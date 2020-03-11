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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 ile gelecek yenilikler neler? İşte iOS 14 hakkında bilinen her şey

    iOS 14 ile gelecek yeni özellikler, sızdırılan kaynak kodlarıyla birlikte açığa çıktı. Bakalım iOS 14 güncellemesi ile birlikte iPhone kullanıcılarını hangi yenilikler bekliyor?
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14 ile gelecek yenilikler neler? İşte iOS 14 hakkında bilinen her şey
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    Apple'ın geliştirmeye devam ettiği iOS 14 işletim sistemiyle ilgili sızıntı kazanı kaynamaya devam ediyor. Son olarak 9To5Mac isimli haber sitesinin iOS 14 kaynak kodlarına erişmesi üzerine, yeni güncelleme ile gelecek birçok özellik açığa çıktı. Biz de iOS 14 ile ilgili şimdiye kadar bilinen tüm detayları bu yazımızda bir araya getirdik.

    Ayrıca Bkz. "Apple Mart 2020 etkinliği, Coronavirüs sebebiyle iptal edilmezse nelere sahne olacak?"

    Daha gelişmiş erişilebilirlik özellikleri

    "Dünyanın en kişisel aygıtı, herkesin kullanımı için tasarlandı." mottosunu benimseyen Apple, engelleri kaldırmak ve iPhone'u herkes için kullanılabilir bir aygıt haline getirmek için yeni erişilebilirlik özellikleri üzerinde çalışıyor. Öyle ki sistem genelinde keşfedilen kodlara göre yangın alarmları, sirenler, kapı zilleri ve ağlayan bebek sesi gibi önem arz eden sesler iPhone'lar tarafından tespit edilip, işitme engelli kullanıcılar için çeşitli haptiklere(dokunsal algı) dönüştürülecek. 

    Ana ekran için liste görünümü

    iOS 14 ile birlikte, iPhone'da yüklü tüm uygulamalar ana ekrana eklenecek bir sayfada liste halinde sıralanacak. İşlevselliği artırmaya yönelik olan bu özellik sayesinde, bütün yüklü uygulamaları tek bakışta görebilmek mümkün olacak. Keza Apple Watch'da da arayüz olarak "liste görüntüsü" opsiyonu seçildiğinde, uygulamalar alt alta sıralı bir şekilde görüntülenebiliyor. 

    iOS 14 ile gelecek yenilikler neler? İşte iOS 14 hakkında bilinen her şey
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    iOS 14 güncellemesi ile birlikte iPhone'lara gelecek bu özelliğin güzel tarafı ise listedeki uygulamaları filtreleyerek, ihtiyaca uygun bir şekilde ekranda sıralatabilmek mümkün. Örneğin; şu anda okunmamış bildirimleri olan tüm uygulamaları görecek şekilde uygulamaları filtreleyebilirsiniz.

    Son olarak yeni liste görünümü, günün saatine ve konuma göre hangi uygulamalara ihtiyaç duyabileceğinizi önermek için Siri tarafından desteklenen akıllı öneriler içerecektir. Örneğin liste görünümü, spor salonuna geldiğinizde müzik uygulamasını açmanızı önerebilir.

    Ayrıca Bkz. "Akıllı telefonlardan nefret eden bir uzay mühendisi, "cepboy" çevirmeli telefon geliştirdi"

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    Çoklu görev penceresi tasarımı değişiyor: Bölünmüş ekran özelliği iPhone'lara gelebilir

    Daha önce iOS 14'ün iPhone 11 Pro Max üzerinde çalışırken görüntülenmesi, başka birtakım yeni özelliklerin de yolda olduğunun sinyalini vermişti. 

    iPad'lerde olduğu gibi bir çoklu görev penceresi tasarımıyla geleceği görülen iOS 14, arka planda çalışan daha çok uygulamayı tek ekranda gösterebiliyor. Aynı anda dört uygulamayı ekranda gösterebilen yeni multitasking tasarımında uygulamaları aşağıdan yukarıya sürükleyerek kapatabilmek mümkün.

    iOS 14 ile gelecek yenilikler neler? İşte iOS 14 hakkında bilinen her şey
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    Ayrıca arka plandaki uygulamaların yanlışlıkla kapatılmasını önlemek için uygulamaları arka planda çalışmaya sabitleyecek bir özelliğin de eklendiği düşünülüyor. Zira ortaya çıkan videoda bir uygulama aşağı kaydırıldığında, ekran kararıyor ve uygulamanın üzerinde bir kilit simgesi görünüyor. 

    Daha önce ortaya atılan iddialar ve yeni tasarımın iPad'lerdeki çoklu görev ekranı tasarımını andırması, iOS 14'ün bölünmüş ekran özelliği ile geleceğine işaret ediyor.

    iMessage için WhatsApp esintileri

    MacRumors isimli teknoloji haber sitesi tarafından edinilen bilgilere göre; Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage, iOS 14 ile birlikte bazı yeni özelliklere kavuşabilir.

    İletileri gönderdikten sonra geri çekme, iletileri okunmamış olarak işaretleme ve grup sohbetlerinde kişi etiketleme özelliklerinin iMessage uygulaması için test edildiği ifade ediliyor. 

