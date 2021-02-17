iOS 14.5 ile birçok yeni emoji gelecek

Apple, geliştiriciler için iOS 14.5 beta 2'yi piyasaya sürdü. Yeni beta sürüm, ilkbaharda iOS 14.5 ve iPadOS 14.5 ile piyasaya sürülmesi planlanan yeni emojileri gün yüzüne çıkardı. Apple, emoji kütüphanesine birkaç yeni eklemeler yapmakla birlikte bazı emojileri de değiştiriyor. Şirket, kulaklık emojisini, yeni AirPods Max'e benzer bir emoji ile değiştiriyor.İlginizi Çekebilir Apple, iCloud şifrelerine erişim için bir Chrome uzantısı yayınladı
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iOS 14.5 ve iPadOS 14.5 ile gelecek emojiler
iOS 14.5 ve iPadOS 14.5 ile gelecek olan yeni emojiler daha güvenlik odaklı ve kapsayıcı görünüyor. Revize edilen emojilerden tırmanan insanları tasvir eden emojideki insanlara kask ekleniyor. Apple, aşılar için de işe yaramasını umduğu daha nötr bir görünüm vermek için şırınga emojisinden kanı çıkardı.
Yeni emojilerle birlikte sakallı insanlar için cinsiyet seçenekleri, bulutların arasında yer alan bir yüz ve spiral gözlü bir yüz, yanan kalp ve bandajlı kalp, ten rengi karışımlarına sahip yeni çift emojileri geliyor.
Yeni emojilerin bu baharda piyasaya sürüldüğünde iOS 14.5 ve iPadOS 14.5'e eklenmiş olması bekleniyor.
https://appleinsider.com/articles/21/02/16/see-all-the-new-and-updated-emoji-coming-to-ios-145-this-spring Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her gün konuştuğum kişinin adı aramada çıkmıyor, alakasız sonuçlar var,
bıktım artık.