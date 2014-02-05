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İnternet trafiğine yönelik saldırılar

5 yıl
12,5b
1
Güvenlik
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hayatımızın vazgeçilmez bir ögesi haline gelen internet, aynı zamanda güvenlik saldırılarının da merkezinde yer alıyor. Man in the Middle adı verilen teknikle, internet trafiği manipüle edilebiliyor, bireysel, kurumsal veya devlet seviyesindeki kritik bilgiler önlem alınmaz ise ele geçirilebiliyor. Konuyu, Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gonca Gürsün en anlaşılır hali ile anlatıyor.
 

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simbilli 5 yıl
Anlamadığım bir şey var. Bu hackerları temsil eden resimde bi hacker niye kar maskesi taksın arkadaş
3 Yanıt Yanıtla +15
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Morphinz 5 yıl Rainbow_Six
Rainbow_Six

Gerçekten tehlikeli bir durum illa abd ye giden veriden bahsedilmiyor bu bir örnek bu tip saldırı teknikleri ile bir çok bilgi el degiştirir yada yanlış yönlendirilerek bazı çok bilmiş arkadaşların ağladıgı gibi yüksek ping meydana getirilebilir bu Saldırı türü için ISS ler önlem almalı

Çok bilmiş arkadaşların ağladığı gibi derken?
ISS'ler önlem almalı demişsiniz buyrun sizi bizim santrallerimizden biriyle tanıştırayım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bak buda Türkiye'deki middle man adam evinden geçiriyor fiber hattı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Sana şimdi okadar çok şey anlatırım ki.. Aklın hayalin almaz..
Ama artık ttnet'den de Türkiye'den de bıktım o yüzden konuşmaya gerek yok..
Rainbow_SixGerçekten tehlikeli bir durum illa abd ye giden veriden bahsedilmiyor bu bir örnek bu tip saldırı teknikleri ile bir çok bi...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Morphinz 5 yıl
Neden yorumum silindi?
Herşeyi geçti artık bu forum doğru söyleyenlerin yorumlarınımı silmeye başladı?
Böyle devam ederse kaybeden siz olucaksınız farkındasınızdır umarım
Neden yorumum silindi?Herşeyi geçti artık bu forum doğru söyleyenlerin yorumlarınımı silmeye başladı?Böyle devam ederse kaybeden siz olucaksınız far...
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sdc55 2 yıl
saldırı varsa savunmada vardır
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furki2525 4 yıl
süper konu
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keskin53 5 yıl
kimbilir donanımhabere girerken kac ulke geziyorumdur
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aspirin_00 5 yıl
şuan en büyük saldırı TBMM den geçti hadi herkese hayırlı olsun.
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Morphinz 5 yıl
Neden yorumum silindi?
Herşeyi geçti artık bu forum doğru söyleyenlerin yorumlarınımı silmeye başladı?
Böyle devam ederse kaybeden siz olucaksınız farkındasınızdır umarım
1 Yanıt Yanıtla +5
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hyasing40 5 yıl
Kahrımdan ölüyorum :(( felaket tellalı hanfendi tamam 3. servis sağlayıcı bilgiye eriştide ssl diye bir teknoloji var haberdarmısınız bilmem... Zaten ekonomik veriler vs hiç korunmazlar kriptolanmazlar herneyse asıl önemli olan biz kendi servis sağlayıcılarımıza ne kadar güveniyoruz?
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Rainbow_Six 5 yıl
Gerçekten tehlikeli bir durum illa abd ye giden veriden bahsedilmiyor bu bir örnek bu tip saldırı teknikleri ile bir çok bilgi el degiştirir yada yanlış yönlendirilerek bazı çok bilmiş arkadaşların ağladıgı gibi yüksek ping meydana getirilebilir bu Saldırı türü için ISS ler önlem almalı
1 Yanıt Yanıtla
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Morphinz 5 yıl Rainbow_Six
Rainbow_Six

Gerçekten tehlikeli bir durum illa abd ye giden veriden bahsedilmiyor bu bir örnek bu tip saldırı teknikleri ile bir çok bilgi el degiştirir yada yanlış yönlendirilerek bazı çok bilmiş arkadaşların ağladıgı gibi yüksek ping meydana getirilebilir bu Saldırı türü için ISS ler önlem almalı

Çok bilmiş arkadaşların ağladığı gibi derken?
ISS'ler önlem almalı demişsiniz buyrun sizi bizim santrallerimizden biriyle tanıştırayım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bak buda Türkiye'deki middle man adam evinden geçiriyor fiber hattı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Sana şimdi okadar çok şey anlatırım ki.. Aklın hayalin almaz..
Ama artık ttnet'den de Türkiye'den de bıktım o yüzden konuşmaya gerek yok..
Yanıtla +9
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DH Misafiri 5 yıl
Kadın haklı Rusya şuan benim bu yazdığım mesajı değiştirip size daha farklı gönderecektir. :D
Sizlerde bu yüzden yanlış anlayıp eksileri verirsiniz.
Zaten TTNET ne olduğu belli kimse memnun değil. Memnunum diyen varsa söylesin.
Sadece parayı düşünen bir şirketten fazla bir şey bekleyemeyiz. Sınırsız internet deyip Adil Kullanma Kotası koyan bir firma bu demek oluyorki Türkiye'deki alt yapımız belli bu yüzden sorun çıkmasın diye bir kısıtlama yapmışlar ve bu kısıtlamayı kaldırıp daha iyi bir alt yapı ile uğraşmayan bir şirketten güvenlik kelimesini hiç beklemiyorum.
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fatih-8 5 yıl
Konuyla alakasız da,
Maxwell li 750-750ti in testleri görüntüleri sızıyor 75W tdp ile gtx660 performansına yakın deniyor. Sitede bir haber bile görmedim. Ki 750 ti haberleri uzunca bir süredir dolanıyor. Nvidia maxweli denemek icin bu kartı çıkarıyormuş sene sonuna doğru asık 20 nm maxwel serisi gelecekmiş.
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turker03 5 yıl
HÜKÜMET? TİB?
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hakan.ifone 5 yıl
bu saldırı beni bitirdi ben gördüm arkdaşlar pcme virüs girdi büyük virüs kac bin tane hatıra resimler dosyalar ne varsa gitti pcm cöktüü format cektigm halde hasarlı bilgisayarım namussuzların saldırsına ben maruz kaldım nedenin acıklım nasıl oldugunu mediaget diye program indirdim programın özelligi indiremediginz oyunları film oyunlar iindiroyrsun attıgınız data veya c dosyası yanii link le veriyor oyunları linklerde büyük virüsler var indirdim pcm cöktüü sakın link indirmeyin 50 ve 60 .yıllk resimler programlar gittii ama sevindigim konu diger leptobumda resimlerin aynısndan olmasıı helekii resimlerin kopyaları vardıı buu şerefsiz heckerların işi dikkat edinnn
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