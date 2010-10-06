iPad, elektronik pazarının en büyük 4.kategorisi olma yolunda ilerliyor

Apple'ın iPhone'la birlikte son dönemde en başarılı cihazı olan iPad, önemli bir başarının altına daha imza attığı ortaya çıktı. CNBC'de yayınlanan habere göre, bir günde 300,000; yirmisekiz gündeyse 1 milyonluk satış sayısına ulaşan iPad, bu sonuçlarla telefonları dahil olmadığı tüketici elektroniği ürünlerinde, en hızlı benimsenen cihaz olarak tarihe geçti. Bu alanda, DVD oynatıcılar 350,000'lik ilk yıl satışıyla birinci sırada bulunuyordu.

Piyasaya sürüldükten 80 gün sonra 3 milyonluk satış sayısını geride bırakan iPad'in bir çeyrekte yaklaşık 4,5 milyon sattığı öngören Bernstein Research, iPad'in bu grafiğini korumasıyla birlikte 2011 yılında oyun donanımı ve cep telefonlarını geride bırakarak 9 milyar dolar ile tüketici elektroniğinin 4.büyük kategorisini oluşturacağını belirtiyor. Tüketici elektroniği pazarında sırasıyla TV'ler, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar, en büyük üç kategoriyi oluşturuyor.