iOS 14 ile gelecek yenilikler neler? İşte iOS 14 hakkında bilinen her şey

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Apple'ın geliştirmeye devam ettiği iOS 14 işletim sistemiyle ilgili sızıntı kazanı kaynamaya devam ediyor. Son olarak 9To5Mac isimli haber sitesinin iOS 14 kaynak kodlarına erişmesi üzerine, yeni güncelleme ile gelecek birçok özellik açığa çıktı. Biz de iOS 14 ile ilgili şimdiye kadar bilinen tüm detayları bu yazımızda bir araya getirdik.

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Daha gelişmiş erişilebilirlik özellikleri

"Dünyanın en kişisel aygıtı, herkesin kullanımı için tasarlandı." mottosunu benimseyen Apple, engelleri kaldırmak ve iPhone'u herkes için kullanılabilir bir aygıt haline getirmek için yeni erişilebilirlik özellikleri üzerinde çalışıyor. Öyle ki sistem genelinde keşfedilen kodlara göre yangın alarmları, sirenler, kapı zilleri ve ağlayan bebek sesi gibi önem arz eden sesler iPhone'lar tarafından tespit edilip, işitme engelli kullanıcılar için çeşitli haptiklere(dokunsal algı) dönüştürülecek.

Ana ekran için liste görünümü

iOS 14 ile birlikte, iPhone'da yüklü tüm uygulamalar ana ekrana eklenecek bir sayfada liste halinde sıralanacak. İşlevselliği artırmaya yönelik olan bu özellik sayesinde, bütün yüklü uygulamaları tek bakışta görebilmek mümkün olacak. Keza Apple Watch'da da arayüz olarak "liste görüntüsü" opsiyonu seçildiğinde, uygulamalar alt alta sıralı bir şekilde görüntülenebiliyor.

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iOS 14 güncellemesi ile birlikte iPhone'lara gelecek bu özelliğin güzel tarafı ise listedeki uygulamaları filtreleyerek, ihtiyaca uygun bir şekilde ekranda sıralatabilmek mümkün. Örneğin; şu anda okunmamış bildirimleri olan tüm uygulamaları görecek şekilde uygulamaları filtreleyebilirsiniz.

Son olarak yeni liste görünümü, günün saatine ve konuma göre hangi uygulamalara ihtiyaç duyabileceğinizi önermek için Siri tarafından desteklenen akıllı öneriler içerecektir. Örneğin liste görünümü, spor salonuna geldiğinizde müzik uygulamasını açmanızı önerebilir.

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Daha önce iOS 14'ün iPhone 11 Pro Max üzerinde çalışırken görüntülenmesi, başka birtakım yeni özelliklerin de yolda olduğunun sinyalini vermişti.

iPad'lerde olduğu gibi bir çoklu görev penceresi tasarımıyla geleceği görülen iOS 14, arka planda çalışan daha çok uygulamayı tek ekranda gösterebiliyor. Aynı anda dört uygulamayı ekranda gösterebilen yeni multitasking tasarımında uygulamaları aşağıdan yukarıya sürükleyerek kapatabilmek mümkün.

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Ayrıca arka plandaki uygulamaların yanlışlıkla kapatılmasını önlemek için uygulamaları arka planda çalışmaya sabitleyecek bir özelliğin de eklendiği düşünülüyor. Zira ortaya çıkan videoda bir uygulama aşağı kaydırıldığında, ekran kararıyor ve uygulamanın üzerinde bir kilit simgesi görünüyor.

Daha önce ortaya atılan iddialar ve yeni tasarımın iPad'lerdeki çoklu görev ekranı tasarımını andırması, iOS 14'ün bölünmüş ekran özelliği ile geleceğine işaret ediyor.

iMessage için WhatsApp esintileri

MacRumors isimli teknoloji haber sitesi tarafından edinilen bilgilere göre; Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage, iOS 14 ile birlikte bazı yeni özelliklere kavuşabilir.

İletileri gönderdikten sonra geri çekme, iletileri okunmamış olarak işaretleme ve grup sohbetlerinde kişi etiketleme özelliklerinin iMessage uygulaması için test edildiği ifade ediliyor.

Fitness uygulaması: Seymour

MacRumors tarafından fark edilen bir diğer yenilik ise "Seymour" kod adlı fitness uygulaması. Çıktığında Fit veya Fitness olarak adlandırılacağı düşünülen bu uygulamada iPhone, Apple Watch ve Apple TV kullanıcıları için çeşitli egzersiz videolarının yer alacağı ifade ediliyor.

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iOS 14 ile gelecek diğer özellikler

Apple'ın Safari ve Mail gibi kendi yerleşik uygulamaları yerine, Google Chrome ve Gmail gibi üçüncü parti uygulamalar varsayılan uygulama olarak atanabilecek.

Çoklu işaretçiler ve sağ tıklama işlevi dahil olmak üzere daha gelişmiş fare imleci desteği.

iPad Pro için Trackpad destekli akıllı klavye.

PencilKit adlı özellikle birlikte, Apple Pencil ile yazılan el yazısı metin haline dönüştürülebilecek.

Apple Pay'e Alipay desteği eklenecek.

iPhone ile çekilen en iyi fotoğrafları belirlemek amacıyla düzenlenen Shot on iPhone Challenge (#shotoniphone) kampanyası, doğrudan fotoğraflar uygulamasına entegre edilecek. Bu sayede kullanıcıların iPhone'dan çektikleri fotoğrafları, fotoğraflar uygulaması aracılığıyla doğrudan yarışmaya yüklemeleri ve buradan da yarışma sonuçlarını görüntülemeleri sağlanacak.

iOS 14 ile birlikte duvar kağıtları daha iyi kategorize edilecek. Ayrıca üçüncü parti uygulamaların ayarlar menüsündeki duvar kağıdı seçeneğiyle doğrudan entegre olmasına izin verilecek. Bu sayede üçüncü parti duvar kağıdı uygulamalarının duvar kağıdı koleksiyonları, doğrudan duvar kağıdı ayarları menüsünde gösterilecek.

"Gobi" kod adlı yeni bir artırılmış gerçeklik uygulaması eklenecek. Şimdilik Starbucks ve Apple Store entegrasyonları olduğu bilinen bu artırılmış gerçeklik uygulamasıyla birlikte, kullanıcılar Apple Store'da sergilenen ürünlerle ilgili bilgileri görüntüleyebilecek, fiyat alabilecek ve ürünlerin özelliklerini karşılaştırabilecek.

Daha önce Bloomberg tarafından paylaşılan bir rapor, iOS 13 yüzünden başı sıkça ağrıyan Apple'ın iOS 14 ile birlikte güncellemeleri test etme şeklini değiştirdiğini ortaya çıkarmıştı. Yeni yazılım geliştirme süreciyle birlikte, ortaya daha hatasız ve performanslı bir işletim sisteminin çıkacağı öngörülüyor.

Bahsi geçen özelliklerin büyük çoğunluğu iOS 14 kaynak kodlarında tespit edilmiş olup, bu özelliklerin bire bir final sürümünde yer alacağı garanti edilmemektedir.

iOS 14 ne zaman çıkacak?

iOS 14 güncellemesinin 8-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen WWDC 2020 etkinliğinde duyurulması öngörülüyor. Bu tarihten itibaren beta sürecine girecek olan yeni işletim sisteminin Eylül ayının üçüncü haftası itibariyle de aşağıda yer alan uyumlu cihazlar için indirmeye sunulması bekleniyor.

iOS 14 güncellemesi alacak cihazlar

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

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