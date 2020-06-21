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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 yarın duyurulacak: İşte iOS 14 hakkında tüm bilinenler

    iOS 14 işletim sistemi, yarın WWDC20 etkinliğinde duyurulacak. Peki iOS 14 nasıl olacak, iPhone kullanıcılarını ne gibi yenilikler bekliyor, hangi cihazlar iOS 14 güncellemesi alacak?
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14 yarın duyurulacak: İşte iOS 14 hakkında tüm bilinenler
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    Apple, 22 Haziran Türkiye saati ile 20.00'da düzenleyeceği WWDC20 etkinliğinde başta iOS 14 olmak üzere iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 ve macOS 10.16 işletim sistemlerinin ön gösterimini gerçekleştirecek. Peki iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 14 nasıl olacak? 

    iOS 14 ile gelecek yenilikler

    DonanımHaber olarak yakın takipte olacağımız WWDC20 etkinliği öncesinde iOS 14 ile ilgili tüm bilinenleri sizler için sıralıyoruz. İşte yeni özelliklerden, güncelleme alacak cihazlara kadar iOS 14 ile ilgili her şey:

    Ayrıca Bkz. "iOS 13 ve iPadOS işletim sistemlerinin güncel kullanım oranları açıklandı"

    1. Ana ekran için yeni liste görünümü seçeneği

    iOS 14 ile birlikte, iPhone'da yüklü tüm uygulamalar ana ekrana eklenecek bir sayfada liste halinde sıralanacak. İşlevselliği artırmaya yönelik olan bu özellik sayesinde, bütün yüklü uygulamaları tek bakışta görebilmek mümkün

    Bu özelliğin güzel tarafı ise listedeki uygulamaları filtreleyerek, ihtiyaca uygun bir şekilde ekranda sıralatabilmek mümkün. Örneğin; şu anda okunmamış bildirimleri olan tüm uygulamaları görecek şekilde uygulamaları filtreleyebilirsiniz.

    Son olarak yeni liste görünümü, günün saatine ve konuma göre hangi uygulamalara ihtiyaç duyabileceğinizi önermek için Siri tarafından desteklenen akıllı öneriler içerecektir. Örneğin liste görünümü, spor salonuna geldiğinizde müzik uygulamasını açmanızı önerebilir.

    iOS 14 yarın duyurulacak: İşte iOS 14 hakkında tüm bilinenler
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    2. Ana ekran widgetları

    iPhone kullanıcıları ilk defa iOS 10 işletim sistemiyle birlikte widget'larla tanışmış olsa da bu widget'ların kullanımı tek bir ekranla sınırlandırılmış durumda. Öyle ki widget'lar, yalnızca ana ekranı ya da kilit ekranını sola kaydırdığımızda karşımıza çıkan kenar çubuğunda yer alıyor. 

    Oysaki iOS 14 ile birlikte bu durum değişecek ve widget'lar daha işlevsel bir hale gelerek, ana ekranda da boy göstermeye başlayacak. 

    3. Üçüncü taraf duvar kağıdı uygulamalarının duvar kağıdı paketleri için destek

    iOS 14 ile birlikte duvar kağıtları daha iyi kategorize edilecek. Ayrıca üçüncü parti uygulamaların ayarlar menüsündeki duvar kağıdı seçeneğiyle doğrudan entegre olmasına izin verilecek. Bu sayede üçüncü parti duvar kağıdı uygulamalarının duvar kağıdı koleksiyonları, doğrudan duvar kağıdı ayarları menüsünde gösterilecek. 

    4. Gelişmiş erişilebilirlik özellikleri

    "Dünyanın en kişisel aygıtı, herkesin kullanımı için tasarlandı." mottosunu benimseyen Apple, engelleri kaldırmak ve iPhone'u herkes için kullanılabilir bir aygıt haline getirmek için yeni erişilebilirlik özellikleri üzerinde çalışıyor.

    Öyle ki sistem genelinde keşfedilen kodlara göre yangın alarmları, sirenler, kapı zilleri ve ağlayan bebek sesi gibi önem arz eden sesler iPhone'lar tarafından tespit edilip, işitme engelli kullanıcılar için çeşitli haptiklere(dokunsal algı) dönüştürülecek. 

