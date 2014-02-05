İnternet trafiğine yönelik saldırılar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Hayatımızın vazgeçilmez bir ögesi haline gelen internet, aynı zamanda güvenlik saldırılarının da merkezinde yer alıyor. Man in the Middle adı verilen teknikle, internet trafiği manipüle edilebiliyor, bireysel, kurumsal veya devlet seviyesindeki kritik bilgiler önlem alınmaz ise ele geçirilebiliyor. Konuyu, Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gonca Gürsün en anlaşılır hali ile anlatıyor.
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Çok bilmiş arkadaşların ağladığı gibi derken?
ISS'ler önlem almalı demişsiniz buyrun sizi bizim santrallerimizden biriyle tanıştırayım.
Bak buda Türkiye'deki middle man adam evinden geçiriyor fiber hattı.
Sana şimdi okadar çok şey anlatırım ki.. Aklın hayalin almaz..
Ama artık ttnet'den de Türkiye'den de bıktım o yüzden konuşmaya gerek yok..
Herşeyi geçti artık bu forum doğru söyleyenlerin yorumlarınımı silmeye başladı?
Böyle devam ederse kaybeden siz olucaksınız farkındasınızdır umarım