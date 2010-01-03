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Internet Explorer'da kan kaybı sürüyor, işte tarayıcı savaşlarındaki son durum

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
37,7b
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234
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Internet Explorer'da kan kaybı sürüyor, işte tarayıcı savaşlarındaki son durum
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Internet tarayıcılarının pazar performanslarını araştıran Net Applications'a göre Internet Explorer kan kaybetmeye devam ediyor. Hazırlanan çalışma kapsamında popüler tarayıcıların pazar payları masaya yatırılırken altı çizilen en dikkat çekici sonuç olarak, Google tarafından geliştirilen Chrome internet tarayıcısının %4.63'lük pazar payı ile kısa tarihinde ilk defa Safari'yi geçmiş olması gösteriliyor.

%62.69'luk pazar payı il hâlâ açık farkla lider olan Internet Explorer'ın düşüş durdurulamadığı takdirde Mayıs ayı itibariyle %50'nin altına düşebileceği tahminleri yapılıyor. GPU hızlandırma ve HTML5 desteğine sahip olacak 9. sürümü ile Internet Explorer'ın yeniden yükselişe geçeceği söylense bile en yaygın ikinci tarayıcı olarak Firefox'un 3.6, 3.7 ve 4.0 gibi farklı sürümlerinin hazırlandığını da biliyoruz.

%24.61'lik pazar payı ile ikinci sırada yer alan Firefox'u %4.63 ile Google Chrome, %4.46 ile Safari, %2.40 ile Opera ve %0.53 ile Opera Mini izliyor.

Merak edenler için Net Applcation tarafından hazırlanan çalışmanın 40.000 internet sitesi ve yaklaşık 160 milyon tekil ziyaretçinin aylık takibiyle hazırlandığını da belirtelim.


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trakya1923 8 yıl
firefox ; addonsstore için arkadaş :D reklamsız internet :D istediğim resmi - siteyi engelleyebiliyorum :D
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Yusuf Miroğlu 8 yıl
ie 9 u kurdum hata vermekden başı döndü pc nin. mecbur 8 e döndüm. pc de firefox 4 ve chrome da var ama nedense ie den kopamıyorum alışmışım.
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Batuhan Kılıç 9 yıl
ya bu takım tutar gibi tarayıcı tutmak neyin nesidir anlamıyorum, kurun hepsini hangisi işinize yararsa onu kullanırsınız, bu kadar milli mesele yapmaya yok bunu kullanmayan salaktır ben en zekiyim pozlarına girmeye ne gerek var
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nirvanaLAB 9 yıl

Batuhan Kılıç

ya bu takım tutar gibi tarayıcı tutmak neyin nesidir anlamıyorum, kurun hepsini hangisi işinize yararsa onu kullanırsınız, bu kadar milli mesele yapmaya yok bunu kullanmayan salaktır ben en zekiyim pozlarına girmeye ne gerek var


Yazılımsal gelişmeyle alakalı bir konunun tartışılması ve üzerine bu kadar testler-anketler-en iyi özellikleri vs. konularında yoğun düşünce fırtınlarının estirilmesinin hiçbir zararı olmayacağı aksine konuya meraklı ve bilgiye aç insanların (özellikle bilişim konularında) oldukça fayda gördüğü kanısındayım. Bu insanların konu dışı topiğinde genel-geçer makara konularda atıp-tutmaya bu kadar kasmıyor olması en azından sevindirici bir sebeptir.
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Tıbbiyeli Turk 9 yıl
Chrome alayına gider
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Seviyeli Yarbay 9 yıl
ölümüne opera ..
kim ne derse desin !
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Roohans 9 yıl
Bilgisayarla haşır neşir olanlar Firefox kullanır ama bilgisayarla pek alakalı olmayanlar internet explorer kullanır çünkü firefoxtan haberleri yoktur.
Firefox gerçekten çok iyi biraz işlemciyi kasmasa daha iyi olacak.
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Haplo 9 yıl
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MRyldz 9 yıl
Firefox falan bilmem safari ile tanistigim gun hala aklimda.
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Gerek Yok 9 yıl
telefon onayı yapmadığım için konu açamıyorum.
Buyrun kendi yaptığım tarayıcı testi.
4 iddialı tarayıcıda 20 şer sekme açarak sistem kaynaklarının durumu...


Safari...

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Firefox

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Çok methettiğiniz Chrome

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Ve bu da Opera

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Operadaki tüm sayfaların yüklendiğini sekmelerin sağ üst köşesindeki mavi noktadan da anlayabilirsinz.



Yukarıda 2smoke 40 sekme ile 200 mb ram yiyor diye göstermiş ama açıkçası hiç inanasım gelmiyor.
Yıllardır firefox kullanan ve sürekli bu tarz testler yapan biri olarak 40 sekmede 200 mb hiç inandırıcı değil.

Eğer kendisi bize firefox'un ince ayarlarını anlatırsa biz de tekrar fireox'a dönebiliriz.

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Beriko 9 yıl
Bahsi gecen bütün browser'lari uzun sürelerde denedim. Sonucta hepsi tarayici ama farki yaratan ek icerikler ve eklentilerdir.Bu yüzden Firefox'tan şaşmıyorum
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DH Misafiri 9 yıl
en hızlı kolay kullanım olark chrome ne exoplorer ne frefox hikaye bunlar
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penguen24 9 yıl

DH Misafiri
en hızlı kolay kullanım olark chrome ne exoplorer ne frefox hikaye bunlar

Misafir umduğunu değil bulduğunu yer
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penguen24 9 yıl
Kangal alır. Her türlü
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