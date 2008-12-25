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Intel'in Tüketici Elektroniği fuarı 2009 programı netleşti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Tüketici Elektroniği fuarı 2009 programı netleşti
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Donanım dünyasının merakla beklediği etkinliklerden biri olan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 8 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak. Yüzlerce firmanın katılacağı ve çok sayıda yeni ürünün lans edileceği fuarın ağır toplarından biri de Intel olacak.

Yapılan resmi açıklamaya göre Intel, CES '09 fuarına 4 konuşmacıyla katılacak ki bu isimler firmanın 2-3 Aralık tarihlerinde ülkemizi de ziyaret eden yönetim kurulu başkanı Craig Barrett, satış ve pazarlamadan sorumlu idari başkan yardımcısı Sean Maloney, ultra-taşınabilir grubundan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Anand Chandrasekher ve Dijital Ev grubundan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Eric Kim olacak.

Öte yandan Intel'in fuar dahilinde Atom ve Centrino 2 platformlarını temel alan çok sayıda yeni mobil sistem ve 3. jenerasyon sınıf bilgisayarının tanıtması, WiMAX teknolojisinin geldiği noktayı anlatması ve Core i7 işlemcilerin yeteneklerini sergilemesi bekleniyor. Ayrıca daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Core i7 işlemcilerle 7GHz'e yönelik hız aşırtma denemeleri de Intel'in fuar dahilindeki önemli etkinliklerinden biri olabilir.


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sultanomar 10 yıl
ces 2009 ne zaman bitecek haberi olan varmı bilgisiz kaldım bu aralar:D:D:D
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resler 10 yıl
7GHz ile sadece bios açılış ekranı göstereceklerse kalsın.
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01Mrt 10 yıl
bence savaşmayıp sevişseler daha iyi olur... fiyatlar ucuzlasın diye... :D
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dungeons21 10 yıl
walla fiyat-performan para varsa sadece performans.
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Penryn 10 yıl
İntel aldı başını gidiyor.7 ghz süpper bir değer.
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max975 10 yıl
intel şov vay yani..
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StreamRolleR 10 yıl
Core i7 işlemcilerle 7GHz'e yönelik hız aşırtma denemeleri de Intel'in fuar dahilindeki önemli etkinliklerinden biri olabilir.
gayet mümkün iyi bir overclock grubuyla phemon 2 ci ler 6.2 ye süper diordu core i7 yi ezdi diordu şimdi 6.9 7.0 yapınca yorumlarını görmek lazım
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ali277 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

Core i7 işlemcilerle 7GHz'e yönelik hız aşırtma denemeleri de Intel'in fuar dahilindeki önemli etkinliklerinden biri olabilir.

gayet mümkün iyi bir overclock grubuyla phemon 2 ci ler 6.2 ye süper diordu core i7 yi ezdi diordu şimdi 6.9 7.0 yapınca yorumlarını görmek lazım

cidden 7ghz görse süper olur ha :D
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