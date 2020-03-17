iOS 14 kodları iPhone 12 Pro'daki dördüncü kamerayı ortaya çıkardı

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iOS 14 kaynak kodlarına erişen 9to5Mac isimli haber sitesi, kodları çözümlemeye devam ettikçe yeni detaylar da gün yüzüne çıkıyor. iOS 14 ile birlikte gelecek birçok yeni özelliği, Apple'ın üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda piyasaya sürmeyi planladığı yeni cihazları ve bunların bazı özelliklerini açığa çıkaran kaynak; şimdi de iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'deki yeni 3D ToF kamera sensörünün varlığını doğrulamayı başardı.

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iPhone 12 Pro modellerindeki dördüncü kamera sensörü doğrulandı

iOS 14 işletim sisteminin kaynak kodlarında “d5x” kod adına sahip yeni iPhone'lar hakkında birtakım bilgilerin yer aldığı belirtiliyor. Bunlar arasında iki yeni iPhone modelinin 3D ToF kamera sensörü bulundurduğu bilgisi yer alıyor. Bu noktada model isimleri açıklanmamış olmakla beraber, bahsi geçen iki modelin iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olduğu tahmin ediliyor.

Yeni kamera sensörünün ön taraftaki TrueDepth kamera sisteminde olduğu gibi bir kızılötesi projektöre sahip olacağı belirtiliyor. Böylelikle objelere gönderilen kızılötesi ışığın nesneye ulaşması ve yansıyarak geri dönmesi için gereken süre ölçülmüş olacak. Haliyle yeni modellerin artırılmış gerçeklik özelliklerinde belirgin bir fark ortaya çıkacaktır.

Son birkaç yıldır Apple'ın artırılmış gerçeklik teknolojilerine hatırı sayılır derecede önem verdiği biliniyor. Yeni iPhone modelleriyle birlikte Apple ekosistemine dahil olacak 3D ToF kamera sensörünün iPhone 12 Pro modellerinin artırılmış gerçeklilk ve portre modu performansına olumlu etkide bulunacağını söyleyebiliriz. Buna ek olarak Ölçüm uygulamasının da daha iyi sonuçlar vereceği kesin.

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in kamera kurulumda geniş açılı ana lens, telefoto kamera, ultra geniş açılı kamera ve 3D ToF kamera sensörlerinin yer alması bekleniyor.

https://9to5mac.com/2020/03/17/ios-14-code-shows-only-iphone-12-pro-will-gain-time-of-flight-sensor-for-generating-3d-models-of-environments/

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