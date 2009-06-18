Intel'in Clarksfield kod adlı yeni nesil mobil işlemcileri 3. çeyrekte geliyor

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Nehalem mimarisini temel alan mobil işlemcilerin kullanılacağı Calpella kod adlı yeni mobil platformunun hazırlıklarına devam eden Intel, mobil işlemci serisini yılın 3. çeyreği ile birlikte güncellemeyi planlıyor. Firmanın geliştirme çalışmalarına devam ettiği Clarksifled kod adlı yeni nesil mobil işlemcilerinin detayları da netleşiyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, Nehalem tabanlı işlemciler, SMT teknolojisi sayesinde 8x izlek işleyebilecekler.

Masaüstü sistemler için hazırlanan Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcilerin mobil versiyonu olarak değerlendirilen Clarksfield kod adlı işlemcilerin baz modeli 1.6GHz'de çalışacal. Turbo Boost teknolojisi ile tek çekirdek hızının 2.8GHz'e kadar çıkması beklenen yeni mobil işlemci ailesindeki temsilcilerden 1.6GHz'lik giriş modelinin 6MB, 2GHz'de çalışacağı ifade edilen tepe modelin ise 8MB'lık entegre bellek kapasitesi ile geleceği belirtiliyor.

3. çeyrekte anons edilmesi beklenen Clarksfield işlemcilerinden 1.6GHz'lik modelin 316$, 2GHz'lik modelin ise 530$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.