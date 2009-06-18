Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in Clarksfield kod adlı yeni nesil mobil işlemcileri 3. çeyrekte geliyor

9 yıl
3,6b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'in Clarksfield kod adlı yeni nesil mobil işlemcileri 3. çeyrekte geliyor
Tam Boyutta Gör

Nehalem mimarisini temel alan mobil işlemcilerin kullanılacağı Calpella kod adlı yeni mobil platformunun hazırlıklarına devam eden Intel, mobil işlemci serisini yılın 3. çeyreği ile birlikte güncellemeyi planlıyor. Firmanın geliştirme çalışmalarına devam ettiği Clarksifled kod adlı yeni nesil mobil işlemcilerinin detayları da netleşiyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, Nehalem tabanlı işlemciler, SMT teknolojisi sayesinde 8x izlek işleyebilecekler.

Masaüstü sistemler için hazırlanan Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcilerin mobil versiyonu olarak değerlendirilen Clarksfield kod adlı işlemcilerin baz modeli 1.6GHz'de çalışacal. Turbo Boost teknolojisi ile tek çekirdek hızının 2.8GHz'e kadar çıkması beklenen yeni mobil işlemci ailesindeki temsilcilerden 1.6GHz'lik giriş modelinin 6MB, 2GHz'de çalışacağı ifade edilen tepe modelin ise 8MB'lık entegre bellek kapasitesi ile geleceği belirtiliyor.

3. çeyrekte anons edilmesi beklenen Clarksfield işlemcilerinden 1.6GHz'lik modelin 316$, 2GHz'lik modelin ise 530$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 9 yıl
İşte bu şu açıdan iyi. Hâlâ pek çok uygulama yüksek saat hızına ihtiyaç duyuyor. Bazı uygulamalar çekirdek kullanabilirken bazı uygulamalar ise çoklu çekirdek desteği vermiyorlar. Bu işlemciler sanırım çoklu çekidek destekleyen uygulamalarda 1.6Ghz ama Dual Core, desteklemeyenlerde ise 2.8 Ghz tek işlemci gibi davranıp, hızını programın çalışma sistemine göre optimize edip yüksek verim verebilecekler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Computex 09: Lian Li Standı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim