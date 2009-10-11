Iolo: Windows 7, Vista'dan yavaş!

22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletim sistemi, gerek son kullanıcılar gerekse de endüstri tarafından merakla bekleniyor. Her ne kadar yayımlanan iki Hizmet Paketi ve arka arkaya çıkan güncellemeler ile lanse edildiği sürüme göre adeta farklı bir kimliğe bürünen Windows Vista, Windows XP sonrasında oluşan yüksek beklentiyi karşılamakta yer yer ciddi sıkıntılar yaşadı. Steve Ballmer'ın sürece dahil olmasıyla geliştirme çalışmaları hız kazanan ve 18 ayda tamamlandığı belirtilen Windows 7 ise gerek beta gerekse de RC sürümleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmaya başardı.
Hem Microsoft hem de son kullanıcıların önemli bir kısmı tarafından Windows Vista'dan daha hızlı olduğu belirtilen Windows 7 için aksi yönde bir açıklama Iolo firmasından geldi. Dünyanın en popüler Windows ince ayar uygulamalarından birisi olan System Mechanic yazılımını geliştiricisi olan Iolo, Windows 7'nin yerini alacağı Windows Vista'dan daha yavaş olduğunu iddia ediyor. Gerçekleştirdiği boot testlerinde Windows 7'nin 1:34 saniyede, Windows Vista'nın ise 1:06 saniyede açıldığını belirten Iolo, boot ölçümlerinde masaüstünün görünmesi değil, sistemin kullanılabilir hale gelmesini esas aldıklarının altını çiziyor.
Bu noktada akıllara sadece boot süresinin performans değerlendirmelerinde yeterli olup olmayacağı sorusu geliyor. Zira Windows 7 ile yapılan testlerin önemli bir kısmında işletim sisteminin Windows Vista ile bekleneni veremeyen kısmen eski sayılabilecek pek çok sistemde daha rahat çalışabildiği biliniyor. Windows Vista ile kıyaslandığında hem donanım hem yazılım uyumluluğunun ciddi şekilde arttırıldığı dolayısıyla kaydadeğer bir performans kazanımının elde edildiği belirtilen Windows 7 için aynı zamanda stabilite üzerine de ciddi güncellemeler yapıldığı Microsoft'un açıkladığı resmi detaylar arasında yer alıyor.
Windows 7'nin üç ve altı aylık sistemlerde daha yüksek performans sunduğunu kabul ettiği belirtilen Iolo'nun test metodolojisi ve elde ettiği bulguları bu hafta içerisinde açıklamayı planladığı bildiriliyor.
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Ben hep merak ederdim Yahu millet şu VİSTA da kötüleyecek ne buluyor ve ben niye son derece memnunum diye.Sonunda anladım.Ben vistayı daha YENİ BİLGİSAYAR TOPLADIKTAN SONRA İLK KURDUM.YANİ İMZAMDAKİ SİSTEM.DOLAYISIYLA XP VE VİSTA ARASINDA HIZ FARKI OLARAK ZERRE FARK ETMEDİ.ZATEN KURAR KURMAZ SİSTEM TEST YAPTIM DİREKT 5.9 PUAN ÇAKTI.3 SENE ÖNCE KURDUĞUM VİSTA HİçBİR FORMAT ATMADAN İLK GÜNKÜ GİBİ CANAVAR GİBİ ÇALIŞIYOR . ABARTMIYORUM HİÇBİR SORUN YAŞAMADIM.HİÇBİR GEREKSİNİM SÖYLEMEDEN VİSTA SORUNLU DİYENLERİN SAMİMİYETLERİ SORGULANMALI.
**** SONRA ANLADIM Kİ VİSTA KÖTÜ DİYENLER ASLINDA KENDİLERİ KÖTÜ.SON DERECE YAVAS HATTA 512 YADA 1 GB RAMLE VİSTAYI KURMUŞLAR YOK EFENDİM YAVAŞ MIŞ DİYE SAÇMA SAPAN FİKİRLER.ZATEN SENİN O SİSTEMİNE XP DEN BAŞKASI GİTMEZ.NEYİNE VİSTA KÖTÜLÜYORSUN.Sistemlerinin yavaş çalışmasını kendilerine yediremeyip işletim sistemi kötülemek MERTLİKMİ .
*** Kim ağzında sakız gibi aynı şeyi gevelesin dursun fark etmez benim şu aşağıdaki sistem vistadan en yüksek puanı alıyor ve yavaş diyeninde aklına şaşarım .
Haklısın;fakat görüşler değişkendir.Microsoft un bile bu durumdan çekinme nedeni Vista da ilk karşılaştıkları sorun ve şikayetlerden ötürü geliyor.Sen bir program yazıp ardından neler yaratabileceğini bilmediğin bir canavar yaratamazsın bunlar olasılık hesaplamaları hata da olabilir olmayadabilir.Bence boşver windows 7 yi sevenler onunla yaşasınlar :D