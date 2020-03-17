iPhone 9 Plus geliyor! İşte ilk bilgiler

Tam Boyutta Gör

Apple'ın küçük ekranlı iPhone severler için uygun fiyatlı ve iPhone 8'e benzeyen bir model üzerinde çalıştığı biliniyor. iPhone SE halefi olması beklenen modelin iPhone 9 ya da iPhone SE 2 olarak adlandırılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bugün ortaya çıkan bilgiler ise 4.7 inç büyüklüğünde bir ekran üzerine kurulması beklenen iPhone 9'a daha büyük ekrana sahip bir kardeş geleceğini gözler önüne serdi.

Bu bilgi, 9To5Mac isimli haber sitesinin iOS 14 kaynak kodlarına erişmesiyle birlikte gün yüzüne çıktı. Daha önce iOS 14'ün birçok yeni özelliğini ortaya çıkaran kaynak, şimdi de daha büyük ekranlı bir iPhone 9 Plus modelinin geleceğini duyurdu.

İlginizi Çekebilir

iOS 14 ile gelecek yenilikler neler? İşte iOS 14 hakkında bilinen her şey

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 işlemcisi A14 Bionic'in performans testi sonucu ortaya çıktı: Çekirdek hızında 3GHz bandı aşıldı!"

iPhone 9 ve iPhone 9 Plus, üç yıl önce duyurulan iPhone 8 modellerinin yerini alacak

iPhone 9 olarak adlandırılması beklenen küçük ekranlı ve düşük maliyetli model hakkında şimdiye kadar birçok bilgi edindik. Öyle ki iPhone 9'un 4.7 inç büyüklüğünde LCD ekran, iPhone 8 benzeri tasarım, 12 MP çözünürlüğünde arka ve 7 MP çözünürlüğünde ön kamera, basınca duyarlı ve titreşimli geribildirimde bulunabilen Touch ID destekli ana ekran butonu, A13 Bionic yonga seti, 3 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı özelliklerine sahip olacağı bir süredir konuşuluyor.

Telefonun başlangıç fiyatının ise 399$ olacağı, analistler tarafından paylaşılan bilgiler arasında.

Tam Boyutta Gör

iPhone 9 Plus nasıl olacak?

iPhone 9'un ağabeyi olacak iPhone 9 Plus modelinde ise 5.5 inç'lik bir ekrana yer verilmesi bekleniyor. Teknik özellik tarafında iPhone 9 ile aynı donanımları paylaşacağı tahmin edilen iPhone 9 Plus; daha büyük ekran dışında çift arka kamera dizilimi, 4GB RAM ve daha büyük batarya gibi farklılıklar bulundurabilir.

iPhone 8 Plus'ın yerini alması beklenen iPhone 9 Plus modelinin 499$ başlangıç fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Mart ayında duyurulması beklenen iPhone 9 ve iPhone 9 Plus modellerinin koronavirüs engeline takıldığı ve satışa sunulacağı tarihin belirsizliğini koruduğu ifade ediliyor.

https://9to5mac.com/2020/03/16/ios-14-code-confirms-apple-planning-iphone-9-plus-with-a13-as-larger-version-of-rumored-entry-level-model/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.