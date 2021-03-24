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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Walking Dead yaratıcısı, Rick Grimes filminin diziden farklı olacağını söylüyor

    2010'lu yılların popüler dizisi The Walking Dead'in ana karakteri Rick grimes için bir film geliştiriliyor. Dizinin yaratıcısının söylediğine göre bu film, dizilerden daha farklı olacak.
    24 Mart 2021, 23:00 (1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Walking Dead yaratıcısı, Rick Grimes filminin diziden farklı olacağını söylüyor

    Televizyon dünyasının son 10 yıldaki en popüler dizilerinden biri olan The Walking Dead’in uzunca bir süre ana karakteri olan Rick Grimes’ın bildiğiniz gibi bir filmi gelecek. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin yaratıcısı olan Robert Kirkman, film ile ilgili bir açıklamada bulundu.

    İlginizi Çekebilir Avatar The Walking Dead’in yapımcısı, Rick Grimes filminin muhteşem olacağını söyledi

    Ayrıca Bkz. "Warner Bros filmlerinin vizyon tarihinde HBO Max'te yayınlanma durumu 2022'de bitebilir"

    Robert Kirkman geçtiğimiz günlerde Comicbook.com ile bir röportaj yaptı. Röportaj sırasında bir ayrıntı paylaşmasa da Rick Grimes filminin, The Walking Dead dizisinden farklı olacağını aktardı. Ayrıca daha farklı bir Walking Dead hikayesi izleyeceğimizi ve The Walking Dead dizisinin bir genişlemesi tarzında olmayacağını da belirtti.

    Rick Grimes karakteri geçtiğimiz sezonda enteresan bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bu film de kayboluşun ardından Rick Grimes’ın nereye gittiğini ve ne yaptığını anlatacak. 

    Rick Grimes filmi ile ilgili şu anda çok fazla detay ne yazık ki yok. Andrew Lincoln’ün başrolde olacağı biliniyor. Yayın tarihi ile ilgili de bir açıklama yok ancak sinemalarda yayınlanacağı daha önce açıklanmıştı.



    https://screenrant.com/walking-dead-show-rick-grimes-movie-compare-response/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    mamileite (Muhammed Karabulut) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    10 sezondur izliyoruz, 11. sezonunda final yapacağı konuşuluyor ama henüz hastalığın nasıl başladığı ve yayıldığı ile ilgili hiçbir konuya değinilmedi. Ya da herhangi bir tedavinin olup olmayacağı da belli değil. İlk sezonlarda keyifliydi ama son sezonlar zombi dizisinden ziyade artık çete savaşlarına döndü
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    W WereChaos 20 dk. ( Mesaj Silindi ) mamileite
    O hiçbir zaman açıklanmıcak.Robert Kirkman bir röportajda salgının nasıl yayıldığı kaynağının TWD için önemli bir konu olmadığınu düşünüyorum, tarzı bir şey söyledi.Saçma karar ama açıklanmıcak yani
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