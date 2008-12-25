Intel'in Tüketici Elektroniği fuarı 2009 programı netleşti

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Donanım dünyasının merakla beklediği etkinliklerden biri olan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 8 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak. Yüzlerce firmanın katılacağı ve çok sayıda yeni ürünün lans edileceği fuarın ağır toplarından biri de Intel olacak.

Yapılan resmi açıklamaya göre Intel, CES '09 fuarına 4 konuşmacıyla katılacak ki bu isimler firmanın 2-3 Aralık tarihlerinde ülkemizi de ziyaret eden yönetim kurulu başkanı Craig Barrett, satış ve pazarlamadan sorumlu idari başkan yardımcısı Sean Maloney, ultra-taşınabilir grubundan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Anand Chandrasekher ve Dijital Ev grubundan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Eric Kim olacak.

Öte yandan Intel'in fuar dahilinde Atom ve Centrino 2 platformlarını temel alan çok sayıda yeni mobil sistem ve 3. jenerasyon sınıf bilgisayarının tanıtması, WiMAX teknolojisinin geldiği noktayı anlatması ve Core i7 işlemcilerin yeteneklerini sergilemesi bekleniyor. Ayrıca daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Core i7 işlemcilerle 7GHz'e yönelik hız aşırtma denemeleri de Intel'in fuar dahilindeki önemli etkinliklerinden biri olabilir.