    5. Yeni çoklu görev penceresi tasarımı

    iPad'lerde olduğu gibi bir çoklu görev penceresi tasarımıyla geleceği iddia edilen iOS 14, arka planda çalışan daha çok uygulamayı tek ekranda gösterebiliyor. Aynı anda dört uygulamayı ekranda gösterebilen yeni multitasking tasarımında uygulamaları aşağıdan yukarıya sürükleyerek kapatabilmek mümkün.

    iOS 14 yarın duyurulacak: İşte iOS 14 hakkında tüm bilinenler
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    Ayrıca arka plandaki uygulamaların yanlışlıkla kapatılmasını önlemek için uygulamaları arka planda çalışmaya sabitleyecek bir özelliğin de eklendiği düşünülüyor. Zira ortaya çıkan videoda bir uygulama aşağı kaydırıldığında, ekran kararıyor ve uygulamanın üzerinde bir kilit simgesi görünüyor. 

    Daha önce ortaya atılan iddialar ve yeni tasarımın iPad'lerdeki çoklu görev ekranı tasarımını andırması, iOS 14'ün bölünmüş ekran özelliği ile geleceğine işaret ediyor.

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    iOS 14 yarın duyurulacak: İşte iOS 14 hakkında tüm bilinenler
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    6. Yeni iMessage özellikleri

    iMessage uygulaması, iOS 14 ile birlikte bazı yeni özelliklere kavuşabilir. Bunlar: iletileri gönderdikten sonra geri çekme, iletileri okunmamış olarak işaretleme ve grup sohbetlerinde kişi etiketleme özellikleri olacak.

    iOS 14 yarın duyurulacak: İşte iOS 14 hakkında tüm bilinenler
    Tam Boyutta Gör

    7. Fitness uygulaması: Seymour

    iOS 14 ile birlikte iPhone'lara "Seymour" kod adlı bir fitness uygulaması eklenecek. Çıktığında Fit veya Fitness olarak adlandırılacağı düşünülen bu uygulamada iPhone, Apple Watch ve Apple TV kullanıcıları için çeşitli egzersiz videolarının yer alacağı ifade ediliyor.

    8. CarKey: iPhone ve Apple Watch'lar artık birer araba anahtarı

    CarKey özelliği sayesinde iPhone ve Apple Watch cihazlarıyla birlikte otomobillerin kilidini açıp kapatabilmek ve motoru çalıştırabilmek mümkün olacak. 

    iOS 14 yarın duyurulacak: İşte iOS 14 hakkında tüm bilinenler
    Tam Boyutta Gör

    9. Safari için yapay zekalı çeviri özelliği

    iOS 14 ile birlikte iPhone'ların internet tarayıcısı Safari'ye, tıpkı Google Chrome'da olduğu gibi yerleşik çeviri özelliği eklenecek. 

    Tüm Web sitelerinde kullanılabilecek olan yerleşik çeviri özelliği manuel olarak kullanılabilecekken, Google Chrome'daki gibi otomatik çeviri özelliği aktif edildiğinde de siz bir web sayfasını ziyaret ettiğinizde, Safari o sitenin dilini algılayarak daha önce seçtiğiniz dile otomatik olarak çevirebilecek. Ziyaretçiler dilerse orijinal ve çevrilmiş metin arasında da geçiş yapabilecek. 

    Yapay zeka ile güçlendirilecek olan çeviri özelliğinin bu sayede internet bağlantısı olmadan da kullanılabileceği tahmin ediliyor. 

    10. Gobi adlı AR uygulaması

    Yeni işletim sistemiyle birlikte iPhone'lara "Gobi" kod adlı yeni bir artırılmış gerçeklik uygulaması eklenecek. Kullanıcılar bu uygulama sayesinde çevrelerindeki ürünler hakkında daha fazla bilgi edinebilecek. 

    iOS 14 yarın duyurulacak: İşte iOS 14 hakkında tüm bilinenler
    Tam Boyutta Gör

    Şimdilik Starbucks ve Apple Store entegrasyonları olduğu bilinen bu artırılmış gerçeklik uygulamasıyla birlikte, kullanıcılar Apple Store'da sergilenen ürünlerle ilgili bilgileri görüntüleyebilecek, fiyat alabilecek ve ürünlerin özelliklerini karşılaştırabilecek.

