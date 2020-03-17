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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 9 Plus geliyor! İşte ilk bilgiler

    Sızan iOS 14 kodları, uygun fiyatlı iPhone 9'un daha büyük ekranlı modeli iPhone 9 Plus'ın yolda olduğunu ortaya çıkardı. iPhone 9 Plus'ın fiyatı ve özelliklerine ilişkin ilk bilgiler haberimizde.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 9 Plus geliyor! İşte ilk bilgiler
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    Apple'ın küçük ekranlı iPhone severler için uygun fiyatlı ve iPhone 8'e benzeyen bir model üzerinde çalıştığı biliniyor. iPhone SE halefi olması beklenen modelin iPhone 9 ya da iPhone SE 2 olarak adlandırılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bugün ortaya çıkan bilgiler ise 4.7 inç büyüklüğünde bir ekran üzerine kurulması beklenen iPhone 9'a daha büyük ekrana sahip bir kardeş geleceğini gözler önüne serdi.

    Bu bilgi, 9To5Mac isimli haber sitesinin iOS 14 kaynak kodlarına erişmesiyle birlikte gün yüzüne çıktı. Daha önce iOS 14'ün birçok yeni özelliğini ortaya çıkaran kaynak, şimdi de daha büyük ekranlı bir iPhone 9 Plus modelinin geleceğini duyurdu.

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    iPhone 9 ve iPhone 9 Plus, üç yıl önce duyurulan iPhone 8 modellerinin yerini alacak

    iPhone 9 olarak adlandırılması beklenen küçük ekranlı ve düşük maliyetli model hakkında şimdiye kadar birçok bilgi edindik. Öyle ki iPhone 9'un 4.7 inç büyüklüğünde LCD ekran, iPhone 8 benzeri tasarım, 12 MP çözünürlüğünde arka ve 7 MP çözünürlüğünde ön kamera, basınca duyarlı ve titreşimli geribildirimde bulunabilen Touch ID destekli ana ekran butonu, A13 Bionic yonga seti, 3 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı özelliklerine sahip olacağı bir süredir konuşuluyor.

    Telefonun başlangıç fiyatının ise 399$ olacağı, analistler tarafından paylaşılan bilgiler arasında. 

    iPhone 9 Plus geliyor! İşte ilk bilgiler
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    iPhone 9 Plus nasıl olacak?

    iPhone 9'un ağabeyi olacak iPhone 9 Plus modelinde ise 5.5 inç'lik bir ekrana yer verilmesi bekleniyor. Teknik özellik tarafında iPhone 9 ile aynı donanımları paylaşacağı tahmin edilen iPhone 9 Plus; daha büyük ekran dışında çift arka kamera dizilimi, 4GB RAM ve daha büyük batarya gibi farklılıklar bulundurabilir.

    iPhone 8 Plus'ın yerini alması beklenen iPhone 9 Plus modelinin 499$ başlangıç fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Mart ayında duyurulması beklenen iPhone 9 ve iPhone 9 Plus modellerinin koronavirüs engeline takıldığı ve satışa sunulacağı tarihin belirsizliğini koruduğu ifade ediliyor. 



    https://9to5mac.com/2020/03/16/ios-14-code-confirms-apple-planning-iphone-9-plus-with-a13-as-larger-version-of-rumored-entry-level-model/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    P2edatoR (Bayram BİÇER) 3 gün en beğenilen
    Birakin gelsin gel hele gel
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    ~Lion King~ (Fatih ) 3 gün
    7 plus kullanıyorum. Bahsedilen o çerçeve cumhuriyeti olan telefona sahibim. Yeni nesil iphoneların tasarımını görünce hele çentiği görünce gözlerim kanıyor resmen. Bu tasarımı seven az denilmeyecek bir kitle var. Elimdeki telefon 3.5 senedir yağ gibi ve çok memnunum. Birebir aynısının en son donanımlı hali çıkıp bir de uygun fiyatlı olursa göbek ata ata alırım.
    7 plus kullanıyorum. Bahsedilen o çerçeve cumhuriyeti olan telefona sahibim. Yeni nesil iphoneların tasarımını görünce hele çentiği görünce gözlerim kanıyor re...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    EknCn (Ekin Can Doğan) 3 gün ~Lion King~
    Sizin gibi düşünen bir çok arkadaş var, Apple bunu bildiği için böyle bir ürün çıkartıyor.
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    hareketliperde (tuluy ....) 3 gün
    kendisi nerdeki büyüğü geliyor
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    Yorumlar (41) Yorum Yaz Forumda Gör
    2 Avatar Avatar
    Technotronic (Çağlar Deniz) 12 sa.
    Inşallah apple süpriz yapıp ince çerçeveli çıkarır telefonu
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    seyhmus21 (seyhmus arkan) 1 gün
    9 ya da 9 pls denen telefon cikarsa fiyatlara guncelleme gelecek dolar durdurulamiyor
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    ramis78 (ramis yelkenci) 1 gün
    hadi bakalım çıksında ölmez sağ kalırsak alırız :)
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 2 gün
    demode vasat bir model olacak... 6s modelini tekrar eden apple tek ve 2 kameralı modeli satacağını sanıyor ya...
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 gün
    Hayatta isim olmaz iphone fiyatindan degil sevmedigimden ve birsey yuklenmedigi icin sevmiyorum
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    Challengermert (as das) 2 gün
    Sizce iphone 9 un (plus olmayanın) maH değeri kaç olur? İyi dayanır mı pili?
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    isteopaylaco (Emre Kaptan) 2 gün
    Logo çok ortada olmuş hafif yukarıda olsa daha şık dururdu. 400 dolar deniyor ama tam olarak ne kadara gelecek merakla bekliyorum.
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    DH Misafiri 2 gün
    8 Plus kullanıyorum yaklaşık bir buçuk senedir elimde <br /><br />Şarjı çabuk bitiyor
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 gün
    Hala 6 yıl önceki tasarımla çıkıyor apple karşımıza, bari güncel bir tasarım yap,
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    36123 kez okundu.
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