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iPad, iPhone 4 ya da 4.Nesil iPod Touch'ınıza HDMI çıkışı kazandırmak ister misiniz ?

8 yıl
20,3b
1
25
iPad
Shady
Haber Editörü
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iPad, iPhone 4 ya da 4.Nesil iPod Touch'ınıza HDMI çıkışı kazandırmak ister misiniz ?
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iPad, iPhone 4 ya da 4.Nesil iPod Touch'ınızı HDMI destekli görüntüleme cihazınıza bağlamak mı istiyorsunuz ? Eğer cevabınız evet ise USB Fever'ın size hitap edecek bir çözümü var.

USB Fever'ın HDMI adaptörü, 30 pinlik dock yuvasına bağlanılarak iPad, iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch'ların HDMI çıkışına sahip olmasını sağlıyor ve dolayısıyla HDMI kablosuyla, HDMI girişinin bulunduğu herhangi bir görüntüleme cihazına rahatlıkla bağlanmasına imkan veriyor. 53 x 13 x 43mm'lik fiziksel boyutlarıyla oldukça küçük formda olan adaptör, 720p/1080p'lik çözünürlüğündeki medya içeriklerini rahatlıkla iOS'li cihazlardan görüntüleme birimlerine aktarabiliyor.

USB Fever, adaptörün satış fiyatını 70 dolar olarak belirlerken; dünyanın birçok ülkesine 3 dolarlık kargo bedeliyle adaptörün gönderimi gerçekleştirebiliyor.

iPad, iPhone 4 ya da 4.Nesil iPod Touch'ınıza HDMI çıkışı kazandırmak ister misiniz ?
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DH Misafiri 8 yıl
nokia farkı işte n8 kaliteli ve ucuz bir telefon ve hdmi çıkışı da var tek kötülüğü işlemcisi hantal o eksikliği de arkadaşın dediği gibi apple ürettiği bir donanım sağlamıyor ki
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Karn-ı bahar 8 yıl

DH Misafiri

nokia farkı işte n8 kaliteli ve ucuz bir telefon ve hdmi çıkışı da var tek kötülüğü işlemcisi hantal o eksikliği de arkadaşın dediği gibi apple ürettiği bir donanım sağlamıyor ki

bir n8 fanı daha
yavrum soyunuz tükenmedi mi sizin
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NiHilistt 8 yıl

DH Misafiri

nokia farkı işte n8 kaliteli ve ucuz bir telefon ve hdmi çıkışı da var tek kötülüğü işlemcisi hantal o eksikliği de arkadaşın dediği gibi apple ürettiği bir donanım sağlamıyor ki

n8'i iphone 2G ile kıyaslamak bile hata
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haQQo 8 yıl
1080p'destekli iphone ve ipad cikmis ha. Guya bende hepsinin en son modeline sahibim saniyordum. Cok ezildim cokk
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Fashionality 8 yıl
güzel ve gerekli bi aparat olmuş ama bazı arkadaşların da dediği gibi 1080p videolar ve iPad
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entigin 8 yıl
güzel ürün ama 70 dolar çok para
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frux 8 yıl
Çok pahallı.. yakında yan sanayisi 10 dolara satılır..
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lonely_man 8 yıl
"iPad, iPhone 4 ya da 4.Nesil iPod Touch'ınıza HDMI çıkışı kazandırmak ister misiniz ? "

İsterik.
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savinelli 8 yıl
olması gereken bir eksiklikti ama apple her zamanki gibi aksesuarla açıklarını kapatmayı iyi biliyor (: bir sonraki iphone da hdmi görürseniz şaşırmayın (:
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atombak 8 yıl

ahmetaktas

olması gereken bir eksiklikti ama apple her zamanki gibi aksesuarla açıklarını kapatmayı iyi biliyor (: bir sonraki iphone da hdmi görürseniz şaşırmayın (:


Eksikliği Apple'ın kapatmış olduğunu fikrine nereden kapıldınız ?
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