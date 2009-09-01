Intel'in dört çekirdekli yeni işlemcisi Core 2 Quad Q9505 Japonya'da satışa sunuldu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in ilk detayları kısa bir süre önce gün ışığına çıkan dört çekirdekli yeni işlemcisi Core 2 Quad Q9505 Japonya'da satışa sunuldu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, LGA775 formundaki yeni işlemci standart olarak 2.83GHz'de çalışıyor, 1333MHz FSB desteği sunuyor ve 6MB L2 bellek ile geliyor. Ayrıca Q9505, VT yani sanallaştırma teknolojisi gibi Q9000 serisinin karakteristik özelliklerine de destek veriyor.
Isıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenen Core 2 Quad Q9505, Japonya'da 240$ seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunulurken resmi lansman fiyatının daha düşük olması beklenebilir.
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Sora Pentium III 933Mhz aldım 5 senede bunu kullandım. (PIII933'ten çok memnundum. P4lerden bile iyi çalışıyordu diye bilirim.) Şimdi AMD Athlon II X3 720 aldım. Bunu kaç sene kullanırım allah bilir... :)
Q6600 bende kullanıyorum, garantisi bitmek üzere ve 45nm olan işlemciler çok daha iyi OC oluyor, tonla para veripte Q6600den 45nm versiyonlarına (şuan için) geçmeğe değmiyor. Ancak ucuz ve oldukça iyi OC olabilen bir LGA775 (adam gibi) işlemci çıkarırlarsa, i5 yada i7 ye geçmeden elimdeki paramıda cebimde tutarak, sadece işlemci değiştirerek çok daha iyi performans alabilmeyi istiyorum.
1.8V veripte 3.7ghz kullanmak bir işlemciyi günlük kullanmak pekte kolay değil ancak Q9550 gibi işlemcileri 1.4V ile 4ghz kullanıyor birçok kişi, hemde çok daha serin bir şekilde.
Yani E6500K gibi bir işlemci yaparlarsa oldukça satar diyorum, dört çekirdekli ve 45nm olan. Yeni sistem almaz adam, ucuzlamış işlemci ve ucuz DDR2 ram ve yine ucuz ve sağlam anakart alır.
Q8400-2.66GHZ 4MB
Q9400-2.66GHZ 6MB
Q9450-2.66GHZ 12MB
Q9400 ile Q9450 arasında ister istemez test sonuçlarında çok azda olsa fark oluyordu.
Bu sonucu örnek olarak veriyorum arkadaşlar Q9400 ( 6MB ) Q9450 (12 MB) farkı tabloda
dostum o kadar hızlı internetim olsa harddiski napıyım bişey gerektiğinde direk netten çekerim :)
hadi ya netten cektigin sey nereye yaziyor deli gibi mb'ler?
6mb az 9550 12 mb degil mi fena kirpmislar c2q'da cache az oldu mu ne anladim ben o isten..
ne yani öbürleri desdek vermiyormu