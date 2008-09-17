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Intel'in Core i7 serisi işlemcileri ve X58 yonga seti 3 Kasım'da geliyor ?

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Core i7 serisi işlemcileri ve X58 yonga seti 3 Kasım'da geliyor ?
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Intel'in Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 serisi işlemciler ve bu işlemcilerin kullanılacağı X58 yonga setli anakartlar ne zaman lanse edilecek? Daha önce yayınladığımız bazı haberlerimizde Intel'in Kasım ayı ile birlikte yeni nesil işlemcilerini endüstrinin beğenisine sunmayı planladığını belirtmiştik.

Elimize ulaşan yeni bilgilere göre Intel, iş ortaklarını lansman programıyla ilgili olarak bilgilendirdi. İfade edilen detaylara göre firma, Core i7 serisi işlemcilerini ve X58 yonga setini bu ay sonu itibariyle duyuracak fakat işlemciler eş zamanlı olarak pazara giriş yapmayacak. Peki Intel neden bu yönde bir adım atmayı tercih etti?

Gelen bilgilere göre, Eylül sonunda lanse edilecek yonga seti ve işlemciler 3 Kasım ile birlikte kullanıma sunulacak. Aradaki bir aylık süreç zarfında yeni nesil çözümlerin satış noktalarına dağıtılması ve yeterli miktarda ürünün stoklanması beklenecek. Öte taraftan firma Eylül sonu yapacağı duyuru ile daha önce açıkladığı 3. çeyrek hedefini de tutturmuş olacak.

Intel aralarında 2.66GHz'de çalışan Core i7 920, 2.93GHz'de görev yapan Core i7 940 ve 3.2GHz'lik Core i7 Extreme 965 modellerini sırasıyla 284$, 562$ ve 999$'lık yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunmayı hedefliyor. X58 cephesinde ise fiyatlar ile ilgili henüz net bir veri bulunmuyor ama X58'in yonga maliyetinin 52$ (X48 70$ idi)olduğu belirtiliyor.


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sinanx 11 yıl
kaç çekirdekliydi bunlar?
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FRED BAKER 11 yıl
her zaman demişimdir yeni çıkan bıseyı hemen almayacaksın

bence bekleyıp testlerı ve fıyat dususlerını gormek lazım
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sarpuli 11 yıl

Orjinalden alıntı: sinanx

kaç çekirdekliydi bunlar?


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Master_Evil 11 yıl
anakartların tr fyatını çok merak ediyorum
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max975 11 yıl
hadi bakalım yaklaşıyor.
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mertekin 11 yıl
Yavaş gelsin ucuz gelsin.Bunlar nehalem gelir gelmez milletin akın edeceğinimi sanıyorlar.Bu fiyatlarla aldanırlar.
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saidakkas 11 yıl
6 kat PCB'nin maliyeti ne olacak acaba Nehalem'de.
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K-Ci 11 yıl
Çabuk gel
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BARKU 11 yıl
bu sefer kasayı high-end toplayacağım
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gordon01 11 yıl
Gelsin görelim bakalım in mi yoksa cin mi
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