iOS için Google Fotoğraflar'a yeni düzenleme özellikleri geliyor

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Google, iOS için Google Fotoğraflar uygulamasına parlaklık, kontrast ve pozlama gibi özellikleri düzenlemek için ayrıntılı kontroller ekleyen yeni bir video düzenleyici getiriyor. Bu kontrollere ek olarak kullanıcılar artık doğrudan uygulama içerisinden videoları kırpma, perspektifi değiştirme ve filtreler ekleme gibi seçeneklere de sahip olacak.

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iOS için Google Fotoğraflar'a yeni özellikler geliyor

Yeni video düzenleyici, kullanıcıların videoları kırpmasına, perspektifi değiştirmesine ve filtre eklemesine olanak tanıyacak. Kullanıcılar ayrıca parlaklık, kontrast, doygunluk ve sıcaklık gibi ayrıntılı düzenlemeleri, videolarında uygulayabilecekler.

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Google One üyeliği satın alan Pixel sahipleri, portre bulanıklığı, portre Işığı ve daha birçok gelişmiş seçenekler de dahil olmak üzere yeni bir dizi fotoğraf düzenleme özelliğine sahip olacak.

Yeni video düzenleme özellikleri iOS için Google Fotoğraflar'da yayınlandı ancak tüm kullanıcılara birkaç günü bulabilir. Çoğu Android kullanıcısına ise önümüzdeki haftalarda sunulacak. Eylül ayında Android kullanıcılara sunulan yeniden tasarlanmış fotoğraf düzenleyici ise önümüzdeki aylarda iOS cihazlara getirilecek.

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Google Fotoğraflar Google LLC Fotoğrafçılık Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://appleinsider.com/articles/21/02/11/google-brings-new-editing-features-to-google-photos-on-ios

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