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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14.5 ile birçok yeni emoji gelecek

    Apple, iOS 14.5 geliştirici sürümünün 2. betasını yayınladı. Şirket ilk baharda gelecek olan yeni sürümle kullanıcıla yeni emojiler sunacak ve bazı emojileri değiştirecel.
    17 Şubat 2021, 15:29 (13 sa.)
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    İşletim Sistemleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14.5 ile birçok yeni emoji gelecek
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    Apple, geliştiriciler için iOS 14.5 beta 2'yi piyasaya sürdü. Yeni beta sürüm, ilkbaharda iOS 14.5 ve iPadOS 14.5 ile piyasaya sürülmesi planlanan yeni emojileri gün yüzüne çıkardı. Apple, emoji kütüphanesine birkaç yeni eklemeler yapmakla birlikte bazı emojileri de değiştiriyor. Şirket, kulaklık emojisini, yeni AirPods Max'e benzer bir emoji ile değiştiriyor.

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    Ayrıca Bkz. "iOS için Google Fotoğraflar'a yeni düzenleme özellikleri geliyor"

    iOS 14.5 ve iPadOS 14.5 ile gelecek emojiler

    iOS 14.5 ve iPadOS 14.5 ile gelecek olan yeni emojiler daha güvenlik odaklı ve kapsayıcı görünüyor. Revize edilen emojilerden tırmanan insanları tasvir eden emojideki insanlara kask ekleniyor. Apple, aşılar için de işe yaramasını umduğu daha nötr bir görünüm vermek için şırınga emojisinden kanı çıkardı.

    iOS 14.5 ile birçok yeni emoji gelecek
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    Yeni emojilerle birlikte sakallı insanlar için cinsiyet seçenekleri, bulutların arasında yer alan bir yüz ve spiral gözlü bir yüz, yanan kalp ve bandajlı kalp, ten rengi karışımlarına sahip yeni çift emojileri geliyor.

    Yeni emojilerin bu baharda piyasaya sürüldüğünde iOS 14.5 ve iPadOS 14.5'e eklenmiş olması bekleniyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/16/see-all-the-new-and-updated-emoji-coming-to-ios-145-this-spring Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    basartenk (basar tenk) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Üffff beee habera bak
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    esmerbuyucu (E. B.) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen dugers
    Yalnız bu bir ara sürüm ve sadece emoji kısmından bahsedilmiş.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    W wololo07 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İbnelik önemli tabi
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    L Longg_Night 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    bir corona emojisi beklerdik neyseki aşı gelmiş
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    M meLek122 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşte senelerdir hayalini kurduğum olay
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    dugers (syt dgr) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Android 12'de yenilik yok diye insanlar kızıyor. Apple yazılım konusunda adeta ders veriyor.
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    esmerbuyucu (E. B.) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) dugers
    Yalnız bu bir ara sürüm ve sadece emoji kısmından bahsedilmiş.
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    WB 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tabi onemli
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    oly1786 (caner nebi) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Emojiden önce bir "telefon" olarak kullanalım şunu,
    her gün konuştuğum kişinin adı aramada çıkmıyor, alakasız sonuçlar var,
    bıktım artık.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    | OMG! | 5 sa. ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Aynen telefon uygulaması 2010 yılının android özelliklerini barındırıyor. 3D touch ile favorilere ulaşma özelliği vardı kullandığım, 14 ile onu da kaldırdılar, ileri gideceğine geri gidiyor!
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    basartenk (basar tenk) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Üffff beee habera bak
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