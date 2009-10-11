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Iolo: Windows 7, Vista'dan yavaş!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Iolo: Windows 7, Vista'dan yavaş!
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22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletim sistemi, gerek son kullanıcılar gerekse de endüstri tarafından merakla bekleniyor. Her ne kadar yayımlanan iki Hizmet Paketi ve arka arkaya çıkan güncellemeler ile lanse edildiği sürüme göre adeta farklı bir kimliğe bürünen Windows Vista, Windows XP sonrasında oluşan yüksek beklentiyi karşılamakta yer yer ciddi sıkıntılar yaşadı. Steve Ballmer'ın sürece dahil olmasıyla geliştirme çalışmaları hız kazanan ve 18 ayda tamamlandığı belirtilen Windows 7 ise gerek beta gerekse de RC sürümleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmaya başardı.

Hem Microsoft hem de son kullanıcıların önemli bir kısmı tarafından Windows Vista'dan daha hızlı olduğu belirtilen Windows 7 için aksi yönde bir açıklama Iolo firmasından geldi. Dünyanın en popüler Windows ince ayar uygulamalarından birisi olan System Mechanic yazılımını geliştiricisi olan Iolo, Windows 7'nin yerini alacağı Windows Vista'dan daha yavaş olduğunu iddia ediyor. Gerçekleştirdiği boot testlerinde Windows 7'nin 1:34 saniyede, Windows Vista'nın ise 1:06 saniyede açıldığını belirten Iolo, boot ölçümlerinde masaüstünün görünmesi değil, sistemin kullanılabilir hale gelmesini esas aldıklarının altını çiziyor.

Bu noktada akıllara sadece boot süresinin performans değerlendirmelerinde yeterli olup olmayacağı sorusu geliyor. Zira Windows 7 ile yapılan testlerin önemli bir kısmında işletim sisteminin Windows Vista ile bekleneni veremeyen kısmen eski sayılabilecek pek çok sistemde daha rahat çalışabildiği biliniyor. Windows Vista ile kıyaslandığında hem donanım hem yazılım uyumluluğunun ciddi şekilde arttırıldığı dolayısıyla kaydadeğer bir performans kazanımının elde edildiği belirtilen Windows 7 için aynı zamanda stabilite üzerine de ciddi güncellemeler yapıldığı Microsoft'un açıkladığı resmi detaylar arasında yer alıyor.

Windows 7'nin üç ve altı aylık sistemlerde daha yüksek performans sunduğunu kabul ettiği belirtilen Iolo'nun test metodolojisi ve elde ettiği bulguları bu hafta içerisinde açıklamayı planladığı bildiriliyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşım Sistemim Pentium Dual Core Cpu e5400 2.70x2 ram 2 gb 320 gb Hard Disk 1 Gb Ekran Kartı kullanıyorum.Xp Macintos Vista win7 yükledim.En iyi Performansı Win 7 den aldım
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L.o.T.u.S 10 yıl
Kesinlikle VİSTA kötü diyenler tarih öncesi bilgisayarları kullananlar.

Ben hep merak ederdim Yahu millet şu VİSTA da kötüleyecek ne buluyor ve ben niye son derece memnunum diye.Sonunda anladım.Ben vistayı daha YENİ BİLGİSAYAR TOPLADIKTAN SONRA İLK KURDUM.YANİ İMZAMDAKİ SİSTEM.DOLAYISIYLA XP VE VİSTA ARASINDA HIZ FARKI OLARAK ZERRE FARK ETMEDİ.ZATEN KURAR KURMAZ SİSTEM TEST YAPTIM DİREKT 5.9 PUAN ÇAKTI.3 SENE ÖNCE KURDUĞUM VİSTA HİçBİR FORMAT ATMADAN İLK GÜNKÜ GİBİ CANAVAR GİBİ ÇALIŞIYOR . ABARTMIYORUM HİÇBİR SORUN YAŞAMADIM.HİÇBİR GEREKSİNİM SÖYLEMEDEN VİSTA SORUNLU DİYENLERİN SAMİMİYETLERİ SORGULANMALI.

