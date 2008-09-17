Intel'in Core i7 serisi işlemcileri ve X58 yonga seti 3 Kasım'da geliyor ?

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Intel'in Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 serisi işlemciler ve bu işlemcilerin kullanılacağı X58 yonga setli anakartlar ne zaman lanse edilecek? Daha önce yayınladığımız bazı haberlerimizde Intel'in Kasım ayı ile birlikte yeni nesil işlemcilerini endüstrinin beğenisine sunmayı planladığını belirtmiştik.

Elimize ulaşan yeni bilgilere göre Intel, iş ortaklarını lansman programıyla ilgili olarak bilgilendirdi. İfade edilen detaylara göre firma, Core i7 serisi işlemcilerini ve X58 yonga setini bu ay sonu itibariyle duyuracak fakat işlemciler eş zamanlı olarak pazara giriş yapmayacak. Peki Intel neden bu yönde bir adım atmayı tercih etti?

Gelen bilgilere göre, Eylül sonunda lanse edilecek yonga seti ve işlemciler 3 Kasım ile birlikte kullanıma sunulacak. Aradaki bir aylık süreç zarfında yeni nesil çözümlerin satış noktalarına dağıtılması ve yeterli miktarda ürünün stoklanması beklenecek. Öte taraftan firma Eylül sonu yapacağı duyuru ile daha önce açıkladığı 3. çeyrek hedefini de tutturmuş olacak.

Intel aralarında 2.66GHz'de çalışan Core i7 920, 2.93GHz'de görev yapan Core i7 940 ve 3.2GHz'lik Core i7 Extreme 965 modellerini sırasıyla 284$, 562$ ve 999$'lık yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunmayı hedefliyor. X58 cephesinde ise fiyatlar ile ilgili henüz net bir veri bulunmuyor ama X58'in yonga maliyetinin 52$ (X48 70$ idi)olduğu belirtiliyor.