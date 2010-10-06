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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad, elektronik pazarının en büyük 4.kategorisi olma yolunda ilerliyor

8 yıl
8,7b
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7
iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın iPhone'la birlikte son dönemde en başarılı cihazı olan iPad, önemli bir başarının altına daha imza attığı ortaya çıktı. CNBC'de yayınlanan habere göre, bir günde 300,000; yirmisekiz gündeyse 1 milyonluk satış sayısına ulaşan iPad, bu sonuçlarla telefonları dahil olmadığı tüketici elektroniği ürünlerinde, en hızlı benimsenen cihaz olarak tarihe geçti. Bu alanda, DVD oynatıcılar 350,000'lik ilk yıl satışıyla birinci sırada bulunuyordu.

Piyasaya sürüldükten 80 gün sonra 3 milyonluk satış sayısını geride bırakan iPad'in bir çeyrekte yaklaşık 4,5 milyon sattığı öngören Bernstein Research, iPad'in bu grafiğini korumasıyla birlikte 2011 yılında oyun donanımı ve cep telefonlarını geride bırakarak 9 milyar dolar ile tüketici elektroniğinin 4.büyük kategorisini oluşturacağını belirtiyor. Tüketici elektroniği pazarında sırasıyla TV'ler, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar, en büyük üç kategoriyi oluşturuyor.


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Batuist 8 yıl
bu bir cihazın başarısından ziyade bir pazarlama başarısıdır.. Apple dünyanın en iyi pazarlama şirketidir..
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Tube Screamer 8 yıl
Pazarlama başarısı olduğu kesindir, ancak cihazda bence hertürlü satış rakamınıda hak ediyor, gerçekten benim ipad aldım beridir internet deneyimim olsun, özellikle kitap okuma deneyimim çok farklı boyutlara ççıktı. Bence cihaz kuruşuna kadar hak ediyor. Heleki 2. jenerasyona facetime, retina display, arka kamera koyarlarsa dahada çok satacak. Şahsım adına usb bağlantısı, card reader'ı olmaması gibi eksiklikler hiç beni rahatsız etmiyor. Flash olsa çok iyi olurdu ama olmasada oluyor...sanırım eninde sonunda oda bir şekilde gelecek.
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