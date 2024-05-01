iOS 17.5 ile iPhone'lara onarım durumu özelliği geliyor: Peki ne işe yarayacak?

Bul'u kapatmak gerekmeyecek
Yeni özellik, Bul’u kapatma zorunluluğunu ortadan kaldırarak onarımı hem tüketici hem de teknik servis elemanları açısından kolaylaştırmayı amaçlıyor. Repair State olarak adlandırılan özellikten önce Bul’un devre dışı bırakılması zorunluydu. Bu, ne Apple’ın ne de yetkili servis merkezinin bilmeden çalıntı bir iPhone üzerinde çalışmamasını sağlıyordu.
Bu özellik en son iOS 17.5 beta sürümünde keşfedildi. Ancak, bu özelliği devre dışı bırakmanın bir yolu olmadığı belirtildi. Bu bir hata da olabilir Apple’ın bilerek kapatılmasını istemediğini bir özellik te olabilir.
Apple, iOS 18 dahil olmak üzere yeni işletim sistemi güncellemelerini 10 Haziran’da tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.