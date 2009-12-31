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İnternet kullanıcılarının sayısı %360 arttı, dünya nüfusunun %25'i online oldu

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İnternet kullanıcılarının sayısı %360 arttı, dünya nüfusunun %25'i online oldu
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Geride bırakmaya hazırlandığımız 2009 yılı için rakamlara yansıyan önemli gelişmelerden birisi de internet kullamındaki ciddi artış oldu. Henüz sene sonu rakamları açıklanmış olmasa da eldeki güncel verilere göre 2000-2009 yılları arasındaki 9 yıllık süreçte tüm dünyadaki internet kullanıcılarının sayısı %360 oranında arttı. Son rakamlara göre dünya nüfusu 6.7 milyar olarak hesaplanırken, internet kullanan kişi sayısının yaklaşık 1.7 milyar civarında olduğu ve toplam nüfusun %25.6'sının bir şekilde internetle tanıştığı belirtiliyor.

Son birkaç ayın rakamlarını da içeren sene sonu değerlendirmelerinde haberimizde yer alan oranların bir miktar daha artması beklenirken, eldeki veriler ışığında hazırlanan bölgesel değerlendirmelerde 738 milyon ile en fazla internet kullancısının Asya kıtasında olduğunu görüyoruz. 418 milyon ile ikinci sırasında Avrupa kıtası yer alırken yaklaşık 253 milyon internet kullanıcısıyla üçüncü sırada Kuzey Amerika bulunuyor. İnternet kullanıcı sayısı toplam nüfusa oranlandığında ise tablo değişiyor ve liderliği Kuzey Amerika (%74.2) ele alıyor.

Nüfusu kısmen daha az olan Avustralya / Okyanusya, %60.4 ile ikinci sırada yer alırken onu %52 ile Avrupa ve %30.5 ile Latin Amerika / Karayipler izliyor. 2000-2009 yılları için internet kullanımındaki büyüme hızları dikkate alındığında ise %1648 ile en agresif büyümenin Orta Doğu'da gerçekleştiğini onu %1392 ile Afrika ve yaklaşık %891 ile Latin Amerika / Karayiplerin izlediğini görüyoruz. Bir başka araştırma sonucuna göreyse yaşlara göre dağılımda internetin en çok 18-29 grubu tarafından kullanıldığı saptanmış.


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sertacaygun 9 yıl
Internet aleminde İngilizce olması çok önemli. Bir sürü güzel makal var, anlayana tabi... Üni'ye başlayınca ilk işim güzelce İngilizce öğrenmek...
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sahafiec 9 yıl
bence bu rakamla kötü bile sayılır çok daha iyi olabilir ve olmalıydı.
bunun suçlusu da bizim Telekom gibi gerici ve tekel zihniyetli şirketler...

bunlar gelişmeyi yavaşlatmasaydı şimdi bu rakamlar 4-5 katından söz ediyor olabilirdik...
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ExECaLiBuR 9 yıl
Kısaca her evde bir internet gibi.


Bi de net hızlarında da bu kadar artış olursa sevindirici bir haber olur.
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Dihaş 9 yıl
Hayırlısı :)
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ipsizneco 9 yıl
öyle diyorsunuz daha sitemize ziyaretçi çekmek için yapmadığımız şey kalmıyor sadece biz değil
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MazidenBiri. 9 yıl
Yolun sonu kötü
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