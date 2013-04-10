Intel'in NUC sistemini güncelleyeceği iddia ediliyor

Intel'in geçen yıl geliştirip piyasaya sürdüğü Next Unit of Computing - NUC mini PC formatı, masalarında yerden kazanmak isteyen kullanıcıların oldukça ilgisini gördü. Ülkemizde de satışa sunulan ilk nesil NUC modellerinin yeni bir güncelleme alacağı iddia edildi.





Kaynaklardan elde edilen bilgiler, Intel'in bir anakart ve iki adet de hazır NUC sistemine ait donanım özelliklerini gösteriyor. Yeni özellikler ile NUC konseptinin Core i5 ve Core i7 işlemcilere yer vereceği görülüyor. Hali hazırdaki sistemler üçüncü nesil Core i3 3200U serisi mobil işlemci kullanmaktaydı.





Anakart Rend Lake kod adını almış ve üçüncü nesil Core i5 3427U işlemcisine yer veriliyor. Intel'in QS77 yongaseti kullanılırken, önceki serilerde olan Thunderbolt bağlantısı yeni seride yer almıyor. Bunun yerine arka panelde USB 2.0, ön panelde USB 3.0 bağlantılarına yer veriliyor.





Ses destekli çift mini DisplayPort 1.1a, HDMI 1.4a, 16GB'a kadar çift kanal DDR3 1333/1600MHz bellek desteği, PCIe mini kart ile Bluetooth ve WiFi desteği, Ethernet, Intel vPro teknolojisi şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





Intel'in Rapid Start, Smart Connect, Anti-Theft, Identity Theft şeklinde yongaseti üzerinde hizmetler sunuluyor.





Bu anakarta yer veren sistemin ise kod adı Horse Canyon. Alüminyum ve plastik kasası olan model aktif soğutma sistemi kullanıyor.





Diğer anakart Skull Lake. Bu kartta üçüncü nesil Core i7 3537U işlemciye yer veriliyor. Diğer özellikleri ise Rend Lake ile aynı. Bu kartı kullanacak sistem ise Skull Kanyon.

Güncellemeler ile birlikte NUC modellerinin sınıfındaki en güçlü ürünler olacağını söyleyebiliriz. Modeller ile ilgili resmi bir doğrulama gelmese de en erken yaz dönemi başında piyasada olması bekleniyor.





http://www.computerbase.de/news/2013-04/intel-beschleunigt-mini-pcs-nuc-mit-core-i5-und-core-i7/