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Intel'in bazı mobil işlemcileri için emeklilik takvimi belli oldu

10 yıl
8,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in bazı mobil işlemcileri için emeklilik takvimi belli oldu
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Yarıiletken dünyasının lider isimlerinden Intel bir yandan 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı enerji verimli mobil işlemcilerini yaygınlaştırma çalışmalarına devam ederken öte taraftan 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı mobil işlemcileri için belirlenen emelilik takvimlerini açıklamaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre firma 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 5 mobil işlemcisini daha saha dışına almaya hazırlanıyor.

2.60GHz'de çalışan ve çarpan kilidi açık olarak gelerek Core 2 Extreme X7800 modeline ek olarak, 1.33GHz'de çalışan Core 2 Duo U7700, 1.2GHz'de çalışan U7600, 1.2GHz'de çalışan Core 2 Solo U2200 ve 1.06GHz'de görev yapan U2100 modelleri için planlanan takvim belli oldu. İfade edilen detaylara göre, 19 Haziran'a kadar satışları devam edecek olan işlemcilerden X7800 19 Şubat 2010, U7700 ve U7600 16 Nisan 2010, U2200 ve U2100 modelleri ise 13 Ağusto 2010 tarihi ile birlikte sahnelere veda etmiş olacak.


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00x men00 10 yıl
hep işe yaramayanlar
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max975 10 yıl
intel kendini çok cabuk yeniliyor
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