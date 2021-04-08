iOS 15 sürümü macOS Big Sur’a benzeyebilir

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Apple’ın Haziran ayı başında düzenleyeceği WWDC 2021 etkinliğinde tanıtılması beklenen iOS 15 için ilk işaretler gelmeye başladı. Apple’ın kendi uygulamalarında yaptığı ikon değişiklikleri ipuçları veriyor.

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iOS 15 neler sunacak?

Apple mobil cihaz ekosistemine sunulacak olan iOS 15 sürümü ile ilgili ilk işaretlerden birisi Apple’ın kendi uygulamalarında ortaya çıktı. Bugüne kadar sade bir ikon anlayışı benimseyen uygulamalar biraz daha derinleşiyor.

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Apple Music for Artists ve App Store Connect uygulamalarının yeni sürümleri ikonlarda da değişiklik yapıyor. Sadeliğe odaklanan ikon tasarımı yeni sürümde biraz daha derinlik ve canlılık kazanıyor.

Kaynaklar Apple’ın iOS 15 ara yüzünü macOS BigSur ile benzer çizgiye getireceğine inanıyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemde yapılacak uygulama güncellemelerinde bunu daha net görebileceğiz. WWDC 2021 fuarında da tüm detaylar açıklanacak.

https://appleinsider.com/articles/21/04/07/revamped-icons-hint-at-ios-15-app-redesign

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