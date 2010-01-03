Internet Explorer'da kan kaybı sürüyor, işte tarayıcı savaşlarındaki son durum

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Internet tarayıcılarının pazar performanslarını araştıran Net Applications'a göre Internet Explorer kan kaybetmeye devam ediyor. Hazırlanan çalışma kapsamında popüler tarayıcıların pazar payları masaya yatırılırken altı çizilen en dikkat çekici sonuç olarak, Google tarafından geliştirilen Chrome internet tarayıcısının %4.63'lük pazar payı ile kısa tarihinde ilk defa Safari'yi geçmiş olması gösteriliyor.

%62.69'luk pazar payı il hâlâ açık farkla lider olan Internet Explorer'ın düşüş durdurulamadığı takdirde Mayıs ayı itibariyle %50'nin altına düşebileceği tahminleri yapılıyor. GPU hızlandırma ve HTML5 desteğine sahip olacak 9. sürümü ile Internet Explorer'ın yeniden yükselişe geçeceği söylense bile en yaygın ikinci tarayıcı olarak Firefox'un 3.6, 3.7 ve 4.0 gibi farklı sürümlerinin hazırlandığını da biliyoruz.

%24.61'lik pazar payı ile ikinci sırada yer alan Firefox'u %4.63 ile Google Chrome, %4.46 ile Safari, %2.40 ile Opera ve %0.53 ile Opera Mini izliyor.

Merak edenler için Net Applcation tarafından hazırlanan çalışmanın 40.000 internet sitesi ve yaklaşık 160 milyon tekil ziyaretçinin aylık takibiyle hazırlandığını da belirtelim.