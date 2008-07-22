Intel'in Atom işlemci ailesi için yeni çalışma alanı; Sunucular

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Intel geçtiğimiz Haziran ayında Taipei, Tayvan'da gerçekleştirilen ve sektörün en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen Computex fuarında Atom adını verdiği yeni işlemci ailesini duyurmuş. Özel bir mimariyi esas alan ve 45nm üretim teknolojisi ile hazırlanan işlemci ailesi daha önce haberlerimize çok defa konuk olan maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarlar ve giriş seviyesine konumlandırılacak masaüstü sistemlerde kullanılmak üzere lanse edilmişti. Asus'un Eee PC, Acer Aspire One ve MSI Wind gibi mini-dizüstü sistemlerinde kullanılan işlemci yine MSI'ın Wind PC ve Asus'un Eee Box gibi temel ihtiyaçları karşılayabilecek, düşük güç tüketimine sahip kompakt boyutlu masaüstü sistemlere de güç veriyor. Fakat Atom işlemci ailesinde potansiyel gören İngiltere merkezli hosting firması Bytemark, Intel'in Atom işlemcisini düşük maliyetli "dedicated" sunucularda kullanmaya karar vermiş gibi görünüyor. Yukarıda kurulum resmini gördüğünüz sunucu sistemde Intel'in 1.6GHz'de görev yapan Atom N230 işlemcisi, 2GB'lık sistem belleği ve 200GB (2x1 100GB HDD RAID 1) depolama alanı yer alıyor. Bytemark'a göre Atom işlemcisi en hızlı Pentium III ve giriş seviyesindeki Pentium IV işlemcileri ile kıyaslanabilecek performans seviyesine sahip. Tabi işlemcinin maliyeti ve düşük güç tüketimine sahip olması gibi bazı temel parametreler de firmanın bu yönde bir adım atmasında etken olabilir. Bu arada Atom tabanlı sunucunun yıllık maliyetinin 992$ olduğu belirtiliyor.