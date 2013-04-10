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Intel'in NUC sistemini güncelleyeceği iddia ediliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in NUC sistemini güncelleyeceği iddia ediliyor
Intel'in geçen yıl geliştirip piyasaya sürdüğü Next Unit of Computing - NUC mini PC formatı, masalarında yerden kazanmak isteyen kullanıcıların oldukça ilgisini gördü. Ülkemizde de satışa sunulan ilk nesil NUC modellerinin yeni bir güncelleme alacağı iddia edildi.

Kaynaklardan elde edilen bilgiler, Intel'in bir anakart ve iki adet de hazır NUC sistemine ait donanım özelliklerini gösteriyor. Yeni özellikler ile NUC konseptinin Core i5 ve Core i7 işlemcilere yer vereceği görülüyor. Hali hazırdaki sistemler üçüncü nesil Core i3 3200U serisi mobil işlemci kullanmaktaydı.

Anakart Rend Lake kod adını almış ve üçüncü nesil Core i5 3427U işlemcisine yer veriliyor. Intel'in QS77 yongaseti kullanılırken, önceki serilerde olan Thunderbolt bağlantısı yeni seride yer almıyor. Bunun yerine arka panelde USB 2.0, ön panelde USB 3.0 bağlantılarına yer veriliyor. 

Ses destekli çift mini DisplayPort 1.1a, HDMI 1.4a, 16GB'a kadar çift kanal DDR3 1333/1600MHz bellek desteği, PCIe mini kart ile Bluetooth ve WiFi desteği, Ethernet, Intel vPro teknolojisi şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.

Intel'in Rapid Start, Smart Connect, Anti-Theft, Identity Theft şeklinde yongaseti üzerinde hizmetler sunuluyor.

Bu anakarta yer veren sistemin ise kod adı Horse Canyon. Alüminyum ve plastik kasası olan model aktif soğutma sistemi kullanıyor. 

Diğer anakart Skull Lake. Bu kartta üçüncü nesil Core i7 3537U işlemciye yer veriliyor. Diğer özellikleri ise Rend Lake ile aynı. Bu kartı kullanacak sistem ise Skull Kanyon.
Güncellemeler ile birlikte NUC modellerinin sınıfındaki en güçlü ürünler olacağını söyleyebiliriz. Modeller ile ilgili resmi bir doğrulama gelmese de en erken yaz dönemi başında piyasada olması bekleniyor.
Intel'in NUC sistemini güncelleyeceği iddia ediliyor
Intel'in NUC sistemini güncelleyeceği iddia ediliyor


http://www.computerbase.de/news/2013-04/intel-beschleunigt-mini-pcs-nuc-mit-core-i5-und-core-i7/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşa katılıyom i3 i5 iyi ama zaten o işlemci performansı ile orta düzeyde oyun olmaz illa grafik kartı olmalı amd nin apu sistemi bence oldukça iyi çünkü f/p olarak iyiler zaten bunuda oyun makinesi diye almıyon arada oynarım mantığı ile alırsın uygun fiyat ve uyduruk olmayan bir mimari ile (önceki nuc ta işlemci 70 80 derecelerde çalışıyordu söyle düşünün evinizde bunu kullanırken 1 yıl sonra kapalı kutu olduğu için fan toz topluyucak 70 80 ler daha fazla ısınırsa kapanma falan yapar yaz aylarında düşünemiyom ) umarım bunuda düzeltirler
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ozankardes 6 yıl
Amd a10 5800 işlemcisi ile bu alana girerse alınır. Hem oyun hem video için konsol alanların yeni tercihi olur.
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antbebox07 6 yıl
Bende i5 işlemciyi bekliyordum hadi hayırlısı bakalım...
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Hasan07-36 6 yıl
UçamayanPenguen
Nuc ile yapilan incelemenizde idle da 70-80C arasi bir sicaklik vardi inşallah cozmuslerdir o problemi eger cozulmediyse ust tarafi metal olursa ustunde kahve,cay vb icin gayet iyi olucak gibi.

Öyle olursa bu yaptığı çok amaçlı mini bilgisayar için Intel'i tebrik etmek lazım.
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UçamayanPenguen 6 yıl
Nuc ile yapilan incelemenizde idle da 70-80C arasi bir sicaklik vardi inşallah cozmuslerdir o problemi eger cozulmediyse ust tarafi metal olursa ustunde kahve,cay vb icin gayet iyi olucak gibi.
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