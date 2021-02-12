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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS için Google Fotoğraflar'a yeni düzenleme özellikleri geliyor

    Google, iOS kullanıcıları için Google Fotoğraflar uygulamasına geliştirilmiş video düzenleme özellikleri getirdi. Önümüzdeki aylarda da yeniden tasarlanmış fotoğraf düzenleyici kullanıcılara sunulacak
    12 Şubat 2021, 19:45 (5 gün)
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    iOS için Google Fotoğraflar'a yeni düzenleme özellikleri geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Google, iOS için Google Fotoğraflar uygulamasına parlaklık, kontrast ve pozlama gibi özellikleri düzenlemek için ayrıntılı kontroller ekleyen yeni bir video düzenleyici getiriyor. Bu kontrollere ek olarak kullanıcılar artık doğrudan uygulama içerisinden videoları kırpma, perspektifi değiştirme ve filtreler ekleme gibi seçeneklere de sahip olacak.

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    iOS için Google Fotoğraflar'a yeni özellikler geliyor

    Yeni video düzenleyici, kullanıcıların videoları kırpmasına, perspektifi değiştirmesine ve filtre eklemesine olanak tanıyacak. Kullanıcılar ayrıca parlaklık, kontrast, doygunluk ve sıcaklık gibi ayrıntılı düzenlemeleri, videolarında uygulayabilecekler.

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    Google One üyeliği satın alan Pixel sahipleri, portre bulanıklığı, portre Işığı ve daha birçok gelişmiş seçenekler de dahil olmak üzere yeni bir dizi fotoğraf düzenleme özelliğine sahip olacak.

    Yeni video düzenleme özellikleri iOS için Google Fotoğraflar'da yayınlandı ancak tüm kullanıcılara birkaç günü bulabilir. Çoğu Android kullanıcısına ise önümüzdeki haftalarda sunulacak. Eylül ayında Android kullanıcılara sunulan yeniden tasarlanmış fotoğraf düzenleyici ise önümüzdeki aylarda iOS cihazlara getirilecek.

    Google Fotoğrafla‪r‬ Google Fotoğrafla‪r‬ Google Fotoğrafla‪r‬ Google Fotoğrafla‪r‬ Google LLC Fotoğraf ve Video Ücretsiz 195.2 MB

    Google Fotoğraflar Google Fotoğraflar Google Fotoğraflar Google Fotoğraflar Google LLC Fotoğrafçılık Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://appleinsider.com/articles/21/02/11/google-brings-new-editing-features-to-google-photos-on-ios Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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