İnternet trafiğine yönelik saldırılar

Hayatımızın vazgeçilmez bir ögesi haline gelen internet, aynı zamanda güvenlik saldırılarının da merkezinde yer alıyor. Man in the Middle adı verilen teknikle, internet trafiği manipüle edilebiliyor, bireysel, kurumsal veya devlet seviyesindeki kritik bilgiler önlem alınmaz ise ele geçirilebiliyor. Konuyu, Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gonca Gürsün en anlaşılır hali ile anlatıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.