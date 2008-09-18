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Iomega'dan MacBook Air için taşınabilir disk

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
7,1b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Iomega'dan MacBook Air için taşınabilir disk
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Depolama çözümleri üreticisi Iomega, Apple'ın tasarımıyla öne çıkan dizüstü bilgisayarı MacBook Air için yeni bir taşınabilir disk hazırladı. eGo Helium adı verilen 320GB'lık yeni disk, 2.5" boyutunda, 16mm kalınlığında ve 200 gram ağırlığında.

Alüminyum tabanlı kasaya sahip olan yeni harici depolama çözümü, USB 1.1 ve 2.0 arabirimleriyle uyumlu olarak çalışabilmekte. Hot Plug & Play desteği de sunan Iomega eGo Helium, Drop Guard özelliğine de sahip. Disk bu özellik sayede disk düşmeye (1.3m'e kadar) karşı dayanıklı.

Tasarımı itibariyle de MacBook Air'ı hatırlatan Iomega'nın yeni diski 1 yıllık garanti ve 149.99$'lık etiket fiyatı üzerinden önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunulacak.


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