    11. Uygulamaları yüklemeden demosunu test edebilme

    iOS 14 ile birlikte uygulama geliştiriciler için Clips adlı bir API yayınlayacak olan Apple, kullanıcıların bu sayede Clips API'sinin entegre edildiği oyun ve uygulamaları cihazlarına kurmadan test edebilmelerini sağlayacak. 

    iOS 14 yarın duyurulacak: İşte iOS 14 hakkında tüm bilinenler
    Tam Boyutta Gör

    12. Kablosuz olarak işletim sistemi kurtarma

    İşletim sisteminin çökmesi durumunda gerçekleştirilen kurtarma işlemi, iOS 14'ün “OTA OS Recovery” özelliği sayesinde herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duyulmadan kablosuz olarak yapılabilecek. 

    OTA üzerinden kablosuz iPhone kurtarma işlemi sayesinde, tıpkı Mac bilgisayarlarda olduğu gibi işletim sistemini internet üzerinden tekrar yükleyebilmek mümkün olacak. 

    13. Daha gelişmiş iCloud anahtar zinciri

    Apple ekosistemindeki kullanıcıların şifrelerinin saklandığı iCloud anahtar zinciri de iOS 14 ile birlikte oldukça faydalı bir özelliğe kavuşacak. Öyle ki kullanıcılar aynı şifreyi farklı bir yerde daha kullandığı takdirde güvenlik nedeniyle uyarılacak.

    Bunun yanı sıra iCloud anahtar zinciri iki faktörlü kimlik doğrulama için de kullanılabilecek. Apple kullanıcıları doğrulama işlemlerini gerçekleştirmek için e-posta, SMS ve bildirimler yerine Apple’ın “Gelişmiş Anahtar Zinciri” sistemini kullanarak uyumlu mecralarda oturum açabilecek. 

    iOS 14 yarın duyurulacak: İşte iOS 14 hakkında tüm bilinenler
    Tam Boyutta Gör

    14. Diğer özellikler

    • Apple'ın Safari ve Mail gibi kendi yerleşik uygulamaları yerine, Google Chrome ve Gmail gibi üçüncü parti uygulamalar  varsayılan uygulama olarak atanabilecek. 
    • Apple Pay'e Alipay desteği eklenecek.
    • iPhone ile çekilen en iyi fotoğrafları belirlemek amacıyla düzenlenen Shot on iPhone Challenge (#shotoniphone) kampanyası, doğrudan fotoğraflar uygulamasına entegre edilecek. Bu sayede kullanıcıların iPhone'dan çektikleri fotoğrafları, fotoğraflar uygulaması aracılığıyla doğrudan yarışmaya yüklemeleri ve buradan da yarışma sonuçlarını görüntülemeleri sağlanacak.

    Biz iOS 14'de neler olsun isterdik?

    1. Performans ve kararlılık
    2. Telefonun kullanım esnasında kullanımını engellemeyen yeni çağrı arayüzü
    3. Pil göstergesinin içerisinde şarj yüzdesini görüntüleyebilme
    4. Daima açık ekran
    5. Daha işlevsel Siri
    6. Kilit ekranındaki kısayolları özelleştirebilme
    7. Bölünmüş ekran

    Sizde iOS 14 ile gelse güzel olur dediğini özellikleri, aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. 

    iOS 14 yarın duyurulacak: İşte iOS 14 hakkında tüm bilinenler
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    iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri

    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 6s
    • iPhone 6s Plus
    • iPhone SE (2. nesil)
    • iPhone SE
    • iPod touch (7. nesil)

    iOS 14 çıkış tarihi

    Yarınki WWDC20 etkinliğinin ilk oturumunun sona ermesiyle birlikte, iOS 14'ün ilk geliştirici sürümünün yayınlanması bekleniyor. Birkaç geliştirici beta sürümünden sonra da halka açık beta sürümünün piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

    Eylül ayının ikinci ya da üçüncü haftasında da son kullanıcılar için final sürümünün yayınlanması bekleniyor. 

    Bu içerik; iOS 14'ün sızdırılan erken erişim kodlarında fark edilen özellikler neticesinde derlenmiş olup, bu özelliklerin bire bir final sürümünde yer alacağını garanti edememektedir.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    CrowMeister (Furkan ) 30 dk.
    xcode kullanımı mümkün olabilir diye haber vardı. Gerçek olsun bee nolur. iPad'de efsane olur.
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    erdm6 (erdem karamaden) 37 dk.
    Şu kilit ekranında telefonu uyandırmadan arama,mesaj,hava durumu gibi bildirimleri görelim artık.
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    Bay Robot ( tunc) 40 dk.
    iPhone SE hala güncelleme alıyor...
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