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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 15 sürümü macOS Big Sur’a benzeyebilir

    Apple’ın kendi uygulamalarında yavaş yavaş derinliği olan ve canlı renklere sahip ikonlara geçiş yapmaya başlaması iOS 15 güncellemesi ile ilgili fikirler veriyor.
    08 Nisan 2021, 21:30 (5 gün)
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iOS 15 sürümü macOS Big Sur’a benzeyebilir
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    Apple’ın Haziran ayı başında düzenleyeceği WWDC 2021 etkinliğinde tanıtılması beklenen iOS 15 için ilk işaretler gelmeye başladı. Apple’ın kendi uygulamalarında yaptığı ikon değişiklikleri ipuçları veriyor.

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    iOS 15 neler sunacak?

    Apple mobil cihaz ekosistemine sunulacak olan iOS 15 sürümü ile ilgili ilk işaretlerden birisi Apple’ın kendi uygulamalarında ortaya çıktı. Bugüne kadar sade bir ikon anlayışı benimseyen uygulamalar biraz daha derinleşiyor.

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    Apple Music for Artists ve App Store Connect uygulamalarının yeni sürümleri ikonlarda da değişiklik yapıyor. Sadeliğe odaklanan ikon tasarımı yeni sürümde biraz daha derinlik ve canlılık kazanıyor.

    Kaynaklar Apple’ın iOS 15 ara yüzünü macOS BigSur ile benzer çizgiye getireceğine inanıyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemde yapılacak uygulama güncellemelerinde bunu daha net görebileceğiz. WWDC 2021 fuarında da tüm detaylar açıklanacak.



    https://appleinsider.com/articles/21/04/07/revamped-icons-hint-at-ios-15-app-redesign
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    mck94 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Big Sur’daki gelen bu derinlik iceren yeni tasarim begenilmemisti. Keske ders cikarip geri adim atsalardi.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    bulutfatih 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sade gorunum daha iyiydi, o kadar kotu elestiri aldilar ama hala devam ediyorlar, ilginc.
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    197140emir (Dr Sherlock ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Derinlik bence çok kötü duruyor
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yaa zaten Apple yaptığı için ne kadar kötü olursa olsun bizim iphone ciler beğenir (youtuberlar) sonuçta apple yapıyo övmeleri lazımki para kazansınlar
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Gene bişey yok boş işler.
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    mck94 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Big Sur’daki gelen bu derinlik iceren yeni tasarim begenilmemisti. Keske ders cikarip geri adim atsalardi.
    Yanıtla +5
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    Akasha_Ether (abc def) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yine üzerimize kürekle yenilik atacaklar. Daha swiftUI’a adapte olamadık.
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