Bu soketler birbirinden bağımsız dimi tamamen , aralarında herhangi bir uyumluluk yok yani ?