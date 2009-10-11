Iolo: Windows 7, Vista'dan yavaş!

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22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletim sistemi, gerek son kullanıcılar gerekse de endüstri tarafından merakla bekleniyor. Her ne kadar yayımlanan iki Hizmet Paketi ve arka arkaya çıkan güncellemeler ile lanse edildiği sürüme göre adeta farklı bir kimliğe bürünen Windows Vista, Windows XP sonrasında oluşan yüksek beklentiyi karşılamakta yer yer ciddi sıkıntılar yaşadı. Steve Ballmer'ın sürece dahil olmasıyla geliştirme çalışmaları hız kazanan ve 18 ayda tamamlandığı belirtilen Windows 7 ise gerek beta gerekse de RC sürümleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmaya başardı.

Hem Microsoft hem de son kullanıcıların önemli bir kısmı tarafından Windows Vista'dan daha hızlı olduğu belirtilen Windows 7 için aksi yönde bir açıklama Iolo firmasından geldi. Dünyanın en popüler Windows ince ayar uygulamalarından birisi olan System Mechanic yazılımını geliştiricisi olan Iolo, Windows 7'nin yerini alacağı Windows Vista'dan daha yavaş olduğunu iddia ediyor. Gerçekleştirdiği boot testlerinde Windows 7'nin 1:34 saniyede, Windows Vista'nın ise 1:06 saniyede açıldığını belirten Iolo, boot ölçümlerinde masaüstünün görünmesi değil, sistemin kullanılabilir hale gelmesini esas aldıklarının altını çiziyor.

Bu noktada akıllara sadece boot süresinin performans değerlendirmelerinde yeterli olup olmayacağı sorusu geliyor. Zira Windows 7 ile yapılan testlerin önemli bir kısmında işletim sisteminin Windows Vista ile bekleneni veremeyen kısmen eski sayılabilecek pek çok sistemde daha rahat çalışabildiği biliniyor. Windows Vista ile kıyaslandığında hem donanım hem yazılım uyumluluğunun ciddi şekilde arttırıldığı dolayısıyla kaydadeğer bir performans kazanımının elde edildiği belirtilen Windows 7 için aynı zamanda stabilite üzerine de ciddi güncellemeler yapıldığı Microsoft'un açıkladığı resmi detaylar arasında yer alıyor.

Windows 7'nin üç ve altı aylık sistemlerde daha yüksek performans sunduğunu kabul ettiği belirtilen Iolo'nun test metodolojisi ve elde ettiği bulguları bu hafta içerisinde açıklamayı planladığı bildiriliyor.