    Fitness uygulaması: Seymour

    MacRumors tarafından fark edilen bir diğer yenilik ise "Seymour" kod adlı fitness uygulaması. Çıktığında Fit veya Fitness olarak adlandırılacağı düşünülen bu uygulamada iPhone, Apple Watch ve Apple TV kullanıcıları için çeşitli egzersiz videolarının yer alacağı ifade ediliyor.

    iOS 14 ile gelecek yenilikler neler? İşte iOS 14 hakkında bilinen her şey
    Tam Boyutta Gör

    iOS 14 ile gelecek diğer özellikler

    • Apple'ın Safari ve Mail gibi kendi yerleşik uygulamaları yerine, Google Chrome ve Gmail gibi üçüncü parti uygulamalar  varsayılan uygulama olarak atanabilecek. 
    • Çoklu işaretçiler ve sağ tıklama işlevi dahil olmak üzere daha gelişmiş fare imleci desteği.
    • iPad Pro için Trackpad destekli akıllı klavye.
    • PencilKit adlı özellikle birlikte, Apple Pencil ile yazılan el yazısı metin haline dönüştürülebilecek.
    • Apple Pay'e Alipay desteği eklenecek.
    • iPhone ile çekilen en iyi fotoğrafları belirlemek amacıyla düzenlenen Shot on iPhone Challenge (#shotoniphone) kampanyası, doğrudan fotoğraflar uygulamasına entegre edilecek. Bu sayede kullanıcıların iPhone'dan çektikleri fotoğrafları, fotoğraflar uygulaması aracılığıyla doğrudan yarışmaya yüklemeleri ve buradan da yarışma sonuçlarını görüntülemeleri sağlanacak.
    • iOS 14 ile birlikte duvar kağıtları daha iyi kategorize edilecek. Ayrıca üçüncü parti uygulamaların ayarlar menüsündeki duvar kağıdı seçeneğiyle doğrudan entegre olmasına izin verilecek. Bu sayede üçüncü parti duvar kağıdı uygulamalarının duvar kağıdı koleksiyonları, doğrudan duvar kağıdı ayarları menüsünde gösterilecek. 
    • "Gobi" kod adlı yeni bir artırılmış gerçeklik uygulaması eklenecek. Şimdilik Starbucks ve Apple Store entegrasyonları olduğu bilinen bu artırılmış gerçeklik uygulamasıyla birlikte, kullanıcılar Apple Store'da sergilenen ürünlerle ilgili bilgileri görüntüleyebilecek, fiyat alabilecek ve ürünlerin özelliklerini karşılaştırabilecek.

    Daha önce Bloomberg tarafından paylaşılan bir rapor, iOS 13 yüzünden başı sıkça ağrıyan Apple'ın iOS 14 ile birlikte güncellemeleri test etme şeklini değiştirdiğini ortaya çıkarmıştı. Yeni yazılım geliştirme süreciyle birlikte, ortaya daha hatasız ve performanslı bir işletim sisteminin çıkacağı öngörülüyor. 

    Bahsi geçen özelliklerin büyük çoğunluğu iOS 14 kaynak kodlarında tespit edilmiş olup, bu özelliklerin bire bir final sürümünde yer alacağı garanti edilmemektedir. 

    iOS 14 ne zaman çıkacak?

    iOS 14 güncellemesinin 8-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen WWDC 2020 etkinliğinde duyurulması öngörülüyor. Bu tarihten itibaren beta sürecine girecek olan yeni işletim sisteminin Eylül ayının üçüncü haftası itibariyle de aşağıda yer alan uyumlu cihazlar için indirmeye sunulması bekleniyor. 

    iOS 14 güncellemesi alacak cihazlar

    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 6s
    • iPhone 6s Plus
    • iPhone SE
    • iPod touch (7. nesil)


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    Farfaraway21 1 hf. en beğenilen
    Ne 6S miş arkadaş güncelle güncelle bitmedi.
    Yanıtla +43
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    iso.gomez (İsmail Babayiğit) 1 hf.
    6s apple cihazlarının amiral gemisidir. Kaç yıllık telefon ios 13 ü bile tık demeden çalıştırıyor.
    Yanıtla +27
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    RaptorFX 1 hf.
    6S serisi bu güncellemeyi de alırsa Apple'ı tebrik etmek lazım. Aynı dönemki androidler 6.0 hadi iyi ihtimal 7.0da çakıldı kaldı.
    Yanıtla +17
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    chnyldz03 1 hf.
    Çoklu görev kısmı böle olacaksa kesinlikle yüklemem şuna ki hali gayet iyi
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    HümanistAdam (Hasan Takan) 1 hf.
    çoklu görev penceresi bildiğin Windows 10Mobil den esinlenilmiş . Keza uygulamaların liste şeklinde sıralanmasıda
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    cunkurd 1 hf.
    Eski iphone ve ipad modellerini yavaşlatırlar bu güncelleme ile 3yıldan beri hiçbir Apple ürünü kullanmıyorum ve kullanmıyacağım ,ticaret ahlakı olmayan bu firmanın fahiş fiyatlı ürünlerini almıyacağım.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Umsrım yenilemeyle kafasına göre settling değiştirmez fotografları heic formatında göstermesi berbat bu bile artık Apple almayacağım dedirtmeye yeter
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    DH Misafiri 1 hf.
    Almaz abim almaz. 6s 13 için sürpriz ğüncelleme idi. 14 olmaz bence. Sevinmeyin.
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 1 hf.
    Telefonum 6 güncelleme neden yok ya lütfen cihazı 6 Apple güncel düzen içinde ya
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 hf.
    6s bile hala güncelleme geliyor samsung LG gibi markalar android neden yapmıyor 2-3 sene sonra telefon çöp oluyor
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    XanthiN (Ozan ) 1 hf.
    Keşke temaya biraz el atsalar. Yıllardır aynı, baymaya başladı.
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    Vega 1 hf.
    Tarihi atlamışsınız. Düzeltebilir misiniz?


    iOS 14 güncellemesinin 8-12 tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen WWDC




    @antoffensive
    1 Yanıt Yanıtla +1
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