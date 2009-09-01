Intel'in dört çekirdekli yeni işlemcisi Core 2 Quad Q9505 Japonya'da satışa sunuldu

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Intel'in ilk detayları kısa bir süre önce gün ışığına çıkan dört çekirdekli yeni işlemcisi Core 2 Quad Q9505 Japonya'da satışa sunuldu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, LGA775 formundaki yeni işlemci standart olarak 2.83GHz'de çalışıyor, 1333MHz FSB desteği sunuyor ve 6MB L2 bellek ile geliyor. Ayrıca Q9505, VT yani sanallaştırma teknolojisi gibi Q9000 serisinin karakteristik özelliklerine de destek veriyor.

Isıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenen Core 2 Quad Q9505, Japonya'da 240$ seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunulurken resmi lansman fiyatının daha düşük olması beklenebilir.

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