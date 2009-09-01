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Intel'in dört çekirdekli yeni işlemcisi Core 2 Quad Q9505 Japonya'da satışa sunuldu

9 yıl
13,9b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in dört çekirdekli yeni işlemcisi Core 2 Quad Q9505 Japonya'da satışa sunuldu
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Intel'in ilk detayları kısa bir süre önce gün ışığına çıkan dört çekirdekli yeni işlemcisi Core 2 Quad Q9505 Japonya'da satışa sunuldu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, LGA775 formundaki yeni işlemci standart olarak 2.83GHz'de çalışıyor, 1333MHz FSB desteği sunuyor ve 6MB L2 bellek ile geliyor. Ayrıca Q9505, VT yani sanallaştırma teknolojisi gibi Q9000 serisinin karakteristik özelliklerine de destek veriyor.

Isıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenen Core 2 Quad Q9505, Japonya'da 240$ seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunulurken resmi lansman fiyatının daha düşük olması beklenebilir.

Intel'in dört çekirdekli yeni işlemcisi Core 2 Quad Q9505 Japonya'da satışa sunuldu
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dstk 9 yıl
olabilir. kısmet. :)
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Pcbuilder 9 yıl
8,5x333
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yonex78 9 yıl
o işlemci miras bırakılır artık
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dstk 9 yıl
Celeron 366Mhz vardı 4 sene kullandım.
Sora Pentium III 933Mhz aldım 5 senede bunu kullandım. (PIII933'ten çok memnundum. P4lerden bile iyi çalışıyordu diye bilirim.) Şimdi AMD Athlon II X3 720 aldım. Bunu kaç sene kullanırım allah bilir... :)
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elophidae 9 yıl
Ya arkadaşlar foruma ne oldu. Ne olacak bu işlemci çılgınlığının sonu bilmiyorum. Sigara bağımlılığı gibi bişey oldu artık bizde. Yani bir E 8400 hangimize yetmezki. Tabii ki meraklısına:)
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sadtneverdie 9 yıl
iyide adamlar yeni platform çıkartmışken neden zaten yeterince sattıkları lga775 e çok satacak işlemci çıkartsın onu anlamış değilim. adam i5-i7 sattırmaya çalışıyor. ayrıca normal bir kullanıcıya q6600 hele o/c lu haddinden fazla yeter. ben iş gereği 4 çekirdek kullanmasam e4400 le takılırdım 1 sene daha belki daha fazla...
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sadtneverdie 9 yıl
adam gibi lga775 mi? bu güzel espiriydi işte adam gibi lga775 senelerdir amd yi tokatlayan lga775 le aynı lga775 mi? ayrıca adamlar neden hızlı core2 işlemci çıakrsın ki bunlar yeterince hızlı dahasını isteyen buyursun i7 ayrıca i5 ler geliyor. dahasını isteyen Allah tan belasını bulur :D
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Chembond 9 yıl

sadtneverdie

adam gibi lga775 mi? bu güzel espiriydi işte adam gibi lga775 senelerdir amd yi tokatlayan lga775 le aynı lga775 mi? ayrıca adamlar neden hızlı core2 işlemci çıakrsın ki bunlar yeterince hızlı dahasını isteyen buyursun i7 ayrıca i5 ler geliyor. dahasını isteyen Allah tan belasını bulur :D


Q6600 bende kullanıyorum, garantisi bitmek üzere ve 45nm olan işlemciler çok daha iyi OC oluyor, tonla para veripte Q6600den 45nm versiyonlarına (şuan için) geçmeğe değmiyor. Ancak ucuz ve oldukça iyi OC olabilen bir LGA775 (adam gibi) işlemci çıkarırlarsa, i5 yada i7 ye geçmeden elimdeki paramıda cebimde tutarak, sadece işlemci değiştirerek çok daha iyi performans alabilmeyi istiyorum.

1.8V veripte 3.7ghz kullanmak bir işlemciyi günlük kullanmak pekte kolay değil ancak Q9550 gibi işlemcileri 1.4V ile 4ghz kullanıyor birçok kişi, hemde çok daha serin bir şekilde.

Yani E6500K gibi bir işlemci yaparlarsa oldukça satar diyorum, dört çekirdekli ve 45nm olan. Yeni sistem almaz adam, ucuzlamış işlemci ve ucuz DDR2 ram ve yine ucuz ve sağlam anakart alır.
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yerroner 9 yıl
E çok olunca i7'ye bindiriyordu performansta gerektiğinden fazla herhalde. Q6600'u veya Q9xxx'u olanlar sevinsin benim gibi. Yeni Quadları pek bir cılız yapıyorlar canım.
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Chembond 9 yıl
Hadi Intel az kaldı, adam gibi bir LGA775 çıkarıcaksın... 6-8-12MB cache, 95W TDP, stock hızı mühim değil, 800mhz bile olsa FSB çarpanı 10,11 olan bi işlemci. Tabiki bol bol OC olup, ucuz olacak en önemlisi bu
Sonra bizim Q6600ler 150TLye gider artık
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ali277 9 yıl
Cache belleğin oyunlarda çok az proğramlarda biraz daha fazla etki ediyor.

Q8400-2.66GHZ 4MB
Q9400-2.66GHZ 6MB
Q9450-2.66GHZ 12MB

Q9400 ile Q9450 arasında ister istemez test sonuçlarında çok azda olsa fark oluyordu.

Bu sonucu örnek olarak veriyorum arkadaşlar Q9400 ( 6MB ) Q9450 (12 MB) farkı tabloda


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tuzunoglu 9 yıl
@tiwaly
dostum o kadar hızlı internetim olsa harddiski napıyım bişey gerektiğinde direk netten çekerim :)
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Wilson Fisk 9 yıl
tuzunoglu

@tiwaly
dostum o kadar hızlı internetim olsa harddiski napıyım bişey gerektiğinde direk netten çekerim :)


hadi ya netten cektigin sey nereye yaziyor deli gibi mb'ler?



6mb az 9550 12 mb degil mi fena kirpmislar c2q'da cache az oldu mu ne anladim ben o isten..
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KANUNI61 9 yıl
arada merak edenler için işlemcinin VT yani sanallaştırma teknolojisine de destek verdiğini de belirtelim
ne yani öbürleri desdek vermiyormu
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dstk 9 yıl
Intel aynı tas aynı hamam...
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