The Walking Dead yaratıcısı, Rick Grimes filminin diziden farklı olacağını söylüyor

Televizyon dünyasının son 10 yıldaki en popüler dizilerinden biri olan The Walking Dead’in uzunca bir süre ana karakteri olan Rick Grimes’ın bildiğiniz gibi bir filmi gelecek. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin yaratıcısı olan Robert Kirkman, film ile ilgili bir açıklamada bulundu.

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Robert Kirkman geçtiğimiz günlerde Comicbook.com ile bir röportaj yaptı. Röportaj sırasında bir ayrıntı paylaşmasa da Rick Grimes filminin, The Walking Dead dizisinden farklı olacağını aktardı. Ayrıca daha farklı bir Walking Dead hikayesi izleyeceğimizi ve The Walking Dead dizisinin bir genişlemesi tarzında olmayacağını da belirtti.

Rick Grimes karakteri geçtiğimiz sezonda enteresan bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bu film de kayboluşun ardından Rick Grimes’ın nereye gittiğini ve ne yaptığını anlatacak.

Rick Grimes filmi ile ilgili şu anda çok fazla detay ne yazık ki yok. Andrew Lincoln’ün başrolde olacağı biliniyor. Yayın tarihi ile ilgili de bir açıklama yok ancak sinemalarda yayınlanacağı daha önce açıklanmıştı.

https://screenrant.com/walking-dead-show-rick-grimes-movie-compare-response/

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