**** SONRA ANLADIM Kİ VİSTA KÖTÜ DİYENLER ASLINDA KENDİLERİ KÖTÜ.SON DERECE YAVAS HATTA 512 YADA 1 GB RAMLE VİSTAYI KURMUŞLAR YOK EFENDİM YAVAŞ MIŞ DİYE SAÇMA SAPAN FİKİRLER.ZATEN SENİN O SİSTEMİNE XP DEN BAŞKASI GİTMEZ.NEYİNE VİSTA KÖTÜLÜYORSUN.Sistemlerinin yavaş çalışmasını kendilerine yediremeyip işletim sistemi kötülemek MERTLİKMİ .



*** Kim ağzında sakız gibi aynı şeyi gevelesin dursun fark etmez benim şu aşağıdaki sistem vistadan en yüksek puanı alıyor ve yavaş diyeninde aklına şaşarım .


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x1650Pro 10 yıl
win 7 yi bende denedim ama daha sonra vista home premiuma geri döndüm vista daha hızlı geldi nedense
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emreee85 10 yıl
w7 iyi güzelde parmak izi okuyucumu çalıştıracak program bulamadım. bendeki omnipass programı uyumsuz olduğu için yüklemiyor. bende vistaya geri döndüm.
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acbold 10 yıl
kim ne derse dedsin vista kadar gereksiz bir sistem yok.eğer işe yarasaydı win7 çıkmazdı. xp senelerdir devam ediyor ve halen fiyatıda makul değil. demekki satılıyor arkadaşım :)
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ahrimar 10 yıl
her bir üst windows sistemi bir öncekinden doğal olarak üstun olacaktır. ms daki adamlar aptalmı. w95 den beri her sürümü kullandım. vista en mukemmel olanı. vista kötudur diyenler vistayı update etmemiş olanlar. dolayısı ile w7de başlangıçta problemli olacaktır ama update sonrası mukemmel olacagına inanıyorum.
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stradosphere 10 yıl
@Megawolt
Haklısın;fakat görüşler değişkendir.Microsoft un bile bu durumdan çekinme nedeni Vista da ilk karşılaştıkları sorun ve şikayetlerden ötürü geliyor.Sen bir program yazıp ardından neler yaratabileceğini bilmediğin bir canavar yaratamazsın bunlar olasılık hesaplamaları hata da olabilir olmayadabilir.Bence boşver windows 7 yi sevenler onunla yaşasınlar :D
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umutarslan.com 10 yıl
6aydır vista64bit ultimate kullanıyorum Xpden DAha iyi.24saat açık bilgisayarım Arşiv kopyalıyorum genlde.Xpden 4. Farklı kopyalamaya gelince yavaşlıyodu sistem.vista64te böyle sorunum olmuyo ve 64bit farkı Q6600 3gb ram var.Yavaşlıktan yakınanlar bence önce sabit disklerini değiştirsin yada raid yapsın.diskin önemi büyük.Win7 64bit kurdum birde 40gblık ide diskime.o disk yavaştı ve eski bir diskti tam performans alamadım.win7 tam oturdugunda direk geçiş yapıcam.
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stradosphere 10 yıl
windows xp kullanmaya devam diyenlere şaşıyorum halen uygun donanımlarla vistayı da uygun şekilde kullanabilirsin.Windows 7 ye gelince tam sürüm çıkmadan windows 7 ve vista hakkında yorum yapmayacağım ama şu bir gerçek ki şimdilik windows 7 normal kullanımda ev ve ofis yani daha stabil ve hızlı
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ExclusivePack 10 yıl
vista yı 4 gb bellek ii bir ekran kartı ve ii bi işlemciyle kullanırsan çok performasnlı.ilk yüklendiğinde yavaş fakat güncellemeleri yaptıktan sonra 1 hafta içinde çok performasnlı hale gelio.bn 1 seneden beri kullanıorum
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MrPerFormance 10 yıl
Hala windows xp ve windows 7 yi karşılaştıranlar var. Şaşırıyorum
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i Am Not Dead 10 yıl
adamların pc cort 1gb ramlı pcye kuruyorlar 7 yada vista sonra vista kötü 7 kötü diyorlar :D anlamıyorum microsoft en son sistem neyse ona göre windows üretir 8gb ram var 1 gram kasma olmuyor :D lütfen pc nıze bakın öyle konusun saçma saçmada windowsları eleştirmeyin orda kaç tane prof var inceleyen size yarım yamalak windows sunmuyorlar.
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