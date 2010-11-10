"iPad, iPhone 4 ya da 4.Nesil iPod Touch'ınıza HDMI çıkışı kazandırmak ister misiniz ? "

iPad, iPhone 4 ya da 4.Nesil iPod Touch'ınızı HDMI destekli görüntüleme cihazınıza bağlamak mı istiyorsunuz ? Eğer cevabınız evet ise USB Fever'ın size hitap edecek bir çözümü var.

USB Fever'ın HDMI adaptörü, 30 pinlik dock yuvasına bağlanılarak iPad, iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch'ların HDMI çıkışına sahip olmasını sağlıyor ve dolayısıyla HDMI kablosuyla, HDMI girişinin bulunduğu herhangi bir görüntüleme cihazına rahatlıkla bağlanmasına imkan veriyor. 53 x 13 x 43mm'lik fiziksel boyutlarıyla oldukça küçük formda olan adaptör, 720p/1080p'lik çözünürlüğündeki medya içeriklerini rahatlıkla iOS'li cihazlardan görüntüleme birimlerine aktarabiliyor.

USB Fever, adaptörün satış fiyatını 70 dolar olarak belirlerken; dünyanın birçok ülkesine 3 dolarlık kargo bedeliyle adaptörün gönderimi gerçekleştirebiliyor.