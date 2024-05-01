iOS 17.5 ile iPhone'lara onarım durumu özelliği geliyor: Peki ne işe yarayacak?

Tam Boyutta Gör Apple ve Apple yetkili servisleri genelde cihazı alırken Bul’u kapatmanızı istiyor ancak iOS 17.5 ile bu durum değişecek. Yeni Onarım Durumu (Repair State) özelliği, iPhone’un onarım süreci boyunca Bul’un açık kalmasını sağlayacak.

iOS 18 ile Apple uygulamaları yenileniyor 2 gün önce eklendi

Bul'u kapatmak gerekmeyecek

Yeni özellik, Bul’u kapatma zorunluluğunu ortadan kaldırarak onarımı hem tüketici hem de teknik servis elemanları açısından kolaylaştırmayı amaçlıyor. Repair State olarak adlandırılan özellikten önce Bul’un devre dışı bırakılması zorunluydu. Bu, ne Apple’ın ne de yetkili servis merkezinin bilmeden çalıntı bir iPhone üzerinde çalışmamasını sağlıyordu.

Bu özellik en son iOS 17.5 beta sürümünde keşfedildi. Ancak, bu özelliği devre dışı bırakmanın bir yolu olmadığı belirtildi. Bu bir hata da olabilir Apple’ın bilerek kapatılmasını istemediğini bir özellik te olabilir.

Apple, iOS 18 dahil olmak üzere yeni işletim sistemi güncellemelerini 10 Haziran’da tanıtacak.

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iOS 17.5 ile iPhone'lara onarım durumu özelliği geliyor